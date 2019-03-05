Репортаж Колорадского Таракана. Наши странные нацисты

Здравствуйте, давно не виделись, снова я, голос умной Украины с незамутненным сознанием.И сначала, пожалуй, немного на письма поотвечаю. Для разминки, так сказать.В первых строках хочу огорчить своего читателя НасРать. Знаете, а вот многие пишут, что вроде как интересно, что у нас происходит в натуре. Нет, правда, воля ваша, можно и про очередную хитрую штуковину прочитать, что у вас придумали на страх врагам, тут даже спорить не стану. Но невозможно, знаете ли, наплевать на всех вокруг. И не интересоваться тем, что происходит у нас, в Белоруссии, в Казахстане и далее по списку. Вот вам неинтересно было, все отмахивались... И в итоге в 2014-м что? Нежданчик. Не только для вас, конечно, для нас тоже было... неожиданно в некоторых смыслах. Но тем не менее.Вождь краснокожих. Нет, я себе не противоречу. И там не Белгород, там Воронеж на снимках. И не рыба, и не мясо. Меня масло удивило. Сливочное. В плюсовую температуру на улице просто на прилавке под дождем фактически. У нас правда такого не было и не будет. Штрафуют. Ну у нас, справедливости ради, за все штрафуют, за что можно.asp373. Вас я разочарую, наверное. Безвиз безвизом, а на мои доходы, увы, не запануешь по Европам, если честно. С другой стороны, а что я там вообще забыл? Я вам еще не всю Украину показал, у нас столько мест, до которых Европе далеко...Ламатинец, далекий казахстанский дружище, ну вот дался вам этот "Рошен", правда! Ну, он дешевый, потому это радость пенсионеров, это вот да. А если взять меня (грешен, каюсь), мне краше "Свиточа" из Львова шоколада нет. Ну, или АВК, тоже прелесть. Тут, конечно, каждому свое, нашим, которые ваши, в смысле, из редакции, им "Корона" нравится.mag nit. Вот тут, правда, обидно. Сколько лет здесь, сколько зим, и так вот выходит человек и Шарием обзывается.Но я как-нибудь вообще попрошу разрешения целую пачку ответов на вопросы устроить. И, если в редакции разрешат — всем вот так и отпишусь. Это, если мне не изменяет второй мозг и есть интермегаактивное общение с читателями. Вот.Но вернемся к нашим баранам, то есть нацикам.Все уже в курсе, что "вдруг, откуда ни возьмись", появился... Ну нет, не этот известный персонаж матерной поговорки, но нечто подобное. А именно — "Национальный корпус". Запилил все это не менее известный вам пан Билецкий из батальона "Азов", который решил, что новоявленная структура будет правоохранничать и левограбезничать на улицах украинских городов.Нашелся человек, который инициативу Билецкого не поддержал абсолютно. Аваков. Министр внутренних дел. Но потом они договорились и "НК" устроил прохождение с присягой в киевской крепости.И все, и тишина.Кое-где, правда, корпусные чего-то там патрулировали, но я тоже так могу. В пятницу вечером от пивняка до пиццерии и обратно.Но вот у нас грянули выборы, и надо было сварганить нечто такое... эпохальное. Не очень затратное, но способное привлечь внимание к. К чему — это я интригу сохраню для концовки.Но в субботу, 2 марта, в центре Киева, как положено, на майдане, начала собираться молодежь. Я был заранее предупрежден нашими, что будет посвит (типа присяги) у "Национальных дружин". Уловили сходство, да? Нацик Билецкий, сделав "НК" не угомонился и обустроил еще одну структуру — "НД". Типа кузницу кадров для "НК", которые потом пойдут в "Азов" и на фарш в Донбасс. Но тут — каждому свое.День реально красота! Солнце, синее небо, холодновато, правда, но ничего, мы уже привычные. Скачем, бо хто не мерзнет — тот сами знаете кто. Вы.Омрачило, кстати, очередное скотство у Ватутина. Но он реально к этому привыкший, к вечеру отмыли. Но с утра в выходной... уроды?Не только я знал, что будет шоу. Загодя собирались желающие попротестовать и коллеги из СМИ.Власти реально тоже к чему-то готовились, тут сами понимаете, о чем речь шла. О том, что если что-то пойдет не туда — то оно окажется там, где скажут.Ну и сами понимаете, аптечка, огнетушитель, все такое...Ну а народец постепенно собирался.Начали появляться и непосредственные участники посвята, их сразу можно было отличить по новеньким теплым куртонам с атрибутикой. Да вот, больше года тому назад я вам рассказывал и даже показывал эти пианино, которые по Киеву мужик-настройщик расставил. Стоят, как видите. Искусство, даже такое уличное, не чуждо украинской душе!Тут, наверное, стоит различать, что памятник — это одно, а пианино — другое.Я вам так много фото зачем даю? Просто хочу лица показать. В чем прикол — в конце поясню, пока же посмотрите. Обычные школьники и эти, бурсаки. Не более того.А дальше не могу не показать наших, чья служба и опасна, и трудна, и не видна ни хрена. Но тут — вот. Нарисовались.А это самые несчастные — труженики языка. Полиция диалога, или, как у нас из называют... У вас точно так же, если что. Если перевести на русский литературный — говоруны.А это почетный гость. Шевронов нема, но я там потолкался рядышком, типа ракурс искал... Азовский херой. Вроде как пришел благословить от лица боевых товарищей и прочая муть.Снова лица. Светлые такие, радостные...А! Вот еще наша хрень очередная! Я вам эту Арку Дружбы уже не раз показывал. Многострадальный монумент советского прошлого. И жовто-блакитной была, и радужной. Теперь снова покрасили в обычный цвет, но... Видите, нечто такое. коричневое на бежевом? Так вот, это Трещина! Кто залез и ее нанес — неизвестно, но символизирует она трещину в дружбе между нашими народами. А как иначе, если вы Крым у нас сперли и на Донбассе черт знает что устроили?Только так...Прибывали люди, прибывали и службы.Вот, кстати, кто шел мимо, по-разному реагировали на этих... Кто больше инвалид — оно еще тот вопрос...Но наконец взревели трубы и рога, и все задвигалось.Знамена и флаги несли перед строем бойцов, на битву готовых...Не обращайте внимания, это я так... Моментом проникся. А вот мне самому понравилось. Ну не буду комментировать, к чему готовят бойцов, но поза о многом говорит.В общем, выстроились.И — вот нежданчик — знакомые все лица!Ну вот как вам? Член ультраправой и самой отмороженной нашей группировки С14 — и в рядах "Национальной дружины"... Ну это типа волк в стаде овец.А это из карпатских волчар. И тоже в дружинники метит. В корпусные.Правда, забавно так? Метили охранять порядок — и такое вам...Ну, в общем, дальше почти ничего интересного не было. Нет, клятвы кто хотел — дал, пообещал и все такое.СМИ, конечно, всю эту толпу добросовестно засняли, были реально все каналы, какие только можно было собрать.Конечно, не обошлось без проклятий Гидранту, пожелания хорошей жизни его сообщникам, правда, пока на кол призывы не звучали. Пока, видимо.Ну и десерт обещанный.Сейчас многие начнут говорить: все, вмерла Украина, скурвилась, молодняк в нацики толпами прет, хана. Ну так-то да, даже по снимкам видно, что больше тысячи было на посвяте.Но вот вам и еще пара циферок. Прейскурант.Тусовка 6 часов на холоде — 400 гривен.Махание флагом — 50 гривен/час.Патруль (это те, кто раньше всех пришел и последним ушел) — 100 гривен/час.Вы спросите, кто там совсем с ума сошел, такие деньги на школоту тратить?А тот, кому так надо было показать, что накануне выборов он обладает нешуточным человеческим ресурсом. Который позволит, так скажем, продать голоса избирателей/деяния партии подороже.Увы, дорогие читатели, столько поклонников национализма господина Билецкого, увы, в Киеве не было и не будет. Зато почему не подзаработать в свободное от учебы время, если дают такую возможность? Вот если бы в пятницу это дело замутили — никто бы не пришел, да и дело административное. А так — да за ради бога.Кстати, татуированных ультрас это тоже касается. Подумаешь, в куртке чужой пошататься. 500 гривен — это и в Виннице 500 гривен. Понимать надо. Так что партии партиями, а гривны гривнами.Вот так у нас это делается в стольном граде Киеве.А потому не принимайте эту красивую, но клоунаду, близко к сердцу. А если и принимать, то к такому, как у нас, высших существ. Кто не знает — у таракана сердце 13-камерное. И пару инфарктов до выхода камеры из строя мы переносим на "раз". И вообще, лучший сердцезаменитель как раз на базе нашего сердца и придуман.Так что будьте здоровы, берегите сердца и до скорой встречи!