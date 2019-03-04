Новая смешанная авиаэскадрилья сформирована в республике Тува

Новая смешанная авиационная эскадрилья сформирована на аэродроме Кызыл в республике Тува. Эскадрилья структурно входит в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка ЦВО. На вооружении эскадрильи стоят вертолеты Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и самолеты Ан-26, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.Новая авиаэскадрилья является первым авиационным подразделением, развернутым на территории республики Тува. По словам командующего 14-й армии ВВС и ПВО Александра Татаренко, смешанная эскадрилья будет обеспечивать безопасность в зоне ответственности, боевую подготовку мотострелковой бригады, которая дислоцирована в Туве, поисково-спасательные мероприятия при запуске и посадке космических аппаратов, а также выполнять задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций.Летный и инженерный состав, а также три самолета Ан-26 и четыре вертолета Ми-8АМТШ-В новой эскадрильи были ранее перебазированы из Екатеринбурга и Новосибирска в Кызыл.Блог bmpd пишет, что 32-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк, в состав которого входит эскадрилья, базируется в Екатеринбурге. Уточняется, что основная задача новой эскадрильи - подготовка молодого летного состава и повышение уровня мастерства. Кроме этого на базе новой эскадрильи будет вестись подготовка к полетами в условиях горной местности с посадкой на высокогорные площадки, поисково-спасательное обеспечение запуска и посадки космических кораблей и обеспечение боевой подготовки 55-й горной бригады.