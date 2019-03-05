Как робот "Фёдор" пережил санкции

На днях появилась информация о том, что российский робот FEDOR (он же "Фёдор") попал под западные санкции. Можно было бы подумать, что это шутка, но на самом деле «партнёры» решили ввести свои санкции и в отношении этого технологического достижения России.Изначально на «Фёдора» Западу было, по большому счёту, наплевать. Но когда выяснилось, что это средство робототехники вобрало в себе множество технологических достижений, многие из которых не реализованы и на самом Западе, было решено снова запустить антироссийскую машину санкций.Производители комплектующих заявили об отказе от поставок продукции в Россию, так как увидели на кадрах стреляющего «Фёдора».При этом западный демарш позволил сделать очередной шаг вперёд российскому производству. «Андроидная техника» наладила собственное производство комплектующих к многофункциональному робототехническому комплексу. И робот "Фёдор" санкции пережил.Таким образом, санкции в отношении России и в этом случае стимулировали собственное российское производство высокотехнологичной продукции, позволили создать дополнительные рабочие места и послужили импульсом для развития новых технологий и инновационного направления экономики.В России по поводу санкций против робота пошутили, отметив:Ролик "Время - вперёд!":