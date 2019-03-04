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Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД

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Российский президент Владимир Путин сегодня подписал указ о приостановлении Россией положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О подписании документа с названием "О приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности" сообщается на сайте президента России.

Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД



Как сообщает пресс-служба Кремля, документ подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".

Договор приостановлен в соответствии с пунктом 4 статьи 37 ФЗ от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" до "устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия".

Уведомление о приостановке Россией выполнения положений ДРСМД будет направлено через российский МИД "странам-участникам договора". Указ вступает в силу со дня его подписания - 4 марта.

Напоминаем, что о приостановке участия России в ДРСМД Владимир Путин заявил еще 2 февраля этого года на встрече с главой внешнеполитического ведомства России Лавровым и министром обороны Шойгу. Такое решение было принято в ответ на аналогичные действия США.

Наш ответ будет зеркальным. Мы тоже будем заниматься научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами


- подчеркнул российский президент.
Использованы фотографии:
Kremlin.ru
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