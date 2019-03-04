Трамп продлил еще на год санкции, введенные в 2014 году Обамой

Соединенные Штаты продлили еще на год санкции против России, введенные еще в 2014 году из-за ситуации на Украине. Соответствующее решение принял президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома. Подписанный Трампом документ опубликован в Федеральном реестре - сборнике документов правительства США.В официальном уведомлении Белого дома, направленном в американский Конгресс, сообщается, что санкции продолжат свое действие после 6 марта 2019 года и будут действовать в течении одного года до 6 марта 2020 года. Таким образом Белый дом продлил еще на год введенные Бараком Обамой 6 марта 2014 года ограничительные меры после событий на Украине.В документе говорится, что президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на год санкции против России, введенные в 2014 году, так как "действия и политика лиц, подрывающих демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности. А также действия и политика правительства РФ, включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, по-прежнему представляют экстраординарную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".Пакет санкций, продленный Дональдом Трампом, включает в себя ограничительные меры, введенные против граждан и предприятий России и донецких республик Бараком Обамой 6 марта, 16 марта, 20 марта из-за событий на Украине и 19 декабря 2014 года по Крыму. Кроме того в этот пакет входят санкции введенные уже администрацией Дональда Трампа 20 сентября 2018.