Вашингтон пригрозил Анкаре "тяжкими последствиями" из-за ЗРС С-400

Предупреждаем Турцию о широких последствиях из-за покупки российских С-400

Вашингтон в очередной раз предупредил Анкару о том, что приобретение зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" у России будет иметь значительные последствия для сотрудничества между США и Турцией. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.Согласно заявлению Пэхона, Соединенные Штаты осознают желание Турции укрепить противовоздушную оборону страны, однако приобретение российской системы ПВО С-400 будет иметь тяжкие последствия для военного сотрудничества США и Турции. По его словам, в Вашингтоне продолжают работу над поиском оптимального варианта удовлетворения оборонных потребностей Анкары и предупреждают о последствиях невыполнения американских требований.- заявил представитель Пентагона.Он напомнил, что Вашингтон ранее не раз заявлял о необходимости сохранения оперативной совместимости при закупках оборонных систем в странах НАТО.Ранее сообщалось, что Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного ЗРК Patriot до конца 2019 года при условии отказа от закупки российских ЗРС С-400 "Триумф".Начало поставок зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию планируется начать уже в июле этого года.