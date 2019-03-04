В УВЗ создан универсальный стартер-генератор для всей линейки бронетехники

Были учтены требования по температурным режимам работы СГ-19: стартер-генератор может работать в жестких условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от +120 градусов до - 60 градусов (арктические условия)

Новый универсальный стартер-генератор для всех видов современной и перспективной бронетехники создан в корпорации "Уралвагонзавод". Новинка может работать в диапазоне температур от -60 до +120 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.Сообщается, что "НПО "Электромашина" (входит в УВЗ) провело сертификацию нового универсального стартер-генератора для запуска двигателей и выработки электроэнергии для всех типов перспективных боевых машин. Создатели новинки заявили, что новый генератор можно будет использовать как на уже стоящей на вооружении бронетехнике и спецтехнике, так и на всех перспективных боевых машинах и гражданской технике.Как заявил заместитель главного конструктора "Электромашины" по системам управления Сергей Абрамов, в НПО было принято решение создать новый более мощный универсальный стартер-генератор на смену двум применяемым на спецтехнике генераторам. В третьем квартале этого года, после оформления всей документации и проведения испытаний, новое изделие получит литеру "О" (корректировка конструкторской документация по результатам изготовления и предварительных испытаний опытного образца (опытной партии)).- заявил Абрамов.На данный момент для спецтехники используют два стартер-генератора: СГ-18 (мощность 18 кВт, устанавливался для запуска двигателя Т-72 и Т-90) и СГ-21 (мощность 21 кВт, устанавливался на технику нового поколения). В ближайшей перспективе их обоих должен заменить новый стартер-генератор СГ-19.