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Как робот "Фёдор" пережил санкции

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На днях появилась информация о том, что российский робот FEDOR (он же "Фёдор") попал под западные санкции. Можно было бы подумать, что это шутка, но на самом деле «партнёры» решили ввести свои санкции и в отношении этого технологического достижения России.

Изначально на «Фёдора» Западу было, по большому счёту, наплевать. Но когда выяснилось, что это средство робототехники вобрало в себе множество технологических достижений, многие из которых не реализованы и на самом Западе, было решено снова запустить антироссийскую машину санкций.


Производители комплектующих заявили об отказе от поставок продукции в Россию, так как увидели на кадрах стреляющего «Фёдора».

При этом западный демарш позволил сделать очередной шаг вперёд российскому производству. «Андроидная техника» наладила собственное производство комплектующих к многофункциональному робототехническому комплексу. И робот "Фёдор" санкции пережил.

Таким образом, санкции в отношении России и в этом случае стимулировали собственное российское производство высокотехнологичной продукции, позволили создать дополнительные рабочие места и послужили импульсом для развития новых технологий и инновационного направления экономики.

В России по поводу санкций против робота пошутили, отметив: скоро свои санкции Запад будет вводить против российских утюгов и пылесосов.

Ролик "Время - вперёд!":

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