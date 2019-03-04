Вашингтон пригрозил Анкаре "тяжкими последствиями" из-за ЗРС С-400
Вашингтон в очередной раз предупредил Анкару о том, что приобретение зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" у России будет иметь значительные последствия для сотрудничества между США и Турцией. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.
Согласно заявлению Пэхона, Соединенные Штаты осознают желание Турции укрепить противовоздушную оборону страны, однако приобретение российской системы ПВО С-400 будет иметь тяжкие последствия для военного сотрудничества США и Турции. По его словам, в Вашингтоне продолжают работу над поиском оптимального варианта удовлетворения оборонных потребностей Анкары и предупреждают о последствиях невыполнения американских требований.
- заявил представитель Пентагона.
Он напомнил, что Вашингтон ранее не раз заявлял о необходимости сохранения оперативной совместимости при закупках оборонных систем в странах НАТО.
Ранее сообщалось, что Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного ЗРК Patriot до конца 2019 года при условии отказа от закупки российских ЗРС С-400 "Триумф".
Начало поставок зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию планируется начать уже в июле этого года.
Согласно заявлению Пэхона, Соединенные Штаты осознают желание Турции укрепить противовоздушную оборону страны, однако приобретение российской системы ПВО С-400 будет иметь тяжкие последствия для военного сотрудничества США и Турции. По его словам, в Вашингтоне продолжают работу над поиском оптимального варианта удовлетворения оборонных потребностей Анкары и предупреждают о последствиях невыполнения американских требований.
Предупреждаем Турцию о широких последствиях из-за покупки российских С-400
- заявил представитель Пентагона.
Он напомнил, что Вашингтон ранее не раз заявлял о необходимости сохранения оперативной совместимости при закупках оборонных систем в странах НАТО.
Ранее сообщалось, что Анкара отвергла предложение Вашингтона о поставке одного ЗРК Patriot до конца 2019 года при условии отказа от закупки российских ЗРС С-400 "Триумф".
Начало поставок зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию планируется начать уже в июле этого года.
- Использованы фотографии:
- https://m.news.yandex.fr/
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