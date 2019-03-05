Молодой Сталин
Иосиф Сталин был одним из самых влиятельных людей XX века. В значительной степени определив облик Советской России, по итогам Второй мировой войны он формировал облик мира. Но это был зрелый, прошедший школу жизни, человек. Молодой же Сталин менее известен – и, разумеется, ничуть не менее интересен.
Тифлисский забияка
«Вождей» XX века обожают сравнивать. Сталина почему-то всегда пытаются примерить к Гитлеру – что, видимо, обуславливается масштабом и накалом сухопутного противостояния возглавляемых ими стран. Хотя скрытный и нелюдимый молодой Гитлер на деле был похож на кого угодно, но не на Сталина. Если говорить о ранних годах, Иосиф Виссарионович скорее походил на Муссолини, что вполне ложилось в горячий южный нрав и того, и другого. Детство обоих прошло в постоянных школьных драках. Будущий вождь народов и дуче с малых лет сколачивали свои полухулиганские шайки – хорошая лидерская практика.
Это не мешало будущему Сталину весьма неплохо учиться в духовной семинарии. Мало того, он открыл в себе сразу два таланта – пения и поэзии. Молодой Джугашвили обладал хорошим тенором и инстинктивно попадал в ноты – при желании и усердии будущий вождь народов вполне мог стать знаменитым грузинским певцом. Равно как и поэтом – стихи Иосифа печатались в литературных газетах Тифлиса. В обеих сферах имелись реальные предпосылки для большого успеха, но он бы в любом случае ограничился языковыми и территориальными рамками Грузии.
Марксист
Нельзя сказать, что молодой Джугашвили сознательно отказался от этих вариантов потому, что хотел большего. Все-таки это был всего лишь энергичный и искренний юноша из бедной семьи. Выбор в сторону политики шел от сердца – расставшись с верой в Господа, Иосиф уверовал в марксистскую теорию. Обстановка этому вполне способствовала – к концу XIX века Российская империя успела накопить множество неразрешенных проблем. Нацеленное на революцию подполье существовало уже несколько десятилетий, активно влияя на общество. На всех уровнях зрели ростки будущих больших бунтов.
Не была исключением и консервативная, на первый взгляд, духовная семинария. Учителя искренне пытались бороться с «крамолой», но их усилия, направленные «в лоб», достигали лишь обратного результата – запрещенная литература лишь становилась интереснее для студентов. На почве увлечения марксизмом успеваемость Джугашвили стала падать. Не потому, что предметы были ему не по плечу – нет, просто теперь у него были другие интересы.
Марксизм предлагал убедительную для семинариста картину мира. Эксплуатация и лишения рабочих были схожи с библейскими страданиями Адама и Евы, вышвырнутыми в жестокий и несовершенный мир. Будущая революция напоминала Апокалипсис, последнюю войну всей истории, после которой установится Царство Божие на земле – коммунизм. Сталин все это воспринял – и с этого момента участие в подпольных революционных кружках стало важнее чего учебы или карьеры.
Великий конспиратор
Из длительного существование революционных организаций следовало ещё и наличие развитых спецслужб. Развиваясь и делая выводы из своих ошибок, они достигли серьезного мастерства. Будучи не в состоянии решать порождающие революционные настроения вопросы, царская охранка умело разбиралась с внешними последствиями. Конечно, рано или поздно все беды навалились бы сразу, и накопившиеся проблемы разорвали бы империю на части – как и произошло в 1917 году. Но до этого Охранное отделение, прославившееся способностями внедрять агентов куда угодно, было серьезнейшим противником.
Поэтому главным качеством для Сталина было умение разбираться в людях. Он организовывал одну марксистскую ячейку за другой, был отцом множества стачек, забастовок и иногда даже сопровождавшихся насилием беспорядков. И при этом ловко избегал агентов охранки. Разумеется, это не могло проходить бесследно – неминуемой «профдеформацией» молодого Сталина было усиливающееся чувство паранойи. Но такова была его реальная жизнь – и за её особенности приходилось платить.
Где не помогали настороженность и чутье, спасала наглость. Например, в Баку, в 1909-м году, Сталин и Орджоникидзе проживали в конспиративной квартире. Так получилось, что на хозяина, тоже революционера, но не очень высокого ранга, донесли, и его пришли арестовывать. Агент охранки, возглавлявший группу городовых, был немало озадачен – в квартире обнаружилось сразу трое вместо одного. Взяв хозяина, он отправился к начальству за дальнейшими указаниями, оставив несколько городовых стеречь непонятных личностей. Дальше последовала феерическая сцена – Сталин говорит охранникам, что «насчет нас вам-то ничего не говорили». После чего дает взятку в десяток рублей, и тут же исчезает вместе с Орджоникидзе.
Сталину часто приписывают грабежи банков, так называемые «эксы» – насильственную добычу денег для функционирования революционных организаций. Но на деле он занимался другими вещами, не менее, впрочем, интересными.
Так, в 1902 году наш герой приехал в Батум – нефтяной край, наполненный принадлежавшими Ротшильдам приисками. Устроившись на них работать, Сталин быстро вышел в контакт с местными революционными ячейками. Совпадение или нет, вскоре на нефтяных вышках случился поджог. Который тут же был использован по полной программе. Иосиф возглавил переговоры рабочих и администрации – первые принимали активное участие в тушении, и рассчитывали на серьезную награду.
Администрация имела другую позицию – в поджоге виноват кто-то из рабочих, значит, действует круговая порука. В ответ на это Сталин устроил крупную забастовку. Дело закончилось прибытием казаков, которые смогли арестовать несколько зачинщиков. Иосиф смог остаться на свободе, и тут же организовал штурм тюрьмы разъяренной толпой. Охрана, правда, не стала тушеваться, и открыла огонь, убив 13 человек и ранив еще несколько десятков. Но даже такой исход вполне устраивал революционеров – чем больше трупов, тем больше злобы, а значит, тем ближе революция.
Ссыльный
Разумеется, такая яркая жизнь не могла продолжаться вечно – рано или поздно любого революционера ловили, и сажали в тюрьму. Но система наказаний в Российской империи была ещё относительно гуманна. Чаще всего профессионального революционера ждала не медленно убивающая каторга, а вполне себе невинная ссылка, главным наказанием в которой была скука. Ссыльному даже выплачивалась пенсия лично от императора – чтобы тот мог купить себе еду, одежду, и организовать быт. Жили они, чаще всего, в крестьянских домах. За перемещениями ссыльных следили спустя рукава – можно было, например, пойти охотиться в лес. То есть, условия для побега были идеальными.
Особых проблем бегство из ссылки не представляло. В тогдашних документах отсутствовали фотографии, и можно было притворяться кем угодно. Помимо поддельных паспортов, требовались только деньги на дорогу. А на такого активного и полезного человека, как Сталин, деньги у партии находились почти всегда. С 1902 по 1917-й он прошел 7 ссылок, причем из 6-ти ему удалось сбежать. Из последней он вернулся вполне легально, хоть и досрочно – в России произошел Февральский переворот, и всем ссыльным было разрешено приехать обратно.
И в Петроград из Туруханска прибыл уже вовсе не тифлисский юноша, чередующий драки, написания стихов, и хорошие оценки. Это был почти 40-летний человек, сформированный подпольной и организаторской работой, ссылками, и ворохом принятых жестких решений. И для этого опытного и понимающего реальность человека все только начиналось.
Тифлисский забияка
«Вождей» XX века обожают сравнивать. Сталина почему-то всегда пытаются примерить к Гитлеру – что, видимо, обуславливается масштабом и накалом сухопутного противостояния возглавляемых ими стран. Хотя скрытный и нелюдимый молодой Гитлер на деле был похож на кого угодно, но не на Сталина. Если говорить о ранних годах, Иосиф Виссарионович скорее походил на Муссолини, что вполне ложилось в горячий южный нрав и того, и другого. Детство обоих прошло в постоянных школьных драках. Будущий вождь народов и дуче с малых лет сколачивали свои полухулиганские шайки – хорошая лидерская практика.
Это не мешало будущему Сталину весьма неплохо учиться в духовной семинарии. Мало того, он открыл в себе сразу два таланта – пения и поэзии. Молодой Джугашвили обладал хорошим тенором и инстинктивно попадал в ноты – при желании и усердии будущий вождь народов вполне мог стать знаменитым грузинским певцом. Равно как и поэтом – стихи Иосифа печатались в литературных газетах Тифлиса. В обеих сферах имелись реальные предпосылки для большого успеха, но он бы в любом случае ограничился языковыми и территориальными рамками Грузии.
Марксист
Нельзя сказать, что молодой Джугашвили сознательно отказался от этих вариантов потому, что хотел большего. Все-таки это был всего лишь энергичный и искренний юноша из бедной семьи. Выбор в сторону политики шел от сердца – расставшись с верой в Господа, Иосиф уверовал в марксистскую теорию. Обстановка этому вполне способствовала – к концу XIX века Российская империя успела накопить множество неразрешенных проблем. Нацеленное на революцию подполье существовало уже несколько десятилетий, активно влияя на общество. На всех уровнях зрели ростки будущих больших бунтов.
15-летний Джугашвили во время учебы в Тифлисской духовной семинарии
Не была исключением и консервативная, на первый взгляд, духовная семинария. Учителя искренне пытались бороться с «крамолой», но их усилия, направленные «в лоб», достигали лишь обратного результата – запрещенная литература лишь становилась интереснее для студентов. На почве увлечения марксизмом успеваемость Джугашвили стала падать. Не потому, что предметы были ему не по плечу – нет, просто теперь у него были другие интересы.
Марксизм предлагал убедительную для семинариста картину мира. Эксплуатация и лишения рабочих были схожи с библейскими страданиями Адама и Евы, вышвырнутыми в жестокий и несовершенный мир. Будущая революция напоминала Апокалипсис, последнюю войну всей истории, после которой установится Царство Божие на земле – коммунизм. Сталин все это воспринял – и с этого момента участие в подпольных революционных кружках стало важнее чего учебы или карьеры.
Великий конспиратор
Из длительного существование революционных организаций следовало ещё и наличие развитых спецслужб. Развиваясь и делая выводы из своих ошибок, они достигли серьезного мастерства. Будучи не в состоянии решать порождающие революционные настроения вопросы, царская охранка умело разбиралась с внешними последствиями. Конечно, рано или поздно все беды навалились бы сразу, и накопившиеся проблемы разорвали бы империю на части – как и произошло в 1917 году. Но до этого Охранное отделение, прославившееся способностями внедрять агентов куда угодно, было серьезнейшим противником.
Поэтому главным качеством для Сталина было умение разбираться в людях. Он организовывал одну марксистскую ячейку за другой, был отцом множества стачек, забастовок и иногда даже сопровождавшихся насилием беспорядков. И при этом ловко избегал агентов охранки. Разумеется, это не могло проходить бесследно – неминуемой «профдеформацией» молодого Сталина было усиливающееся чувство паранойи. Но такова была его реальная жизнь – и за её особенности приходилось платить.
Где не помогали настороженность и чутье, спасала наглость. Например, в Баку, в 1909-м году, Сталин и Орджоникидзе проживали в конспиративной квартире. Так получилось, что на хозяина, тоже революционера, но не очень высокого ранга, донесли, и его пришли арестовывать. Агент охранки, возглавлявший группу городовых, был немало озадачен – в квартире обнаружилось сразу трое вместо одного. Взяв хозяина, он отправился к начальству за дальнейшими указаниями, оставив несколько городовых стеречь непонятных личностей. Дальше последовала феерическая сцена – Сталин говорит охранникам, что «насчет нас вам-то ничего не говорили». После чего дает взятку в десяток рублей, и тут же исчезает вместе с Орджоникидзе.
Сталину часто приписывают грабежи банков, так называемые «эксы» – насильственную добычу денег для функционирования революционных организаций. Но на деле он занимался другими вещами, не менее, впрочем, интересными.
Так, в 1902 году наш герой приехал в Батум – нефтяной край, наполненный принадлежавшими Ротшильдам приисками. Устроившись на них работать, Сталин быстро вышел в контакт с местными революционными ячейками. Совпадение или нет, вскоре на нефтяных вышках случился поджог. Который тут же был использован по полной программе. Иосиф возглавил переговоры рабочих и администрации – первые принимали активное участие в тушении, и рассчитывали на серьезную награду.
Нефтяные вышки в Баку, 1880-1890 годы
Администрация имела другую позицию – в поджоге виноват кто-то из рабочих, значит, действует круговая порука. В ответ на это Сталин устроил крупную забастовку. Дело закончилось прибытием казаков, которые смогли арестовать несколько зачинщиков. Иосиф смог остаться на свободе, и тут же организовал штурм тюрьмы разъяренной толпой. Охрана, правда, не стала тушеваться, и открыла огонь, убив 13 человек и ранив еще несколько десятков. Но даже такой исход вполне устраивал революционеров – чем больше трупов, тем больше злобы, а значит, тем ближе революция.
Ссыльный
Разумеется, такая яркая жизнь не могла продолжаться вечно – рано или поздно любого революционера ловили, и сажали в тюрьму. Но система наказаний в Российской империи была ещё относительно гуманна. Чаще всего профессионального революционера ждала не медленно убивающая каторга, а вполне себе невинная ссылка, главным наказанием в которой была скука. Ссыльному даже выплачивалась пенсия лично от императора – чтобы тот мог купить себе еду, одежду, и организовать быт. Жили они, чаще всего, в крестьянских домах. За перемещениями ссыльных следили спустя рукава – можно было, например, пойти охотиться в лес. То есть, условия для побега были идеальными.
Особых проблем бегство из ссылки не представляло. В тогдашних документах отсутствовали фотографии, и можно было притворяться кем угодно. Помимо поддельных паспортов, требовались только деньги на дорогу. А на такого активного и полезного человека, как Сталин, деньги у партии находились почти всегда. С 1902 по 1917-й он прошел 7 ссылок, причем из 6-ти ему удалось сбежать. Из последней он вернулся вполне легально, хоть и досрочно – в России произошел Февральский переворот, и всем ссыльным было разрешено приехать обратно.
И в Петроград из Туруханска прибыл уже вовсе не тифлисский юноша, чередующий драки, написания стихов, и хорошие оценки. Это был почти 40-летний человек, сформированный подпольной и организаторской работой, ссылками, и ворохом принятых жестких решений. И для этого опытного и понимающего реальность человека все только начиналось.
- Автор:
- Тимур Шерзад
- Использованы фотографии:
- bigpicture.ru, www.romanovempire.org
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