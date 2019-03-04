Новые приключения АК в Индии

Долгосрочный потенциальный рынок штурмовых винтовок в Индии составляет около 4 миллионов штук, включая вооруженные силы и службы при Министерстве внутренних дел

3 марта в городе Корва (Индия) открылось совместное предприятие, в рамках которого индийская армия получит в свое распоряжение технологии по производству автомата АК-203. Ожидается, что к 2028 году армия полностью снимет с вооружения штурмовую винтовку местного производства INSAS. Но только ли «Калашниковым» будет вооружен индийский солдат?Индия давно пытается наладить в стране производство стрелкового оружия , с одной стороны – достаточно массового, с другой – обладающего высокими характеристиками. Местный автомат INSAS, выпускавшийся с начала 80-х годов, стал одной из таких попыток.INSAS был разработан Armament Research and Development Establishment (ARDE) на базе автомата Калашникова: отличием стал натовский калибр 5.56. Штурмовая винтовка индийского производства должна была заменить бельгийскую FN FAL, и, с самого начала, получила множество негативных отзывов: она получилась ненадежной, ломкой, пластик прозрачных магазинов на 20 патронов хоть и давал возможность отслеживать боезапас, но регулярно трескался. Новый вариант INSAS, Excalibur Mark-I, так и не удалось довести до ума.Такое не могло продолжаться бесконечно, поэтому с начала 2000-х годов в Нью-Дели начали предпринимать попытки системно перевооружить свою армию. Одним из первых экспериментов стала поставка в 2002-м году новейшего на тот момент израильского автомата TAR-21. За 3070 винтовок Нью-Дели заплатило 20 миллионов долларов. Впоследствии Tavor, в различных версиях, прочно обосновался в руках индийских спецназовцев. Индия получила минимум две поставки – одна 5500 винтовок, другая на 12000.Мы выделяем Tavor на фоне остальных предприятий в силу того, что его разработчик, компания IMI, совместно с индийской корпорацией Punj Lloyd, открыло в 2018-м году крупное совместное предприятие, выпускающее 61 вид вооружения, и было одним из лидеров в тендере вооруженных сил на поставку единой штурмовой винтовки в калибре 5.56 со своим автоматом Galil Ace (также одной из версий АК).- заявил в 2018-м Ашок Вадхаван, вице-президент компании.В рамках же нынешнего соглашения, заключенного с российским концерном, ожидается, что будет изготовлено от 695 600 до 750 000 единиц автоматического оружия. Оно было заключено без проведения конкурса, после того как тендер 2011-го года благополучно скончался.Новые требования включали строительство завода по производству штурмовых винтовок калибра 7.62х39 мм и грозило перерасти в очередной индийский долгострой. Однако в 2018-2019 гг. события начали развиваться стремительно.Вначале, по итогам полуформального конкурса, для срочных оперативных нужд было закуплено 72400 автоматов SIG Sauer SIG716 (версия SIG716 G2 Patrol) под патрон НАТО 7,62 х 51 мм. В нем у американцев было два конкурента – израильтяне и арабы из ОАЭ. Арабская Caracal International предлагала CAR817 ценой 1200 долларов за ствол, израильтяне – версию Galil Ace стоимостью 1600 долларов за винтовку. Американцам удалось предложить самую низкую цену – 900 долларов. Причем для американцев этот заказ стал первой крупной военной поставкой:Параллельно шли переговоры с «Рособоронзаказом». По итогам, 3 марта в городе Корва, в присутствии премьер-министр Индии Нарендра Моди и министра обороны страны Нирмалы Ситхараман, на базе так и не введенного в строй предприятия по производству боеприпасов, было открыто СП, в котором 50,5 % государственному оборонно-промышленному объединению Ordnance Factory Board, а 49,5% - концерну «Калашников».Факт того, что завод построен на месте оружейного долгостроя, который должен был запустится еще в 2010-м году, играет серьезную роль. Завод построен в округе Амети, традиционно бывшим вотчиной семьи Ганди. На данный момент очередной член этого клана, Рахул Ганди, идет в парламент под знаменем Индийского Национального Конгресса – партии, оппозиционной нынешнему премьер-министру страны. И открытие завода вовсю используется Моди в качестве одной из козырных карт, благодаря которой он доказывает беспомощность, несостоятельность и коррупционность прошлой власти, которая оказалась неспособна быстро провести нужные решения для защиты страны и обеспечения страны новыми рабочими местами.На данный момент только 50 000 автоматов будут поставлены в индийскую армию в готовом виде. Остальные будут собраны на месте с постепенной локализацией. По итогам проекта Индия собирается освоить полный цикл производства.Исходя из открытых данных, можно судить, что наиболее боеспособные части, расположенные в первую очередь в Джамму и Кашмире (за исключением сил специальных операций, большинство из которых вооружены версиями Tavor, M4 и различным стрелковым оружием производства фирмы HK) получат SIG Sauer SIG716. Остальные же начнут потихоньку менять INSAS на АК (вначале на 103, затем на 203).Индии нужен массовый, надежный, простой в обращении и производстве, а самое главное - дешевый автомат. «Калашников» идеально подходит по всем параметрам. Но если верить словам представителя Punj Lloyd, индийскому рынку в долгосрочной перспективе нужны еще минимум 3 миллиона единиц оружия. Поэтому новые приключения АК на востоке только начинаются.