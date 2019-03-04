Новости

ВВС Индии заявили об уничтожении БЛА Пакистана истребителем Су-30МКИ

11
Пакистанские военные запустили разведывательный беспилотник на территорию Индии, но индийские Военно-воздушные силы дрон-разведчик уничтожили, сообщает агенство ANI News.

ВВС Индии заявили об уничтожении БЛА Пакистана истребителем Су-30МКИ



Как сообщает агенство, разведывательный беспилотник был запущен с пакистанской территории и нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер в северном индийском штате Раджастхан. По предположению военных, беспилотник должен был разведать оборонительные позиции индийской армии в данном районе. Однако вскоре дрон был обнаружен с помощью радаров, в воздух был поднят истребитель индийских ВВС Су-30МКИ, который сбил пакистанский беспилотник. Согласно сообщению Минобороны Индии, обломки дрона-разведчика упали на территории Пакистана.

В сообщении отсутствует информация о типе беспилотника, запущенного с территории Пакистана, а также способе его поражения истребителем.

Ранее в индийском оборонном ведомстве заявляли, что 26 февраля этого года пакистанский беспилотник китайского производства (тип также не указан) нарушил воздушное пространство Индии в округе Кач в штате Гуджарат на западе страны. Однако он также был обнаружен и сбит с помощью израильского зенитно-ракетного комплекса малой дальности Spyder, стоящего на вооружении индийской армии.
Использованы фотографии:
ВВС Индии
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Ракету «Брамос» практически полностью интегрировали с истребителем Су-30МКИ
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти