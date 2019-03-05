«Юнармия» как налог на патриотизм
С самого начала обозначим вектор направления удара. Понятно, что к разговору сподвиг не нашумевший и откровенно удивительный своей новизной приказ Картаполова, сколько ситуация вообще.
Критиковать командование Восточного военного округа мы не станем, с Манаковым все понятно, что ему приказали из Москвы, то он и отмахнул. Это наша армия, это наше Минобороны. И ничего тут не переделать в плане того, что показуха цвела, цветет и будет цвести.
Понятно, что уже все округа открестились от этой и подобных телеграмм, офицеры выступили с опровержениями, дескать, никто нас никогда ни к чему не принуждал. Детей в "Юнармию" — с радостью, деньги на церквушку Шойгу — с огромной радостью и так далее.
Кто в "непонятливые" захочет? Кому раньше срока на гражданку?
Но возникают вопросы. Все равно возникают, тут никуда в таких ситуациях. И особенно — когда в ситуации маячат первые лица. Не страны, но хотя бы Минобороны. Впрочем, это дело насквозь привычное уже, и здесь хочется не столько криком кричать (в курсе, что бесполезно), а просто порассуждать.
Вот столько денег на что изводится? На «Юнармию». Идея-то вроде ничего, если четко разобраться. А зачем оно все вообще? То ли на очередное мероприятие для красивой картинки, а может, для какого-то благородного дела сгодится.
И вспомнилось одному из нас собственное детство. "Зарница", потом "Орленок". Занятия в школе по НВП. Поездка после 9 класса на настоящие военные сборы в тогда ещё существовавшее Омское ВОКУ. Злые командиры-курсанты. Наш военрук, который всячески помогал нам "переносить тяготы военной службы".
Вспомнился настоящий автомат Калашникова и настоящие патроны. Целых три штуки! Я тогда первый раз в жизни получил по лбу горячей гильзой от соседа, который первым начал стрельбу. Но "грудничка" своего все-таки двумя пулями ранил! Одна куда-то улетела по своим делам...
Из формы у нас были только собственные военные рубашки. Добытые родителями в «Военторге» по большому блату. В СССР форму, даже солдатские или офицерские рубашки, просто так не продавали. Только военнослужащим. И стирать рубашку мы должны были ежедневно. Тогда-то курсанты меня и научили, как сделать так, чтобы после стирки рубашку не гладить...
Был компас, который должен показывать (и показывал) север, а выходили мы по нему черт знает куда. Причем непонятный всем прибор почему-то прекрасно работал в руках руководителя и совершенно отказывался помогать нам.
А вот патриотизму нас не учили. Пожалуй, кроме трех дней в году. Первого сентября — урок мужества, 23 февраля — встреча с участником войны и девятого мая, когда у нас на кухне сидели реальные участники войны, пили-выпивали, пока здоровье позволяло (было-было) и вспоминали. А мы сидели в комнате тихо, как мыши, и слушали, слушали, слушали...
О той, другой, не из учебника истории войне. О потерянной от попадания осколка снаряда руке соседа, о сгоревшем экипаже танка, которым командовал другой сосед, о фашистах, которые "дрались в Кенигсберге как черти", о власовцах, которых не брали в плен, о "не дошел я до Берлина, на Вену нашу часть повернули"...
Наверное, нам не повезло. У нас не было общесоюзной патриотической организации. Нас не воспитывали в духе патриотизма и любви к Родине. Нас просто воспитывали. Чтобы любили свой дом, свою историю, свою страну. Просто все было. Есть наши, те, кто рядом и не наши. Те, кто хочет разрушить нашу жизнь. И мы, маленькие, но мужчины, должны уметь защищаться. И давать сдачи...
Но так вспоминать можно каждому «сделанному в СССР», долго и вкусно. Но речь не о том сегодня. Речь совсем о другом.
О том, что реально творится в день нынешний, не очень, скажем так, приятный в плане патриотизма в целом и воспитания вообще.
Создали армию... «Юнармию». Военно-патриотическое объединение, главной целью которого является создание интереса к истории и географии у молодежи. Этакий гибрид «Зарницы», пионерской организации и тимуровских отрядов.
Внешне все выглядит просто великолепно. Объединили школы, колледжи, военно-исторические кружки, даже спортивные секции. Короче говоря, все, кто занимается детьми, должны быть "охвачены". И ведь охватывают. Судя по быстрому увеличению численности.
Целыми школами охватывают! Не Васю Иванова или Люду Петрову, а целую школу! Даже специальные уроки «юнармейской подготовки» вводят в расписание занятий. Хочешь не хочешь, но ты ребенок уже «в армии». Юной такой. Служить-учиться настоящим образом тебе придется. А родителям твоим придется покупать тебе форму.
Кстати, о форме. Мы тут посидели с прайс-листом на форму для юнармейца. Поверьте, но для большинства семей России сумма значительная. Не пять и даже не десять тысяч. Если брать полный комплект формы юнармейца, то сумма намного больше, чем получает средняя российская семья.
Применив страшное оружие «калькулятор», мы получили, что средний набор экипировки юнармейца обойдется в 17 210 рублей. Летний. За зимнюю экипировку придется выложить еще от 16 до 25 тысяч.
Если кто-то решит посмотреть на фото по запросу «Юнармия» в «Яндексе», то будет удивлен. Складывается впечатление, что «Юнармия» — это такой летний вид развлечений.
Нашли, конечно. Не знаем, кто тут рядом с товарищем генералом, может, со всего Минобороны собирали, может, на улице встретили.
И это не единовременные траты. Это дети. И они имеют странную с точки зрения наших чиновников, особенность Они растут! Свои как-то не очень, а чужие — как на дрожжах. Но растут все. И одежка скоро становится просто мала. Нужна новая. Для того, чтобы юнармеец выглядел соответственно.
Лирическое такое отступление на вещевую тему.
Когда-то давно (в 2006 году) точно так же я увидел собственного защитника Отечества, когда приехал в часть его навестить. Форма, которую ему выдали в военкомате, выглядела после обучения в учебном подразделении и службы уже в части, прямо сказать, не очень воинственно. Впору снимать вторую серию "Путевки в жизнь". Пришлось одевать солдатика за свой счет.
А потом в той самой "моей" форме он ещё и братскому народу помогал в одной из горных горячих точек. И домой вернулся именно в этой рванине. И с пулей в ноге. Армейская застиранная роба, стоптанные берцы и шапка-ушанка, а-ля Вторая мировая. Даже обычной солдатской шинели в глаза не видел.
Я неоднократно встречался и разговаривал с его боевыми товарищами. Ситуация у всех тогда была именно такая. Но парадокс... Они и сегодня, если будет надо, пойдут на передовую не задумываясь. Матерят власть, матерят армию, но если надо — пойдут за все это воевать.
Не в форме, скажете, дело? В мозгах? Вот именно.
Если есть желание, но нет денег (а это нормально всюду, кроме Москвы и Питера), то вот вам юнармейцы. Есть разница с московскими? Да, и мы видим.
Как видите, по всякому могут выглядеть. Как мы понимаем, чем дальше от Москвы — тем оно проще смотрится.
Это Новохоперск Воронежской области. Вся "Юнармия" этого городка, наверное. На сайте ""Юнармии" взяли фото.
Но вернемся к воспитанию молодежи как таковому. «Юнармии» уже три с половиной года. Какие-то результаты уже должны быть видны. Кроме участия в парадах или торжественных мероприятиях.
Кстати, о мероприятиях. Мы хорошо помним пленумы ЦК и съезды КПСС. Помним улыбку Сталина, когда выходили пионеры с горнами и барабанами. Помним поцелуи Брежнева и опять же добрую улыбку на лице. Если копируете СССР, то копируйте полностью. Пусть с горном выходят.
А в остальном все из прошлого. Мы, молодость страны! Клянемся не подвести! Клянемся любить... Клянемся быть продолжателями... И добрые улыбки в президиуме. Каких орлов и орлиц растим.
Только не получается почему-то растить орлов. И не получится. По одной простой причине — орлы не те, кто на горы гадит, а те, кто высоко летает. Орлы живут не ради того, чтобы найти еду. И обучают их не ради этого. Орлы живут ради того, чтобы другие птицы видели, как высоко можно взлететь. Вот такой образ, наверное, понятен будет большинству.
Пока же «Юнармия» — это даже не способ обучения детей примитивному владению оружием, элементам строевой подготовки, какой-то дисциплине. Это не воспитание. Это называется другим словом – картинка. Хорошая, добрая, красивая, но – картинка.
Сегодня уже понятно, что большинство молодежных объединений из числа тех, кто занимается настоящим делом, продолжают им заниматься. Сложно представить юнармейца в красивой форме в болоте, раскапывающего останки солдат Великой Отечественной. Да и на парадах они не светятся. Ходить строем не очень умеют.
Но у них есть идея! Есть идеология. Своя, доморощенная, точнее, из души выращенная, из сердца. Своя война, не законченная, пока действительно не будет похоронен с почестями последний солдат.
Точно так же можно сказать о различных военно-исторических и технических кружках. О спортивных секциях и художественных объединениях. Они тоже имеют свою идею. Они тоже имеют свой стержень.
А «Юнармия», мы это смело можем сказать после непосредственного общения с руководителями таких объединений, — это такое место, где нет идеи. Да, красивая форма не может не нравиться. Нравится оружие, нравится военная техника. «Если ты крут – ты в «Юнармии». Нормальный лозунг, но за лозунгами должно последовать дело. Реализация, так сказать.
Требуется все то, что когда-то уже было. Было составной частью воспитания любви к Родине, к своей истории, к своим героям, к своему дому.
Отказываться от идеи общероссийской детской и молодежной патриотической организации нельзя. Она, организация, необходима.
Но нужна не как выставочная витрина для тех, кто может купить своему чаду все снаряжение, не для тех, кто просто поставит «галочку» в очередном роскошном отчете, нет.
Да, сегодня кричат, что скоро у нас будет армия из полумиллиона юнармейцев. Не сомневаемся, если честно. С такими приколами от Минобороны, а мы верим, что такие телеграммы пришли во все округа, можно и миллион набрать.
Дальше что?
Дальше что, повторим, кроме бравурных отчетов?
А дальше можно зайти на сайт "Юнармии" "Юнармия". И своими глазами оценить, что есть "Юнармия" с точки зрения работы в интернете. А где еще вести работу с подрастающим поколением, которое тысячами присоединяется к движению?
Умышленно в правом нижнем углу дата. На дворе год 2019-й, а у нас все юнармейское лето прошлого года актуально.
Новости более чем свежие, да...
А что в планах на 2019-й? Например, на май месяц?
Можно нажать кнопку "Загрузить еще" и...
Ну, в общем, все все поняли. Но главное — это то, что десятки и сотни молодых россиян вливаются в стройные ряды "Юнармии". И, что немаловажно, вливаются и предприятия.
Просто умиляешься, как все прекрасно! "Юнармия" — это прямо тот самый свет в конце тоннеля. Родители счастливы, дети счастливы, предприниматели и бизнесмены счастливы...
Возникает только один вопрос: для чего все это? Или для кого?
Для детей?
Иди для чиновников и радужных отчетов, составляемых оными?
Ну ведь бесподобная картинка, согласны. На парадах, открытии всяких игр, международных форумов... Такая же прекрасная, как генералы и генеральши, которых плодит ведомство Шойгу. Как Россияна Марковская, которая в 26 лет стала генерал-майором. Но тут так... Считает Шойгу, что 26-летняя журналистка достойна носить погоны, до которых далеко не каждый вояка дослужится — не вопрос. Его монастырь.
Но картинка картинкой, а что делать дальше? Три года уже существует "Юнармия", и три года. кроме рапортов об увеличении численности личного состава и "приняли участие в..." — ничего. Красивые цифры отчетности, красивая картинка на ТВ. Даже сайт нереально оказалось содержать. Мертвый сайт. Без будущего.
Зато — вполне так неплохие доходы в казну "Юнармии". И от продажи формы, и от поборов с предприятий. Но снова осуждать не станем, это же все совершенно добровольно. И на благо государства.
А все же хотелось бы, чтобы из показушно-витринной организации "Юнармия" все-таки стала опорой именно в плане военно-патриотического воспитания подрастающих поколений. А не инструментом для выбивания денег из всех и вся.
Хотя, как нам кажется, намного проще было бы реанимировать и вернуть в школы то самое советское НВП. Да, тот самый кабинет с ММГ АК, противогазами и старым майором или полковником, прошедшим огонь, воду и службу в армии. И дешевле, и толку было бы больше.
Но увы, о советском прошлом можно даже не мечтать, отставники будут сидеть по домам и вспоминать былое с друзьями, а молодежи останется украшать собой различные важные мероприятия.
Ну тоже вариант. Витринный, правда. Не боевой.
Критиковать командование Восточного военного округа мы не станем, с Манаковым все понятно, что ему приказали из Москвы, то он и отмахнул. Это наша армия, это наше Минобороны. И ничего тут не переделать в плане того, что показуха цвела, цветет и будет цвести.
Понятно, что уже все округа открестились от этой и подобных телеграмм, офицеры выступили с опровержениями, дескать, никто нас никогда ни к чему не принуждал. Детей в "Юнармию" — с радостью, деньги на церквушку Шойгу — с огромной радостью и так далее.
Кто в "непонятливые" захочет? Кому раньше срока на гражданку?
Но возникают вопросы. Все равно возникают, тут никуда в таких ситуациях. И особенно — когда в ситуации маячат первые лица. Не страны, но хотя бы Минобороны. Впрочем, это дело насквозь привычное уже, и здесь хочется не столько криком кричать (в курсе, что бесполезно), а просто порассуждать.
Вот столько денег на что изводится? На «Юнармию». Идея-то вроде ничего, если четко разобраться. А зачем оно все вообще? То ли на очередное мероприятие для красивой картинки, а может, для какого-то благородного дела сгодится.
И вспомнилось одному из нас собственное детство. "Зарница", потом "Орленок". Занятия в школе по НВП. Поездка после 9 класса на настоящие военные сборы в тогда ещё существовавшее Омское ВОКУ. Злые командиры-курсанты. Наш военрук, который всячески помогал нам "переносить тяготы военной службы".
Вспомнился настоящий автомат Калашникова и настоящие патроны. Целых три штуки! Я тогда первый раз в жизни получил по лбу горячей гильзой от соседа, который первым начал стрельбу. Но "грудничка" своего все-таки двумя пулями ранил! Одна куда-то улетела по своим делам...
Из формы у нас были только собственные военные рубашки. Добытые родителями в «Военторге» по большому блату. В СССР форму, даже солдатские или офицерские рубашки, просто так не продавали. Только военнослужащим. И стирать рубашку мы должны были ежедневно. Тогда-то курсанты меня и научили, как сделать так, чтобы после стирки рубашку не гладить...
Был компас, который должен показывать (и показывал) север, а выходили мы по нему черт знает куда. Причем непонятный всем прибор почему-то прекрасно работал в руках руководителя и совершенно отказывался помогать нам.
А вот патриотизму нас не учили. Пожалуй, кроме трех дней в году. Первого сентября — урок мужества, 23 февраля — встреча с участником войны и девятого мая, когда у нас на кухне сидели реальные участники войны, пили-выпивали, пока здоровье позволяло (было-было) и вспоминали. А мы сидели в комнате тихо, как мыши, и слушали, слушали, слушали...
О той, другой, не из учебника истории войне. О потерянной от попадания осколка снаряда руке соседа, о сгоревшем экипаже танка, которым командовал другой сосед, о фашистах, которые "дрались в Кенигсберге как черти", о власовцах, которых не брали в плен, о "не дошел я до Берлина, на Вену нашу часть повернули"...
Наверное, нам не повезло. У нас не было общесоюзной патриотической организации. Нас не воспитывали в духе патриотизма и любви к Родине. Нас просто воспитывали. Чтобы любили свой дом, свою историю, свою страну. Просто все было. Есть наши, те, кто рядом и не наши. Те, кто хочет разрушить нашу жизнь. И мы, маленькие, но мужчины, должны уметь защищаться. И давать сдачи...
Но так вспоминать можно каждому «сделанному в СССР», долго и вкусно. Но речь не о том сегодня. Речь совсем о другом.
О том, что реально творится в день нынешний, не очень, скажем так, приятный в плане патриотизма в целом и воспитания вообще.
Создали армию... «Юнармию». Военно-патриотическое объединение, главной целью которого является создание интереса к истории и географии у молодежи. Этакий гибрид «Зарницы», пионерской организации и тимуровских отрядов.
Внешне все выглядит просто великолепно. Объединили школы, колледжи, военно-исторические кружки, даже спортивные секции. Короче говоря, все, кто занимается детьми, должны быть "охвачены". И ведь охватывают. Судя по быстрому увеличению численности.
Целыми школами охватывают! Не Васю Иванова или Люду Петрову, а целую школу! Даже специальные уроки «юнармейской подготовки» вводят в расписание занятий. Хочешь не хочешь, но ты ребенок уже «в армии». Юной такой. Служить-учиться настоящим образом тебе придется. А родителям твоим придется покупать тебе форму.
Кстати, о форме. Мы тут посидели с прайс-листом на форму для юнармейца. Поверьте, но для большинства семей России сумма значительная. Не пять и даже не десять тысяч. Если брать полный комплект формы юнармейца, то сумма намного больше, чем получает средняя российская семья.
Применив страшное оружие «калькулятор», мы получили, что средний набор экипировки юнармейца обойдется в 17 210 рублей. Летний. За зимнюю экипировку придется выложить еще от 16 до 25 тысяч.
Если кто-то решит посмотреть на фото по запросу «Юнармия» в «Яндексе», то будет удивлен. Складывается впечатление, что «Юнармия» — это такой летний вид развлечений.
Нашли, конечно. Не знаем, кто тут рядом с товарищем генералом, может, со всего Минобороны собирали, может, на улице встретили.
И это не единовременные траты. Это дети. И они имеют странную с точки зрения наших чиновников, особенность Они растут! Свои как-то не очень, а чужие — как на дрожжах. Но растут все. И одежка скоро становится просто мала. Нужна новая. Для того, чтобы юнармеец выглядел соответственно.
Лирическое такое отступление на вещевую тему.
Когда-то давно (в 2006 году) точно так же я увидел собственного защитника Отечества, когда приехал в часть его навестить. Форма, которую ему выдали в военкомате, выглядела после обучения в учебном подразделении и службы уже в части, прямо сказать, не очень воинственно. Впору снимать вторую серию "Путевки в жизнь". Пришлось одевать солдатика за свой счет.
А потом в той самой "моей" форме он ещё и братскому народу помогал в одной из горных горячих точек. И домой вернулся именно в этой рванине. И с пулей в ноге. Армейская застиранная роба, стоптанные берцы и шапка-ушанка, а-ля Вторая мировая. Даже обычной солдатской шинели в глаза не видел.
Я неоднократно встречался и разговаривал с его боевыми товарищами. Ситуация у всех тогда была именно такая. Но парадокс... Они и сегодня, если будет надо, пойдут на передовую не задумываясь. Матерят власть, матерят армию, но если надо — пойдут за все это воевать.
Не в форме, скажете, дело? В мозгах? Вот именно.
Если есть желание, но нет денег (а это нормально всюду, кроме Москвы и Питера), то вот вам юнармейцы. Есть разница с московскими? Да, и мы видим.
Как видите, по всякому могут выглядеть. Как мы понимаем, чем дальше от Москвы — тем оно проще смотрится.
Это Новохоперск Воронежской области. Вся "Юнармия" этого городка, наверное. На сайте ""Юнармии" взяли фото.
Но вернемся к воспитанию молодежи как таковому. «Юнармии» уже три с половиной года. Какие-то результаты уже должны быть видны. Кроме участия в парадах или торжественных мероприятиях.
Кстати, о мероприятиях. Мы хорошо помним пленумы ЦК и съезды КПСС. Помним улыбку Сталина, когда выходили пионеры с горнами и барабанами. Помним поцелуи Брежнева и опять же добрую улыбку на лице. Если копируете СССР, то копируйте полностью. Пусть с горном выходят.
А в остальном все из прошлого. Мы, молодость страны! Клянемся не подвести! Клянемся любить... Клянемся быть продолжателями... И добрые улыбки в президиуме. Каких орлов и орлиц растим.
Только не получается почему-то растить орлов. И не получится. По одной простой причине — орлы не те, кто на горы гадит, а те, кто высоко летает. Орлы живут не ради того, чтобы найти еду. И обучают их не ради этого. Орлы живут ради того, чтобы другие птицы видели, как высоко можно взлететь. Вот такой образ, наверное, понятен будет большинству.
Пока же «Юнармия» — это даже не способ обучения детей примитивному владению оружием, элементам строевой подготовки, какой-то дисциплине. Это не воспитание. Это называется другим словом – картинка. Хорошая, добрая, красивая, но – картинка.
Сегодня уже понятно, что большинство молодежных объединений из числа тех, кто занимается настоящим делом, продолжают им заниматься. Сложно представить юнармейца в красивой форме в болоте, раскапывающего останки солдат Великой Отечественной. Да и на парадах они не светятся. Ходить строем не очень умеют.
Но у них есть идея! Есть идеология. Своя, доморощенная, точнее, из души выращенная, из сердца. Своя война, не законченная, пока действительно не будет похоронен с почестями последний солдат.
Точно так же можно сказать о различных военно-исторических и технических кружках. О спортивных секциях и художественных объединениях. Они тоже имеют свою идею. Они тоже имеют свой стержень.
А «Юнармия», мы это смело можем сказать после непосредственного общения с руководителями таких объединений, — это такое место, где нет идеи. Да, красивая форма не может не нравиться. Нравится оружие, нравится военная техника. «Если ты крут – ты в «Юнармии». Нормальный лозунг, но за лозунгами должно последовать дело. Реализация, так сказать.
Требуется все то, что когда-то уже было. Было составной частью воспитания любви к Родине, к своей истории, к своим героям, к своему дому.
Отказываться от идеи общероссийской детской и молодежной патриотической организации нельзя. Она, организация, необходима.
Но нужна не как выставочная витрина для тех, кто может купить своему чаду все снаряжение, не для тех, кто просто поставит «галочку» в очередном роскошном отчете, нет.
Да, сегодня кричат, что скоро у нас будет армия из полумиллиона юнармейцев. Не сомневаемся, если честно. С такими приколами от Минобороны, а мы верим, что такие телеграммы пришли во все округа, можно и миллион набрать.
Дальше что?
Дальше что, повторим, кроме бравурных отчетов?
А дальше можно зайти на сайт "Юнармии" "Юнармия". И своими глазами оценить, что есть "Юнармия" с точки зрения работы в интернете. А где еще вести работу с подрастающим поколением, которое тысячами присоединяется к движению?
Умышленно в правом нижнем углу дата. На дворе год 2019-й, а у нас все юнармейское лето прошлого года актуально.
Новости более чем свежие, да...
А что в планах на 2019-й? Например, на май месяц?
Можно нажать кнопку "Загрузить еще" и...
Ну, в общем, все все поняли. Но главное — это то, что десятки и сотни молодых россиян вливаются в стройные ряды "Юнармии". И, что немаловажно, вливаются и предприятия.
Просто умиляешься, как все прекрасно! "Юнармия" — это прямо тот самый свет в конце тоннеля. Родители счастливы, дети счастливы, предприниматели и бизнесмены счастливы...
Возникает только один вопрос: для чего все это? Или для кого?
Для детей?
Иди для чиновников и радужных отчетов, составляемых оными?
Ну ведь бесподобная картинка, согласны. На парадах, открытии всяких игр, международных форумов... Такая же прекрасная, как генералы и генеральши, которых плодит ведомство Шойгу. Как Россияна Марковская, которая в 26 лет стала генерал-майором. Но тут так... Считает Шойгу, что 26-летняя журналистка достойна носить погоны, до которых далеко не каждый вояка дослужится — не вопрос. Его монастырь.
Но картинка картинкой, а что делать дальше? Три года уже существует "Юнармия", и три года. кроме рапортов об увеличении численности личного состава и "приняли участие в..." — ничего. Красивые цифры отчетности, красивая картинка на ТВ. Даже сайт нереально оказалось содержать. Мертвый сайт. Без будущего.
Зато — вполне так неплохие доходы в казну "Юнармии". И от продажи формы, и от поборов с предприятий. Но снова осуждать не станем, это же все совершенно добровольно. И на благо государства.
А все же хотелось бы, чтобы из показушно-витринной организации "Юнармия" все-таки стала опорой именно в плане военно-патриотического воспитания подрастающих поколений. А не инструментом для выбивания денег из всех и вся.
Хотя, как нам кажется, намного проще было бы реанимировать и вернуть в школы то самое советское НВП. Да, тот самый кабинет с ММГ АК, противогазами и старым майором или полковником, прошедшим огонь, воду и службу в армии. И дешевле, и толку было бы больше.
Но увы, о советском прошлом можно даже не мечтать, отставники будут сидеть по домам и вспоминать былое с друзьями, а молодежи останется украшать собой различные важные мероприятия.
Ну тоже вариант. Витринный, правда. Не боевой.
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