2050 год. Россия без русских
Кажется, жуткая правда о демографическом положении в России начинает потихоньку прорываться наружу. Внезапно «прорвало» председателя Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина: выступая в Госдуме на научно-практической конференции, посвященной истории ислама в России, он заявил следующее:
Разумеется, мы можем довольно скептически относиться к словам главного мусульманина РФ, которому по должности положено пропагандировать свои успехи. Ну хочется ему витать в облаках, так почему нет?
Но не так все просто. И далеко не так все приятно, как думаем мы, читая об очередном «национальном проекте», который обещает нам демографические реки в социально-ориентированных берегах.
Радиостанция «Говорит Москва» попросила прокомментировать заявление Равиля Гайнутдина председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Дмитрия Смирнова. Это, если кто не знает, весьма известная и уважаемая персона в иерархии РПЦ, человек, знающий вопрос не понаслышке (на это намекает и его должность), а кроме того, весьма искренняя и не боящаяся резких оценок личность. И вот что он, в частности, сказал:
Но ещё печальнее, что на вопрос о том, можно ли тут что-нибудь изменить, он ответил просто и без затей:
Опять-таки, все это личное мнение двух уважаемых в определенных кругах религиозных деятелей. И мы, конечно же, можем с ними не соглашаться, ведь «церковь отделена от государства» и так далее, набор риторических приемов нам всем хорошо известен. Но все-таки становится очень тревожно.
А знаете, что лично меня встревожило больше всего? Нет, не страшная статистика по демографии в России – к ней как-то успели привыкнуть, она уже не так оглушительно бьет по голове. Очень встревожило употребление формулировки «россияне» там, где должно звучать слово «русские».
Да, если уж такой человек, как Дмитрий Смирнов, стал жертвой политкорректности, дело действительно зашло очень далеко. Если даже он вынужден думать о том, не вызовет ли слово «русские» ненужных проблем, не приведет ли оно к шатанию «скреп» и ослаблению нежно лелеемой «стабильности», дело плохо. Если даже ему не все равно, не обидят ли его слова какое-нибудь национальное меньшинство, то похоже, русским действительно не приходится надеяться на какое-то послабление в их непростой участи.
Что касается фактической стороны дела, то тут, вероятно, всем все более-менее хорошо известно. Да, Россия опять валится в демографическую яму. Рождаемость стремительно падает, в минувшем году зафиксирован десятилетний минимум, в стране зафиксирована естественная убыль населения, попытки спасти ситуацию за счет традиционной миграции из Украины уже не дают желаемых результатов, да и миграция в РФ славянского, русского населения снижается. Мы снова собираем у себя отнюдь не сливки среднеазиатского генофонда, среди которых хватает потомственных «глотателей» (контрабандисты, провозящие героин в собственном желудке), воров, насильников и просто активных членов этнических ОПГ.
Все это нам скармливают под соусом повышения конкурентоспособности российского бизнеса, ведь нашим буржуям нужны дешевые рабочие руки, чтобы было на что девок по куршавелям катать. В конце-то концов, для бизнеса и чиновников национальный вопрос вообще не стоит: главное, чтобы человек работал (желательно за смешные деньги) и платил налоги, остальное дело десятое, за тремя уровнями личной охраны не очень и заметное.
То, что мигранты являются питательной средой для организованной преступности, мало кого из власть имущих интересует. То, что именно преступность является одним из главных пожирателей россиян, причем именно молодых, тоже мало кому интересно.
Понятно, что официальный представитель РПЦ уже выступил с заявлением, назвав слова протоиерея Дмитрия Смирнова «личным делом». Правда, нужно отдать ему должное, он назвал это «оценкой наших реалий»:
Очень хотелось бы, кстати, чтобы официальная оценка была сформулирована. Причем не оценка конкретного заявления Дмитрия Смирнова, а оценка тех самых «общественных реалий», в которых все мы оказались.
И все-таки хочется верить, что в одном уважаемый священнослужитель ошибся, и ситуацию ещё можно изменить. Как именно, вопрос отдельный и очень сложный. Пусть об этом думают президент, правительство, Дума и прочие наши «уполномоченные лица».
А мы же пока поблагодарим наших церковнослужителей за поднятую тему и неравнодушие к этому вопросу. Потому что, сколь бы страшным ни было происходящее в русской демографии, молчать об этом – ещё страшнее.
По прогнозам специалистов, в чьей компетентности не приходится сомневаться, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане.
Разумеется, мы можем довольно скептически относиться к словам главного мусульманина РФ, которому по должности положено пропагандировать свои успехи. Ну хочется ему витать в облаках, так почему нет?
Но не так все просто. И далеко не так все приятно, как думаем мы, читая об очередном «национальном проекте», который обещает нам демографические реки в социально-ориентированных берегах.
Радиостанция «Говорит Москва» попросила прокомментировать заявление Равиля Гайнутдина председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерея Дмитрия Смирнова. Это, если кто не знает, весьма известная и уважаемая персона в иерархии РПЦ, человек, знающий вопрос не понаслышке (на это намекает и его должность), а кроме того, весьма искренняя и не боящаяся резких оценок личность. И вот что он, в частности, сказал:
Примерно столько и будет. Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы.
Но ещё печальнее, что на вопрос о том, можно ли тут что-нибудь изменить, он ответил просто и без затей:
Уже поздно.
Опять-таки, все это личное мнение двух уважаемых в определенных кругах религиозных деятелей. И мы, конечно же, можем с ними не соглашаться, ведь «церковь отделена от государства» и так далее, набор риторических приемов нам всем хорошо известен. Но все-таки становится очень тревожно.
А знаете, что лично меня встревожило больше всего? Нет, не страшная статистика по демографии в России – к ней как-то успели привыкнуть, она уже не так оглушительно бьет по голове. Очень встревожило употребление формулировки «россияне» там, где должно звучать слово «русские».
Да, если уж такой человек, как Дмитрий Смирнов, стал жертвой политкорректности, дело действительно зашло очень далеко. Если даже он вынужден думать о том, не вызовет ли слово «русские» ненужных проблем, не приведет ли оно к шатанию «скреп» и ослаблению нежно лелеемой «стабильности», дело плохо. Если даже ему не все равно, не обидят ли его слова какое-нибудь национальное меньшинство, то похоже, русским действительно не приходится надеяться на какое-то послабление в их непростой участи.
Что касается фактической стороны дела, то тут, вероятно, всем все более-менее хорошо известно. Да, Россия опять валится в демографическую яму. Рождаемость стремительно падает, в минувшем году зафиксирован десятилетний минимум, в стране зафиксирована естественная убыль населения, попытки спасти ситуацию за счет традиционной миграции из Украины уже не дают желаемых результатов, да и миграция в РФ славянского, русского населения снижается. Мы снова собираем у себя отнюдь не сливки среднеазиатского генофонда, среди которых хватает потомственных «глотателей» (контрабандисты, провозящие героин в собственном желудке), воров, насильников и просто активных членов этнических ОПГ.
Все это нам скармливают под соусом повышения конкурентоспособности российского бизнеса, ведь нашим буржуям нужны дешевые рабочие руки, чтобы было на что девок по куршавелям катать. В конце-то концов, для бизнеса и чиновников национальный вопрос вообще не стоит: главное, чтобы человек работал (желательно за смешные деньги) и платил налоги, остальное дело десятое, за тремя уровнями личной охраны не очень и заметное.
То, что мигранты являются питательной средой для организованной преступности, мало кого из власть имущих интересует. То, что именно преступность является одним из главных пожирателей россиян, причем именно молодых, тоже мало кому интересно.
Понятно, что официальный представитель РПЦ уже выступил с заявлением, назвав слова протоиерея Дмитрия Смирнова «личным делом». Правда, нужно отдать ему должное, он назвал это «оценкой наших реалий»:
Это оценки наших общественных реалий и предположения о том, что будет в будущем, без задачи сформулировать какую-то официальную оценку.
Очень хотелось бы, кстати, чтобы официальная оценка была сформулирована. Причем не оценка конкретного заявления Дмитрия Смирнова, а оценка тех самых «общественных реалий», в которых все мы оказались.
И все-таки хочется верить, что в одном уважаемый священнослужитель ошибся, и ситуацию ещё можно изменить. Как именно, вопрос отдельный и очень сложный. Пусть об этом думают президент, правительство, Дума и прочие наши «уполномоченные лица».
А мы же пока поблагодарим наших церковнослужителей за поднятую тему и неравнодушие к этому вопросу. Потому что, сколь бы страшным ни было происходящее в русской демографии, молчать об этом – ещё страшнее.
- Автор:
- Виктор Кузовков
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter