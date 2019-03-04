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В Польше потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны

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В Польше произошло очередное крушение истребителя польских Военно-воздушных сил Миг-29. Истребитель разбился в Мазовецком воеводстве страны, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.

В Польше потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны

Фото с места падения самолета



Согласно официальному заявлению Министерства национальной обороны Польши, истребитель ВВС страны совершал тренировочный полет. Крушение произошло а районе Венгрова в Мазовецком воеводстве. Самолет рухнул на землю, после чего загорелся. Пилот истребителя сумел катапультироваться.

Он был найден. Он в хорошем состоянии. Его доставили в больницу на обследование. Это всё, что я знаю сейчас


- заявил официальный представитель Марек Павляк.

На месте падения самолета работают спасатели и пожарные, которые занимаются тушением пожара. Причины падения самолета не установлены, создается специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.

По предварительной информации, истребитель МиГ-29 принадлежит парку авиабазы в городе Минск-Мазовецкий.

Это не первая авария истребителя МиГ-29 в ВВС Польши. За последние два года было потеряно два МиГа. 18 декабря 2017 года истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился под Минском Мазовецким, пилот катапультировался и остался жив. 6 июля 2018 года МиГ-29 польских ВВС потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве страны, пилот катапультировался, но погиб.

Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило о планах закупки американских истребителей F-35, в том числе для замены "устаревших и ненадежных советских истребителей МиГ-29 и Су-22".
Использованы фотографии:
Twitter/@Remizapl
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