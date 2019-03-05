Гиперзвуковая ракета «Циркон». Реакция на слова Путина: от CNN до Киселёва
20 февраля в очередном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин вновь рассказал о перспективных отечественных разработках в области вооружений. Вместе с прочими изделиями упоминалась перспективная противокорабельная ракета «Циркон». Глава государства не стал раскрывать все данные по этому изделию, но и оглашенной информации хватило для запуска многочисленных обсуждений и споров. Свое мнение о российском оружии высказывают профильные специалисты, политики и средства массовой информации.
Повод для споров
О существовании новой противокорабельной ракеты с особыми характеристиками под названием «Циркон» стало известно еще несколько лет назад. С тех пор официальные лица и анонимные источники СМИ успели раскрыть некоторые подробности проекта, хотя разработка в целом оставалась секретной. 20 февраля в рамках президентского послания Федеральному собранию прозвучали новые официальные данные о «Цирконе».
В. Путин заявил, что в настоящее время продолжается работа по проекту новой ПКР, достигнуты ожидаемые успехи, и в запланированные сроки оружие будет готово. Проект «Циркон» предусматривает создание ракеты со скоростью полета около М=9 и дальностью более 1000 км. Носителями такой ракеты станут надводные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами «Калибр». Применение унифицированных пусковых средств сократит затраты на внедрение нового оружия. Изделие «Циркон» сможет атаковать как надводные, так и береговые цели.
Президент не стал раскрывать другие сведения о «Цирконе». Впрочем, в контексте всех перспективных вооружений он обозначил цели и задачи. Так, Россия оставляет за собой право разрабатывать и развертывать новые виды вооружений для своей защиты. Целями такого оружия должны стать как районы и объекты, от которых исходит непосредственная угроза, так и «центры принятия решений» о применении опасного для нас вооружения.
Реакция из-за океана
В течение нескольких дней после речи В. Путина официальные лица США никак не комментировали новые сведения о перспективном вооружении. При этом именно реакция Вашингтона представляла особый интерес, поскольку именно разногласия с ним заставляют Москву создавать новые вооружения для поражения «центров принятия решений» и других опасных объектов.
Первый комментарий о «Цирконе» появился только 24 февраля. Телеканал CNN взял интервью у американского госсекретаря Майкла Помпео, и один из вопросов касался новых российских вооружений. Руководитель внешнеполитического ведомства США назвал заявления о новых ракетах и их развертывании против существующих целей «пустыми угрозами». Также он полагает, что разговоры о новых разработках предназначены для прикрытия ключевого вызова. Наконец, госсекретарь не забыл упомянуть российские «нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».
Американские СМИ реагировали на новости о «Цирконе» по-разному и в соответствии со своей направленностью. Таблоиды кричали о новой угрозе, тогда как более серьезные издания пытались разобраться в сути проблемы. Заявления М. Помпео изменили тон новых публикаций. Теперь новая российская ПКР чаще всего рассматривается как реальный вызов американской безопасности, который, впрочем, может переоцениваться.
Ракетный удар «Вестей недели»
24 февраля тему ракет «Циркон» подняли в программе «Вести недели» телеканала «Россия 1». Ведущий программы Дмитрий Киселев в своей известной манере рассказал о новой ракете и о возможных принципах ее применения против опасных объектов – тех самых центров принятия решений вероятного противника. Высказанные сведения, манера изложения и репутация программы сделали свое дело, и сюжет привлек внимание как отечественных, так и зарубежных зрителей.
Ведущий «Вестей недели» предложил рассмотреть следующий сценарий применения вооружений. Корабли и подлодки с ракетами «Циркон» должны находиться на расстоянии в 400 км от западного и восточного побережий США – за пределами исключительной морской зоны. С таких позиций флот должен наносить удары по ключевым объектам. На борту каждой подлодки, как утверждается, присутствует по 40 ракет «Циркон».
Из Атлантики подлодки и корабли смогут обстрелять Пентагон, пункт управления в Кэмп-Дэвиде, а также объекты в Форт-Ритчи. Из Тихого океана предлагается атаковать пункт управления ядерными силами Джим-Крик и управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан.
Д. Киселев подсчитал, что дистанции от точки старта ракеты до назначенных целей не превышают 800 км. При скорости полета 11 тыс. км/ч подлетное время не будет превышать 5 минут. Потенциал такого удара очевиден.
На сюжет «Вестей недели» быстро отреагировали зарубежные СМИ. Одни издания предлагали тем или иным образом готовиться к войне и катастрофическим последствиям ракетного удара, тогда как другие поддержали свежие заявления М. Помпео и стали призывать сохранять спокойствие.
Большой интерес представляет реакция издания New York Post. Оно изучило список целей, «назначенных» российской телепрограммой и опубликовало итоги такой проверки. Оказалось, что военно-морская база Мак-Клеллан и учебный центр в Форт-Ритчи закрыты несколько лет назад, а в Джим-Крике располагается не пункт управления, а объект связи. Таким образом, реальными и актуальными целями остались только Пентагон и объекты в Кэмп-Дэвиде.
25 февраля сюжет «Вестей недели» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что руководство страны не вмешивается в редакционную политику телеканалов, в том числе государственных. Вопросы о содержании телевизионных сюжетов он рекомендовал адресовать непосредственно каналам. Также Д. Песков напомнил, что в своем недавнем послании В. Путин говорил только о самом развертывании вооружений против потенциально опасных объектов. Конкретные географические пункты не назывались.
Немецкие опасения
На днях в отечественной прессе широко цитировали новую статью немецкого издания Stern. 1 марта оно опубликовало материал, посвященный ракете «Циркон». В его названии «Putins Zirkon-Rakete – schneller und tödlicher als vom Westen erwartet» («Ракета «Циркон» Путина – быстрее и смертоноснее, чем считали на Западе») отражались определенные опасения, касающиеся возможностей нового российского вооружения.
Рассматривая доступные сведения о ракете «Циркон», Stern отмечает, что недавно оглашенные летно-технические характеристики этого изделия соответствуют данным, ранее публиковавшимся в российских СМИ. В то же время, они превышают оценки зарубежных специалистов. Так, немецкий автор ссылается на оценки в скорость до 6 тыс. км/ч и дальность до 500 км.
Из новых сведений о скорости и дальности Stern делает очевидные выводы. Отмечается, что перехват ракеты со скоростью 11 тыс. км/ч при помощи неядерных средств противовоздушной обороны невозможен. Высокая скорость сокращает доступное время реакции: всего за 3 минуты ракета на максимальной скорости может пройти 600 км. Эффективно бороться с таким ударным оружием могут только боевые лазеры и радиоэлектронные средства ПВО.
Впрочем, в статье Stern отмечается сложность создания гиперзвуковых ракет. Требуется не просто обеспечить высокую скорость полета, но и создать достаточно прочную конструкцию, стойкую к температурным нагрузкам при полете внутри облака плазмы. Маневрирование на высоких скоростях представляет собой еще одну трудность.
По словам В. Путина, ракеты «Циркон» будут устанавливаться на корабли и подводные лодки с применением существующих пусковых установок от комплекса «Калибр». При этом автор Stern полагает, что после ожидаемого расторжения Договора о РСМД можно ожидать появление наземной версии гиперзвукового оружия. Кроме того, ссылаясь на российскую прессу, немецкое издание пишет о возможной разработке версии «Циркона» для применения в боевой авиации. Такая ракета дополнит уже известные изделия «Кинжал». Применение самолета-носителя с определенным боевым радиусом позволит увеличить зону ответственности ракет.
Также в Stern напомнили оценки Тима Рипли, обозревателя издания Jane's Defence Weekly, сделанные в 2016 году. Он отмечал, что высокая скорость новой ракеты сокращает время для реагирования ПВО противника. Это позволит «Цирконам» неожиданно атаковать беспомощного противника и наносить ему большой урон. Т. Рипли предполагал, что в рамках проекта «Циркон» может быть создана не только противокорабельная ракета, но и оружие для атаки сухопутных целей. По его мнению, США тоже должны работать над подобным оружием. Если этого не сделать, то западные страны могут отстать от России и Китая.
Реакция на новости
В целом заявления Владимира Путина о продолжении работ по перспективной гиперзвуковой ракете не остались незамеченными. Реакция на эти новости была разной, в том числе диаметрально противоположной. При этом нельзя не отметить, что официальные лица и средства массовой информации комментировали новые сообщения с учетом своей позиции и политических моментов.
Тем временем, не обращая внимания на заявления зарубежных лиц и публикации в иностранной прессе, российская промышленность продолжает работы по проекту «Циркон». Согласно последним официальным сообщениям, проект идет в соответствии с графиком и будет завершен в запланированные сроки. Впрочем, военное ведомство и глава государства пока их не уточняли. Согласно новостям прошлых лет, опытные ракеты «Циркон» уже достаточно давно успели выйти на испытания, и потому можно предполагать, что принятие на вооружение такого изделия уже не за горами. А это означает, что в ближайшем будущем нас ждет новый вал статей, мнений, обсуждений и громких заявлений.
По материалам сайтов:
http://kremlin.ru/
https://edition.cnn.com/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://stern.de/
https://inosmi.ru/
Повод для споров
О существовании новой противокорабельной ракеты с особыми характеристиками под названием «Циркон» стало известно еще несколько лет назад. С тех пор официальные лица и анонимные источники СМИ успели раскрыть некоторые подробности проекта, хотя разработка в целом оставалась секретной. 20 февраля в рамках президентского послания Федеральному собранию прозвучали новые официальные данные о «Цирконе».
В. Путин заявил, что в настоящее время продолжается работа по проекту новой ПКР, достигнуты ожидаемые успехи, и в запланированные сроки оружие будет готово. Проект «Циркон» предусматривает создание ракеты со скоростью полета около М=9 и дальностью более 1000 км. Носителями такой ракеты станут надводные корабли и подводные лодки, оснащенные комплексами «Калибр». Применение унифицированных пусковых средств сократит затраты на внедрение нового оружия. Изделие «Циркон» сможет атаковать как надводные, так и береговые цели.
Президент не стал раскрывать другие сведения о «Цирконе». Впрочем, в контексте всех перспективных вооружений он обозначил цели и задачи. Так, Россия оставляет за собой право разрабатывать и развертывать новые виды вооружений для своей защиты. Целями такого оружия должны стать как районы и объекты, от которых исходит непосредственная угроза, так и «центры принятия решений» о применении опасного для нас вооружения.
Реакция из-за океана
В течение нескольких дней после речи В. Путина официальные лица США никак не комментировали новые сведения о перспективном вооружении. При этом именно реакция Вашингтона представляла особый интерес, поскольку именно разногласия с ним заставляют Москву создавать новые вооружения для поражения «центров принятия решений» и других опасных объектов.
Первый комментарий о «Цирконе» появился только 24 февраля. Телеканал CNN взял интервью у американского госсекретаря Майкла Помпео, и один из вопросов касался новых российских вооружений. Руководитель внешнеполитического ведомства США назвал заявления о новых ракетах и их развертывании против существующих целей «пустыми угрозами». Также он полагает, что разговоры о новых разработках предназначены для прикрытия ключевого вызова. Наконец, госсекретарь не забыл упомянуть российские «нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».
Американские СМИ реагировали на новости о «Цирконе» по-разному и в соответствии со своей направленностью. Таблоиды кричали о новой угрозе, тогда как более серьезные издания пытались разобраться в сути проблемы. Заявления М. Помпео изменили тон новых публикаций. Теперь новая российская ПКР чаще всего рассматривается как реальный вызов американской безопасности, который, впрочем, может переоцениваться.
Ракетный удар «Вестей недели»
24 февраля тему ракет «Циркон» подняли в программе «Вести недели» телеканала «Россия 1». Ведущий программы Дмитрий Киселев в своей известной манере рассказал о новой ракете и о возможных принципах ее применения против опасных объектов – тех самых центров принятия решений вероятного противника. Высказанные сведения, манера изложения и репутация программы сделали свое дело, и сюжет привлек внимание как отечественных, так и зарубежных зрителей.
Ведущий «Вестей недели» предложил рассмотреть следующий сценарий применения вооружений. Корабли и подлодки с ракетами «Циркон» должны находиться на расстоянии в 400 км от западного и восточного побережий США – за пределами исключительной морской зоны. С таких позиций флот должен наносить удары по ключевым объектам. На борту каждой подлодки, как утверждается, присутствует по 40 ракет «Циркон».
Из Атлантики подлодки и корабли смогут обстрелять Пентагон, пункт управления в Кэмп-Дэвиде, а также объекты в Форт-Ритчи. Из Тихого океана предлагается атаковать пункт управления ядерными силами Джим-Крик и управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан.
Д. Киселев подсчитал, что дистанции от точки старта ракеты до назначенных целей не превышают 800 км. При скорости полета 11 тыс. км/ч подлетное время не будет превышать 5 минут. Потенциал такого удара очевиден.
На сюжет «Вестей недели» быстро отреагировали зарубежные СМИ. Одни издания предлагали тем или иным образом готовиться к войне и катастрофическим последствиям ракетного удара, тогда как другие поддержали свежие заявления М. Помпео и стали призывать сохранять спокойствие.
Большой интерес представляет реакция издания New York Post. Оно изучило список целей, «назначенных» российской телепрограммой и опубликовало итоги такой проверки. Оказалось, что военно-морская база Мак-Клеллан и учебный центр в Форт-Ритчи закрыты несколько лет назад, а в Джим-Крике располагается не пункт управления, а объект связи. Таким образом, реальными и актуальными целями остались только Пентагон и объекты в Кэмп-Дэвиде.
25 февраля сюжет «Вестей недели» прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что руководство страны не вмешивается в редакционную политику телеканалов, в том числе государственных. Вопросы о содержании телевизионных сюжетов он рекомендовал адресовать непосредственно каналам. Также Д. Песков напомнил, что в своем недавнем послании В. Путин говорил только о самом развертывании вооружений против потенциально опасных объектов. Конкретные географические пункты не назывались.
Немецкие опасения
На днях в отечественной прессе широко цитировали новую статью немецкого издания Stern. 1 марта оно опубликовало материал, посвященный ракете «Циркон». В его названии «Putins Zirkon-Rakete – schneller und tödlicher als vom Westen erwartet» («Ракета «Циркон» Путина – быстрее и смертоноснее, чем считали на Западе») отражались определенные опасения, касающиеся возможностей нового российского вооружения.
Рассматривая доступные сведения о ракете «Циркон», Stern отмечает, что недавно оглашенные летно-технические характеристики этого изделия соответствуют данным, ранее публиковавшимся в российских СМИ. В то же время, они превышают оценки зарубежных специалистов. Так, немецкий автор ссылается на оценки в скорость до 6 тыс. км/ч и дальность до 500 км.
Из новых сведений о скорости и дальности Stern делает очевидные выводы. Отмечается, что перехват ракеты со скоростью 11 тыс. км/ч при помощи неядерных средств противовоздушной обороны невозможен. Высокая скорость сокращает доступное время реакции: всего за 3 минуты ракета на максимальной скорости может пройти 600 км. Эффективно бороться с таким ударным оружием могут только боевые лазеры и радиоэлектронные средства ПВО.
Впрочем, в статье Stern отмечается сложность создания гиперзвуковых ракет. Требуется не просто обеспечить высокую скорость полета, но и создать достаточно прочную конструкцию, стойкую к температурным нагрузкам при полете внутри облака плазмы. Маневрирование на высоких скоростях представляет собой еще одну трудность.
По словам В. Путина, ракеты «Циркон» будут устанавливаться на корабли и подводные лодки с применением существующих пусковых установок от комплекса «Калибр». При этом автор Stern полагает, что после ожидаемого расторжения Договора о РСМД можно ожидать появление наземной версии гиперзвукового оружия. Кроме того, ссылаясь на российскую прессу, немецкое издание пишет о возможной разработке версии «Циркона» для применения в боевой авиации. Такая ракета дополнит уже известные изделия «Кинжал». Применение самолета-носителя с определенным боевым радиусом позволит увеличить зону ответственности ракет.
Также в Stern напомнили оценки Тима Рипли, обозревателя издания Jane's Defence Weekly, сделанные в 2016 году. Он отмечал, что высокая скорость новой ракеты сокращает время для реагирования ПВО противника. Это позволит «Цирконам» неожиданно атаковать беспомощного противника и наносить ему большой урон. Т. Рипли предполагал, что в рамках проекта «Циркон» может быть создана не только противокорабельная ракета, но и оружие для атаки сухопутных целей. По его мнению, США тоже должны работать над подобным оружием. Если этого не сделать, то западные страны могут отстать от России и Китая.
Реакция на новости
В целом заявления Владимира Путина о продолжении работ по перспективной гиперзвуковой ракете не остались незамеченными. Реакция на эти новости была разной, в том числе диаметрально противоположной. При этом нельзя не отметить, что официальные лица и средства массовой информации комментировали новые сообщения с учетом своей позиции и политических моментов.
Тем временем, не обращая внимания на заявления зарубежных лиц и публикации в иностранной прессе, российская промышленность продолжает работы по проекту «Циркон». Согласно последним официальным сообщениям, проект идет в соответствии с графиком и будет завершен в запланированные сроки. Впрочем, военное ведомство и глава государства пока их не уточняли. Согласно новостям прошлых лет, опытные ракеты «Циркон» уже достаточно давно успели выйти на испытания, и потому можно предполагать, что принятие на вооружение такого изделия уже не за горами. А это означает, что в ближайшем будущем нас ждет новый вал статей, мнений, обсуждений и громких заявлений.
По материалам сайтов:
http://kremlin.ru/
https://edition.cnn.com/
https://ria.ru/
https://tass.ru/
https://stern.de/
https://inosmi.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Militaryrussia.ru, ВГТРК
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