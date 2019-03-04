В Польше потерпел крушение истребитель МиГ-29 ВВС страны

Фото с места падения самолета

Он был найден. Он в хорошем состоянии. Его доставили в больницу на обследование. Это всё, что я знаю сейчас

В Польше произошло очередное крушение истребителя польских Военно-воздушных сил Миг-29. Истребитель разбился в Мазовецком воеводстве страны, пилот успел катапультироваться. Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.Согласно официальному заявлению Министерства национальной обороны Польши, истребитель ВВС страны совершал тренировочный полет. Крушение произошло а районе Венгрова в Мазовецком воеводстве. Самолет рухнул на землю, после чего загорелся. Пилот истребителя сумел катапультироваться.- заявил официальный представитель Марек Павляк.На месте падения самолета работают спасатели и пожарные, которые занимаются тушением пожара. Причины падения самолета не установлены, создается специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.По предварительной информации, истребитель МиГ-29 принадлежит парку авиабазы в городе Минск-Мазовецкий.Это не первая авария истребителя МиГ-29 в ВВС Польши. За последние два года было потеряно два МиГа. 18 декабря 2017 года истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился под Минском Мазовецким, пилот катапультировался и остался жив. 6 июля 2018 года МиГ-29 польских ВВС потерпел катастрофу в Варминско-Мазурском воеводстве страны, пилот катапультировался, но погиб.Ранее Министерство национальной обороны Польши заявило о планах закупки американских истребителей F-35, в том числе для замены "устаревших и ненадежных советских истребителей МиГ-29 и Су-22".