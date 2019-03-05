Жорес Алферов: для всей планеты наступило черное время фашизма

Развал Советского Союза был тяжелейшим ударом абсолютно во всех областях. Главная проблема современной российской науки – это даже не проблема финансирования, это проблема невостребованности научных результатов экономикой и обществом. И для этого надо делать очень многое,

То, что творится на Украине, ужасно. И на самом деле грозит гибелью всему человечеству. Для всей планеты сейчас наступило черное время — время фашизма в самых разных формах. На мой взгляд, это происходит потому, что уже нет такого могучего сдерживающего фактора, каким был Советский Союз,

Это человек, который глубоко верил в советскую систему и, собственно говоря, достиг всего, что достиг, будучи именно советским ученым… Но при этом он нисколько не приспосабливался, нисколько не подыгрывал, он то, что думал, говорил прямо. Надо сказать, что немногие так делают, когда меняется власть, многие пытаются к ней как-нибудь присоседиться.

В эти дни Россия прощается с гениальным ученым Жоресом Ивановичем Алферовым. Это был человек, которым по праву гордилась страна, последний лауреат Нобелевской премии, проживавший в России. Он принимал участие в разработке советских транзисторов и германиевых приборов, областью его исследований были полупроводники, квантовая электроника, а в последнее время — нанотехнологии.Помимо того, что он был выдающимся физиком, он еще был и Гражданином — неподкупным, принципиальным, не боящимся говорить такие вещи, которые невыгодны высокопоставленным лицам.Родился будущий ученый 15 марта 1930 года в белорусском городе Витебске. Родители дали ему имя Жорес в честь французского политического деятеля, социалиста Жана Жореса, который накануне Первой мировой войны выступал за мир и был за это убит.У Жореса Алферова был старший брат, 1924 года рождения, которого родители назвали Марксом. Он погиб на фронте Великой Отечественной войны в 1944 году. Младшему же брату предстоял иной путь.Окончив школу с золотой медалью, он по совету своего учителя физики поступил в Белорусский политехнический институт на факультет энергетики. Проучившись там несколько семестров, направился в «северную столицу», поступать в Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ульянова (ЛЭТИ). Талантливого юношу приняли туда без экзаменов.С 1953 года Алферов трудился младшим научным сотрудником в Физико-техническом институте имени А. Ф. Иоффе над первыми отечественными транзисторами. В 1961 году стал кандидатом физико-математических наук, в 1970-м защитил докторскую диссертацию.В 1971 году Жорес Иванович совершил поездку в США. Ему предлагали там остаться, заманивая высокой (по сравнению с СССР) зарплатой. Он отказался. Впоследствии у него еще много раз была возможность уехать на Запад, но подкупить ученого так и не смогли.В 1972 году он становится профессором, а в 1979-м — академиком АН СССР. В 1991-2017 гг. занимал пост вице-президента Российской академии наук. В 2000 году стал лауреатом Нобелевской премии по физике. В 2013 году баллотировался на пост президента РАН, но занял второе место (быть может, из-за «неудобных» для кое-кого высказываний).Слишком долго перечислять все должности, которые занимал ученый, все награды, которых он удостаивался. Хочется обратить особое внимание на его позицию как гражданина.О том, что у него была возможность уехать на Запад и получить все мыслимые и немыслимые блага, уже говорилось. Но он предпочел даже в 90-е годы, когда наука была в плачевном состоянии, оставаться со своей страной. Как мог, поддерживал молодых ученых, боролся за сохранение научных учреждений. С 1995 года Жорес Иванович избирался в Государственную думу РФ — сначала от движения «Наш дом — Россия», а затем — от КПРФ, хотя в ней не состоял.Огромной трагедией для него был развал Советского Союза. В этом он видел трагедию не только для страны и ее граждан, но и для науки. Так, в одном из интервью он сказал, что, если бы не было разрушительных 90-х годов прошлого века, то такую технику, как айфоны, выпускали бы в нашей стране. Алферов с болью говорил о ситуации в науке, о том, что молодые ученые, будучи невостребованными, идут в коммерцию или уезжают за рубеж.— говорил нобелевский лауреат.Ученый считал, что государство должно заботиться о своих гражданах, обеспечивать бесплатное образование и здравоохранение. Порой выражался резко: если государство не желает этого делать, то с какой стати платить налоги на содержание армии чиновников?Когда свершился государственный переворот на Украине, после чего был создан одиозный сайт «Миротворец», Жорес Иванович оказался среди тех, кто был внесен в его «черные списки». Украинские националисты не могли простить ему ни поездок в Крым («страшное преступление» — читал там лекции!), ни уважения к памяти фронтовиков (среди которых был его брат), ни неприятия фашистской идеологии.Однажды в интервью газете «Аргументы и факты» у него спросили, как он относится к тому, что попал на «Миротворец». Алферов ответил, что его брат, павший в ходе Корсунь-Шевченковской операции, похоронен на украинской территории. Кроме того, из фонда ученого выплачивались стипендии украинским учащимся.— сказал он.Кстати говоря, один из украинских сайтов, публикуя информацию о кончине ученого, написал, что тот был «украинофобом» и «сторонником российской агрессии». Это трудно даже комментировать.Выдающийся ученый ушел из жизни в ночь на 2 марта от сердечно-легочной недостаточности. Всего двух недель он не дожил до своего 89-летия.Стоит привести слова, сказанные о нем человеком, который вообще-то является оппонентом Алферова по политическим взглядам — Владимиром Познером. Характерно, что даже такие люди вынуждены, даже порой против своей воли, признавать очевидное.