США проводят в Израиле учения по развертыванию комплексов ПРО THAAD
Американские военные проводят учения по быстрому развертыванию на территории Израиля систем противоракетной обороны THAAD. Об этом сообщает израильское издание Haaretz со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Как сообщает издание, командование израильской армии подчеркивает, что переброска в страну одного из самых совершенных комплексов ПРО, стоящего на вооружении армии США, не имеет отношения "ни к каким конкретным текущим событиям". Израильские военные выразили благодарность американским и назвали учения возможностью "лишний раз отработать интеграцию средств ПРО США в свою эшелонированную противоракетную систему".
В пресс-релизе, распространенном армией Израиля сообщается, что "Европейское командование США (EUCOM) сейчас проводит учения по развертыванию в Израиле системы ПРО THAAD. Основная цель учений - отработка быстрого развертывания комплексов по всему миру".
Маневры американских военных поприветствовал премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.
- заявил Нетаньяху.
Как сообщает издание, командование израильской армии подчеркивает, что переброска в страну одного из самых совершенных комплексов ПРО, стоящего на вооружении армии США, не имеет отношения "ни к каким конкретным текущим событиям". Израильские военные выразили благодарность американским и назвали учения возможностью "лишний раз отработать интеграцию средств ПРО США в свою эшелонированную противоракетную систему".
В пресс-релизе, распространенном армией Израиля сообщается, что "Европейское командование США (EUCOM) сейчас проводит учения по развертыванию в Израиле системы ПРО THAAD. Основная цель учений - отработка быстрого развертывания комплексов по всему миру".
Маневры американских военных поприветствовал премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху.
Размещение... американской системы ПРО является очередным доказательством приверженности Соединенных Штатов безопасности Израиля
- заявил Нетаньяху.
- Использованы фотографии:
- EUCOM
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