В СМИ Индии заявили, что сбитого пакистанского лётчика на земле убили свои

Через несколько секунд после того, как самолёт F-16 был поражён ракетой, Шахзад катапультировался.

Пакистанский лётчик приземлился в полусознательном состоянии. Это произошло примерно в то же время, когда пришлось катапультироваться Абхинандану (индийский лётчик, - прим. «ВО»). Его нашли местные жители. Они забили его до смерти, полагая, что он индийский пилот. Дело в том, что на нём была сильно порвана лётная куртка.

СМИ Индии вышли с материалами, в которых называется имя пакистанского лётчика, пилотировавшего F-16, сбитый истребителем МиГ-21 в районе индо-пакистанской границы. Напомним, что официальный Исламабад отрицает факт потери самолёта. СМИ Индии утверждают, что имя пилота ВВС Пакистана Шахзаз уд-Дин, и что он погиб. Причём заявлено, что убили пакистанского пилота местные жители.Об этом немного подробнее.В СМИ Индии говорится о том, что «прискорбно осознавать факт отказа пакистанских властей от признания потери своего боевого офицера».Что пишут в Нью-Дели о пакистанском лётчике?Заявлено, что он являлся выпускником университета национальной обороны в Исламабаде. Также заявлено, что он был командиром эскадрильи F-16.В Indian Defense News публикуется следующее заявление со ссылкой на индийское военное командование:Обращает на себя внимание тот факт, что в одном из том же материале СМИ Индии называет лётчика сначала Шахзазом, затем Шахзадом.Из материала:Далее утверждается, что даже прибывшие к месту пакистанские военные сначала приняли своего лётчика за индийского. В материале сообщается, что в итоге пакистанский лётчик скончался в клинике именно от побоев местных жителей.На самом деле, у этих заявлений индийских СМИ нет никаких подтверждений. Исламабад отрицает сам факт потери F-16. Заявления о гибели пилота не комментируются.