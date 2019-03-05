Индия против Пакистана. Чья армия сильнее?
Вооруженные силы Индии и Пакистана вновь столкнулись в спорных регионах, и нынешние события могут перейти в стадию полномасштабного вооруженного конфликта. В ожидании подобного развития событий стоит рассмотреть и оценить вооруженные силы двух стран и сделать выводы об их потенциале. Очевидно, что такой обзор вряд ли даст стопроцентную гарантию, но он позволит представить соотношение сил и предугадать наиболее вероятный вариант развития открытого конфликта, а также понять шансы сторон на победу.
Общие показатели
Согласно рейтингу Global Firepower, последняя версия которого вышла прошлой осенью, Индия и Пакистан серьезно отличаются по своему военному потенциалу. В последнем рейтинге индийская армия занимает четвертое место с оценкой 0,1417, пропустив вперед только США, Россию и Китай. Пакистан получил оценку 0,3689, которая не позволила ему подняться выше 17 места.
Напомним, рейтинг GFP учитывает полсотни различных показателей военного и экономического характера и при помощи сложной формулы выводит из них оценку. Чем меньше получившееся число, тем лучше развиты армия и связанные с ней сферы экономики. Как видим, разрыв между Индией и Пакистаном – как по оценке, так и по занятому месту – значителен, и уже сам по себе позволяет делать понятные выводы.
Прежде всего, преимущество Индии определяется превосходством в людских ресурсах. При населении около 1282 млн человек к службе пригодно 489,6 миллиона. В армии сейчас служит 1,362 млн человек и 2,845 миллиона находятся в резерве. Население Пакистана чуть меньше 205 млн человек, из которых могут служить 73,5 миллиона. В армии служит 637 тысяч, в резерве – 282 тысячи. Преимущества Индии очевидны.
Согласно GFP, Индия отличается более сильной экономикой, логистикой и промышленностью. Трудовые резервы составляют почти 522 млн человек; имеется развитая сеть шоссе и железных дорог, а также крупные порты и развитый торговый флот. Военный бюджет достигает 47 млрд долларов США. Пакистан уступает по всем показателям: трудовые резервы не превышают 64 миллиона, а оборонный бюджет составляет лишь 7 млрд долларов. Общая протяженность дорог меньше, но это связано с размерами стран.
Ядерные силы
Две конфликтующие страны обладают ядерными силами ограниченного потенциала. По известным данным, Индия и Пакистан пока смогли создать только маломощные ядерные заряды – не более 50-60 кт. По разным оценкам, у Индии имеется не более 100-120 боевых частей для применения с разными средствами доставки. Арсеналы Пакистана чуть больше – до 150-160 единиц. Пакистанские ядерные силы также отличаются доктриной применения. Исламабад оставляет за собой право первого удара в случае агрессивных действий со стороны третьих стран. Нью-Дели, в свою очередь, обещает лишь отвечать на чужие удары.
К настоящему времени Индия сумела построить некое подобие ядерной триады с ограниченными возможностями. В распоряжении сухопутной компоненты имеются баллистические ракеты разных классов, от оперативно-тактических до систем средней дальности, как в стационарном, так и в мобильном оснащении. Развернуто не менее 300 пусковых установок под ракеты шести типов типов; при этом ракеты на дежурстве могут нести не только специальную, но и обычную боевую часть. Флот располагает только одной подлодкой с баллистическими ракетами – INS Arihant (SSBN 80). В будущем должны появиться новые носители БРПЛ. Воздушная составляющая триады строится на основе самолетов фронтовой авиации, способных нести тактические ядерные бомбы.
Пакистан тоже располагает 150-160 развернутыми баллистических ракетами ряда типов. С точки зрения дальностей пуска пакистанские ракеты близки к индийским. Пакистанские могут нести ядерные или обычные боезаряды. ВВС Пакистана могут выделять самолеты фронтовой авиации для применения ТЯО в виде бомб или управляемых ракет. Морская компонента пока отсутствует, хотя на протяжении последних десятилетий пакистанская промышленность пытается решить этот вопрос.
Сухопутные войска
В армии Индии служит около 1,2 млн человек. Управление осуществляется главным штабом и шестью региональными командованиями. Им подчиняется 15 армейских корпусов, а также отдельные пехотные, танковые и артиллерийские дивизии и десантная бригада. Основным ударным средством армии являются 3 бронетанковые дивизии и 8 отдельных танковых бригад. Имеется 6 мотопехотных дивизий и 2 бригады, а также 16 легких пехотных дивизий и 7 аналогичных бригад.
В строевых частях имеется более 3 тыс. танков. Основу бронетанковых войск составляют машины типа Т-72М1 (более 1900 единиц) и Т-90С (свыше 1100). Эксплуатируется 2500 боевых машин пехоты ряда типов, более 330 бронетранспортеров и различная вспомогательная техника. Общая численность артиллерии превышает 9600 единиц. Из них почти 3 тысячи – буксируемые системы. Самоходная артиллерия – около 200 машин нескольких типов. Имеется схожее количество реактивных систем. Сухопутные войска располагают развитой ПВО, включающей как устаревшие ствольные, так и современные ракетные системы: порядка 2400 зенитных орудий и около 800 ЗРК.
Пакистанская армия численностью 560 тыс. человек имеет в своем составе 9 корпусов, а также командования ПВО и стратегическое командование. Бронетанковые части сведены в 2 дивизии и 7 отдельных бригад. Мотопехота – в 2 дивизии и 1 отдельную бригаду. Имеются вспомогательные подразделения, армейская авиация и ПВО.
В эксплуатации находится 2500 танков разных типов, как современных, так и устаревших. Наиболее массовым является средний танк «Тип 59» китайского производства. Самые новые машины – 350 танков «Аль-Халид» совместной разработки. Основной бронетранспортер – M113 в количестве 3280 единиц. По общему числу артиллерийских систем Пакистан уступает Индии – менее 4500 единиц. В то же время, он лидирует по числу САУ – 375 штук. Количество РСЗО – менее 100 единиц. Основную массу артиллерии составляют буксируемые системы и минометы всех основных калибров.
Армейская авиация располагает 110 учебными и транспортными самолетами. Имеется более 40 ударных вертолетов AH-1F/S и Ми-35М. Транспортные задачи возлагаются на парк из 200 машин разных типов. Остаются в строю около 2 тыс. зенитных орудий. Также используется несколько десятков ЗРК зарубежного производства. Особое значение имеют ПЗРК в количестве 2200-2300 единиц.
Военно-морские силы
Индийский флот эксплуатирует 17 подлодок с торпедным и ракетным вооружением, полученных от третьих стран. Надводный флот включает один авианосец с самолетами МиГ-29К и вертолетами Ка-28 и Ка-31, 14 эсминцев нескольких проектов с противокорабельными ракетами, а также 13 фрегатов с ракетно-артиллерийским вооружением. Защита прибрежной зоны возлагается на 108 кораблей и катеров, от корветов до патрульных лодок. Десантный флот насчитывает около 20 вымпелов. ВМС располагает собственными транспортными судами разного назначения.
Морская пехота включает одну бригаду и один отряд специального назначения. Общая численность этого рода войск – 1,2 тыс. человек с возможностью усиления на 1 тыс.
В авиации ВМС Индии имеется 69 боевых самолетов ряда типов. Основа этих сил – истребители МиГ-29К (2 эскадрильи, 45 единиц). Имеется 13 противолодочных самолетов Ил-38SD и P-8I; вместе с ними задачи решают 47 вертолетов аналогичного назначения российского и американского производства. Морская авиация располагает собственным парком учебных и транспортных самолетов.
Пакистан имеет восемь дизель-электрических подлодок зарубежной постройки с торпедным и ракетным вооружением. Основные силы флота включают 10 фрегатов устаревших зарубежных типов и 17 боевых единиц для работы вблизи берега. Десантные силы – 8 катеров. Последние способны обеспечить работу морской пехоты, включающей несколько частей общей численностью 3,2 тыс. человек.
Основной самолет пакистанской морской авиации – противолодочный P-3 Orion. Те же задачи решают 12 вертолетов. Имеется небольшой (10-12 единиц) парк транспортных самолетов и вертолетов.
Военно-воздушные силы
ВВС Индии управляются главным штабом и пятью региональными командованиями. Еще два командования отвечают за подготовку личного состава и снабжение. Под их управлением работает 35 эскадрилий с боевыми самолетами и вертолетами, а также несколько десятков вспомогательных подразделений. Насчитывается 850 летательных аппаратов. Средний налет – 180 часов в год.
Индийские ВВС располагают самолетами разных типов, в том числе устаревших. При этом самым массовым представителем фронтовой авиации является современный Су-30МКИ (более 250). Их работу должны обеспечивать 4 самолета ДРЛОиУ и 6 заправщиков Ил-76. Транспортные части используют 240 самолетов. Вертолетный парк ВВС включает 19 ударных машин Ми-24/35 и около 400 транспортных. БПЛА используются в ограниченных количествах.
ВВС Пакистана управляются тремя региональными командованиями. Имеется 15 «боевых» эскадрилий и более 20 вспомогательных. Общая численность летательных аппаратов – 425 единиц. Около 380 – истребители и истребители-бомбардировщики разных типов. Пакистан приобретал боевые самолеты у США, Франции и Китая. Самым массовым типом пока остается французский Mirage III (около 70). ВВС располагают самолетами разведки, ДРЛОиУ, заправщиками, транспортами и учебными машинами. Ударные вертолеты в ВВС отсутствуют; имеется менее 20 многоцелевых. Ведется освоение беспилотных систем.
Некоторые итоги
Даже поверхностное изучение вооруженных сил Индии и Пакистана, основанное на доступных общих цифрах, дает представление об их состоянии, численности и потенциале в контексте возможного конфликта. Нетрудно заметить, что по демографическим, экономическим и части военных показателей Пакистан проигрывает своему соседу. В сфере вооруженных сил также наблюдается серьезное отставание в качестве: изрядное количество пакистанских вооружений и техники нельзя назвать современным.
Таким образом, в гипотетической войне преимущество остается за вооруженными силами Индии. Они отличаются большей численностью, лучше вооружены и могут рассчитывать на лучшее снабжение. «На бумаге» война может завершиться именно победой Индии, а для Пакистана она обернется большими потерями. Поражение в войне, в свою очередь, может привести к весьма неприятным политическим последствиям.
Впрочем, гипотетический конфликт не будет безболезненным для индийской стороны. Пакистан вполне способен нанести противнику существенный ущерб или даже – при определенных путях развитии ситуации – свести войну к мирным переговорам с получением тех или иных выгод. Однако на победу ему рассчитывать не приходится хотя бы из-за факторов численного характера.
Наличие у двух стран ядерных вооружений может повлиять на ситуацию, но такое влияние не обязательно будет решающим. Обе армии имеют ядерные боезаряды и средства их доставки, причем Пакистан лидирует по их количеству, а Индия имеет большее число средств доставки. Однако Пакистан имеет специфическую доктрину применения, позволяющую ему наносить первый удар, тогда как Индия обязуется использовать ядерное оружие только в ответ. Этот факт может повлиять на ситуацию и служить фактором сдерживания.
Обмен ракетно-ядерными или бомбовыми ударами способен привести к резкому росту потерь личного состава и техники, но вряд ли окажет влияние на общий ход конфликта. Ядерное оружие не позволит Пакистану компенсировать отставание в обычных вооружениях – тем более, при отсутствии решающих преимуществ в специальных средствах.
Рассматривая военный потенциал стран, следует помнить о вопросах стратегии и организации, а также о человеческом факторе. Грамотное планирование и управление войсками способно серьезно повлиять на итоги сражений. Необдуманные действия, в свою очередь, должны иметь иные последствия и приводить к повышенным потерям. К сожалению, открытые данные пока не позволяют в полной мере оценить грамотность индийского и пакистанского руководства.
Очевидно, что в Нью-Дели и Исламабаде прекрасно понимают все возможные последствия полномасштабного конфликта, и они не устраивают ни одну из сторон. Приобретаемые выгоды вряд ли смогут окупить все потери военного, экономического и политического характера. Поэтому не стоит ожидать, что на индийско-пакистанской границе начнутся полномасштабные вооруженные столкновения. Впрочем, это не исключает продолжение мелких стычек и даже сравнительно крупных боев по типу последних.
По материалам:
https://globalfirepower.com/
http://indianarmy.nic.in/
https://pakistanarmy.gov.pk/
http://globalsecurity.org/
https://sipri.org/
https://janes.com/
https://rg.ru/
IISS The Military Balance 2018
Общие показатели
Согласно рейтингу Global Firepower, последняя версия которого вышла прошлой осенью, Индия и Пакистан серьезно отличаются по своему военному потенциалу. В последнем рейтинге индийская армия занимает четвертое место с оценкой 0,1417, пропустив вперед только США, Россию и Китай. Пакистан получил оценку 0,3689, которая не позволила ему подняться выше 17 места.
Напомним, рейтинг GFP учитывает полсотни различных показателей военного и экономического характера и при помощи сложной формулы выводит из них оценку. Чем меньше получившееся число, тем лучше развиты армия и связанные с ней сферы экономики. Как видим, разрыв между Индией и Пакистаном – как по оценке, так и по занятому месту – значителен, и уже сам по себе позволяет делать понятные выводы.
Прежде всего, преимущество Индии определяется превосходством в людских ресурсах. При населении около 1282 млн человек к службе пригодно 489,6 миллиона. В армии сейчас служит 1,362 млн человек и 2,845 миллиона находятся в резерве. Население Пакистана чуть меньше 205 млн человек, из которых могут служить 73,5 миллиона. В армии служит 637 тысяч, в резерве – 282 тысячи. Преимущества Индии очевидны.
Согласно GFP, Индия отличается более сильной экономикой, логистикой и промышленностью. Трудовые резервы составляют почти 522 млн человек; имеется развитая сеть шоссе и железных дорог, а также крупные порты и развитый торговый флот. Военный бюджет достигает 47 млрд долларов США. Пакистан уступает по всем показателям: трудовые резервы не превышают 64 миллиона, а оборонный бюджет составляет лишь 7 млрд долларов. Общая протяженность дорог меньше, но это связано с размерами стран.
Ядерные силы
Две конфликтующие страны обладают ядерными силами ограниченного потенциала. По известным данным, Индия и Пакистан пока смогли создать только маломощные ядерные заряды – не более 50-60 кт. По разным оценкам, у Индии имеется не более 100-120 боевых частей для применения с разными средствами доставки. Арсеналы Пакистана чуть больше – до 150-160 единиц. Пакистанские ядерные силы также отличаются доктриной применения. Исламабад оставляет за собой право первого удара в случае агрессивных действий со стороны третьих стран. Нью-Дели, в свою очередь, обещает лишь отвечать на чужие удары.
К настоящему времени Индия сумела построить некое подобие ядерной триады с ограниченными возможностями. В распоряжении сухопутной компоненты имеются баллистические ракеты разных классов, от оперативно-тактических до систем средней дальности, как в стационарном, так и в мобильном оснащении. Развернуто не менее 300 пусковых установок под ракеты шести типов типов; при этом ракеты на дежурстве могут нести не только специальную, но и обычную боевую часть. Флот располагает только одной подлодкой с баллистическими ракетами – INS Arihant (SSBN 80). В будущем должны появиться новые носители БРПЛ. Воздушная составляющая триады строится на основе самолетов фронтовой авиации, способных нести тактические ядерные бомбы.
Пакистан тоже располагает 150-160 развернутыми баллистических ракетами ряда типов. С точки зрения дальностей пуска пакистанские ракеты близки к индийским. Пакистанские могут нести ядерные или обычные боезаряды. ВВС Пакистана могут выделять самолеты фронтовой авиации для применения ТЯО в виде бомб или управляемых ракет. Морская компонента пока отсутствует, хотя на протяжении последних десятилетий пакистанская промышленность пытается решить этот вопрос.
Сухопутные войска
В армии Индии служит около 1,2 млн человек. Управление осуществляется главным штабом и шестью региональными командованиями. Им подчиняется 15 армейских корпусов, а также отдельные пехотные, танковые и артиллерийские дивизии и десантная бригада. Основным ударным средством армии являются 3 бронетанковые дивизии и 8 отдельных танковых бригад. Имеется 6 мотопехотных дивизий и 2 бригады, а также 16 легких пехотных дивизий и 7 аналогичных бригад.
В строевых частях имеется более 3 тыс. танков. Основу бронетанковых войск составляют машины типа Т-72М1 (более 1900 единиц) и Т-90С (свыше 1100). Эксплуатируется 2500 боевых машин пехоты ряда типов, более 330 бронетранспортеров и различная вспомогательная техника. Общая численность артиллерии превышает 9600 единиц. Из них почти 3 тысячи – буксируемые системы. Самоходная артиллерия – около 200 машин нескольких типов. Имеется схожее количество реактивных систем. Сухопутные войска располагают развитой ПВО, включающей как устаревшие ствольные, так и современные ракетные системы: порядка 2400 зенитных орудий и около 800 ЗРК.
Пакистанская армия численностью 560 тыс. человек имеет в своем составе 9 корпусов, а также командования ПВО и стратегическое командование. Бронетанковые части сведены в 2 дивизии и 7 отдельных бригад. Мотопехота – в 2 дивизии и 1 отдельную бригаду. Имеются вспомогательные подразделения, армейская авиация и ПВО.
В эксплуатации находится 2500 танков разных типов, как современных, так и устаревших. Наиболее массовым является средний танк «Тип 59» китайского производства. Самые новые машины – 350 танков «Аль-Халид» совместной разработки. Основной бронетранспортер – M113 в количестве 3280 единиц. По общему числу артиллерийских систем Пакистан уступает Индии – менее 4500 единиц. В то же время, он лидирует по числу САУ – 375 штук. Количество РСЗО – менее 100 единиц. Основную массу артиллерии составляют буксируемые системы и минометы всех основных калибров.
Армейская авиация располагает 110 учебными и транспортными самолетами. Имеется более 40 ударных вертолетов AH-1F/S и Ми-35М. Транспортные задачи возлагаются на парк из 200 машин разных типов. Остаются в строю около 2 тыс. зенитных орудий. Также используется несколько десятков ЗРК зарубежного производства. Особое значение имеют ПЗРК в количестве 2200-2300 единиц.
Военно-морские силы
Индийский флот эксплуатирует 17 подлодок с торпедным и ракетным вооружением, полученных от третьих стран. Надводный флот включает один авианосец с самолетами МиГ-29К и вертолетами Ка-28 и Ка-31, 14 эсминцев нескольких проектов с противокорабельными ракетами, а также 13 фрегатов с ракетно-артиллерийским вооружением. Защита прибрежной зоны возлагается на 108 кораблей и катеров, от корветов до патрульных лодок. Десантный флот насчитывает около 20 вымпелов. ВМС располагает собственными транспортными судами разного назначения.
Морская пехота включает одну бригаду и один отряд специального назначения. Общая численность этого рода войск – 1,2 тыс. человек с возможностью усиления на 1 тыс.
В авиации ВМС Индии имеется 69 боевых самолетов ряда типов. Основа этих сил – истребители МиГ-29К (2 эскадрильи, 45 единиц). Имеется 13 противолодочных самолетов Ил-38SD и P-8I; вместе с ними задачи решают 47 вертолетов аналогичного назначения российского и американского производства. Морская авиация располагает собственным парком учебных и транспортных самолетов.
Пакистан имеет восемь дизель-электрических подлодок зарубежной постройки с торпедным и ракетным вооружением. Основные силы флота включают 10 фрегатов устаревших зарубежных типов и 17 боевых единиц для работы вблизи берега. Десантные силы – 8 катеров. Последние способны обеспечить работу морской пехоты, включающей несколько частей общей численностью 3,2 тыс. человек.
Основной самолет пакистанской морской авиации – противолодочный P-3 Orion. Те же задачи решают 12 вертолетов. Имеется небольшой (10-12 единиц) парк транспортных самолетов и вертолетов.
Военно-воздушные силы
ВВС Индии управляются главным штабом и пятью региональными командованиями. Еще два командования отвечают за подготовку личного состава и снабжение. Под их управлением работает 35 эскадрилий с боевыми самолетами и вертолетами, а также несколько десятков вспомогательных подразделений. Насчитывается 850 летательных аппаратов. Средний налет – 180 часов в год.
Индийские ВВС располагают самолетами разных типов, в том числе устаревших. При этом самым массовым представителем фронтовой авиации является современный Су-30МКИ (более 250). Их работу должны обеспечивать 4 самолета ДРЛОиУ и 6 заправщиков Ил-76. Транспортные части используют 240 самолетов. Вертолетный парк ВВС включает 19 ударных машин Ми-24/35 и около 400 транспортных. БПЛА используются в ограниченных количествах.
ВВС Пакистана управляются тремя региональными командованиями. Имеется 15 «боевых» эскадрилий и более 20 вспомогательных. Общая численность летательных аппаратов – 425 единиц. Около 380 – истребители и истребители-бомбардировщики разных типов. Пакистан приобретал боевые самолеты у США, Франции и Китая. Самым массовым типом пока остается французский Mirage III (около 70). ВВС располагают самолетами разведки, ДРЛОиУ, заправщиками, транспортами и учебными машинами. Ударные вертолеты в ВВС отсутствуют; имеется менее 20 многоцелевых. Ведется освоение беспилотных систем.
Некоторые итоги
Даже поверхностное изучение вооруженных сил Индии и Пакистана, основанное на доступных общих цифрах, дает представление об их состоянии, численности и потенциале в контексте возможного конфликта. Нетрудно заметить, что по демографическим, экономическим и части военных показателей Пакистан проигрывает своему соседу. В сфере вооруженных сил также наблюдается серьезное отставание в качестве: изрядное количество пакистанских вооружений и техники нельзя назвать современным.
Таким образом, в гипотетической войне преимущество остается за вооруженными силами Индии. Они отличаются большей численностью, лучше вооружены и могут рассчитывать на лучшее снабжение. «На бумаге» война может завершиться именно победой Индии, а для Пакистана она обернется большими потерями. Поражение в войне, в свою очередь, может привести к весьма неприятным политическим последствиям.
Впрочем, гипотетический конфликт не будет безболезненным для индийской стороны. Пакистан вполне способен нанести противнику существенный ущерб или даже – при определенных путях развитии ситуации – свести войну к мирным переговорам с получением тех или иных выгод. Однако на победу ему рассчитывать не приходится хотя бы из-за факторов численного характера.
Наличие у двух стран ядерных вооружений может повлиять на ситуацию, но такое влияние не обязательно будет решающим. Обе армии имеют ядерные боезаряды и средства их доставки, причем Пакистан лидирует по их количеству, а Индия имеет большее число средств доставки. Однако Пакистан имеет специфическую доктрину применения, позволяющую ему наносить первый удар, тогда как Индия обязуется использовать ядерное оружие только в ответ. Этот факт может повлиять на ситуацию и служить фактором сдерживания.
Обмен ракетно-ядерными или бомбовыми ударами способен привести к резкому росту потерь личного состава и техники, но вряд ли окажет влияние на общий ход конфликта. Ядерное оружие не позволит Пакистану компенсировать отставание в обычных вооружениях – тем более, при отсутствии решающих преимуществ в специальных средствах.
Рассматривая военный потенциал стран, следует помнить о вопросах стратегии и организации, а также о человеческом факторе. Грамотное планирование и управление войсками способно серьезно повлиять на итоги сражений. Необдуманные действия, в свою очередь, должны иметь иные последствия и приводить к повышенным потерям. К сожалению, открытые данные пока не позволяют в полной мере оценить грамотность индийского и пакистанского руководства.
Очевидно, что в Нью-Дели и Исламабаде прекрасно понимают все возможные последствия полномасштабного конфликта, и они не устраивают ни одну из сторон. Приобретаемые выгоды вряд ли смогут окупить все потери военного, экономического и политического характера. Поэтому не стоит ожидать, что на индийско-пакистанской границе начнутся полномасштабные вооруженные столкновения. Впрочем, это не исключает продолжение мелких стычек и даже сравнительно крупных боев по типу последних.
По материалам:
https://globalfirepower.com/
http://indianarmy.nic.in/
https://pakistanarmy.gov.pk/
http://globalsecurity.org/
https://sipri.org/
https://janes.com/
https://rg.ru/
IISS The Military Balance 2018
- Автор:
- Рябов Кирилл
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