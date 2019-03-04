Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ

На данный момент со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на нее через детей, а также родных и близких ей людей. Светлана прежде всего мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут

Командир женского танкового экипажа Светлана Дрюк, воевавшая на стороне Донецкой народной республики, перешла на сторону вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в сюжете украинской Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1", опубликованном на YouTube Как сообщается, Светлана Дрюк воевала на стороне ДНР с 2014 года. Была командиром женского танкового экипажа. О ней и ее женском экипаже в 2016 году писало Федеральное агентство новостей, были сняты сюжеты телеканалом Life и программой "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Несколько месяцев назад она покинула территорию республики, направившись якобы на лечение в Россию, и все это время убеждала командование, что находится в российской больнице. Только после того, как ее дети были вывезены на подконтрольную Киеву территорию, она призналась, что перешла на сторону ВСУ.В интервью украинским журналистам она заявила, что причиной перехода на сторону ВСУ стал некий "личный мотив". По ее словам, на Украине у нее появился "близкий друг" и он "сотрудник спецслужбы".Дрюк уже заявила, что готова свидетельствовать о преступлениях России в Донбассе и якобы у нее есть некие "секретные документы для Гааги". Кроме того, она заявила о готовности снова принять участие в боевых действиях в Донбассе, но только на стороне ВСУ.Между тем в управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР опровергли сообщения украинских СМИ о том, что бывшая командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону украинских силовиков. По данным НМ, Дрюк была уволена из рядов ВС ДНР в начале года по состоянию здоровья, после чего она выехала с детьми в Молдавию проведать родственников, где была задержана СБУ в ходе спецоперации и перевезена на Украину.- заявили в НМ ДНР.