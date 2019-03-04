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США проводят в Израиле учения по развертыванию комплексов ПРО THAAD

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Американские военные проводят учения по быстрому развертыванию на территории Израиля систем противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

США проводят в Израиле учения по развертыванию комплексов ПРО THAAD



Как сообщает издание, командование израильской армии подчеркивает, что переброска в страну одного из самых совершенных комплексов ПРО, стоящего на вооружении армии США, не имеет отношения "ни к каким конкретным текущим событиям". Израильские военные выразили благодарность американским и назвали учения возможностью "лишний раз отработать интеграцию средств ПРО США в свою эшелонированную противоракетную систему".

В пресс-релизе, распространенном армией Израиля сообщается, что "Европейское командование США (EUCOM) сейчас проводит учения по развертыванию в Израиле системы ПРО THAAD. Основная цель учений - отработка быстрого развертывания комплексов по всему миру".

Маневры американских военных поприветствовал премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.

Размещение... американской системы ПРО является очередным доказательством приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля


- заявил Нетаньяху.
Использованы фотографии:
EUCOM
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