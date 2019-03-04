Болтон: США жестко ответят на попытки помешать Гуаидо вернуться в страну

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты ответят на любые действия, направленные против возвращения лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства, в Боливарианскую республику.Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter: «Любые угрозы или действия, направленные против безопасного возвращения Гуаидо, столкнутся с решительным и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества».Гуайдо несколько дней пребывал за рубежом и посетил ряд латиноамериканских стран. Он сообщил, что планирует вернуться в Венесуэлу 4 или 5 марта, отметив при этом, что если на родине его арестуют, то это станет одной из последних ошибок Николаса Мадуро.Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо покидать территорию страны. Однако 22 февраля ему удалось сбежать и он прибыл в колумбийский город Кукута, который находится на границе с Венесуэллой, а позднее принял участие в заседании так называемой Группы Лимы в столице Колумбии как «президент Венесуэлы».Также в минувшее воскресенье Джон Болтон назвал планы США по Венесуэле. Он заявил, что Соединенные Штаты стремятся к созданию коалиции, чтобы свергнуть легитимного президента Николаса Мадуро и сменить «коррумпированный режим».