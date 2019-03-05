Гигантский автопоезд-танковоз из Минска
В рамках прошедшего в Абу-Даби международного форума оборонной промышленности IDEX-2019 был показан гигантский белорусский автопоезд-танковоз грузоподъемностью до 136 тонн. На выставке в ОАЭ Минский завод колесных тягачей представил трехзвенную модель автопоезда: полноприводный тягач МЗКТ-741351 с колесной формулой 8х8 в связке с полуприцепом МЗКТ-999421 и прицепом МЗКТ-837211 общей длиной 42 метра. Данный автопоезд предназначен для транспортировки до трех единиц боевой техники общим весом до 136 тонн.
Демонстрирующийся в Абу-Даби на открытой уличной экспозиции образец с боевыми машинами на борту успешно прошел испытания в ОАЭ, а до этого серию заводских испытаний на территории Белоруссии. В настоящее время в Республике Беларусь ведется активная сборка серийных моделей танкотранспортеров, которые изначально создавались для нужд армии Объединенных Арабских Эмиратов. Поставка автомобильной техники специального назначения для армии ОАЭ должна завершиться до конца 2019 года.
Стоит отметить, что ОАО «Минский завод колесных тягачей» (знаменитый МЗКТ) занимается разработкой и производством уникальных транспортных решений для транспортировки тяжелых грузов по дорогам общего пользования, а также в условиях труднопроходимой местности вот уже более 60 лет. Сегодня продукция минского предприятия выпускается под торговой маркой «Volat» (белорусское Волат – «богатырь»). МЗКТ специализируется на разработке техники по индивидуальным техническим заданиям клиентов и может выпускать ее как поштучно, так и сериями в несколько сотен единиц. При этом техника Volat традиционно отличается отличными ходовыми качествами, что позволяет ей уверенно себя чувствовать даже в условиях полного бездорожья. Не являются для нее преградой и суровые климатические условия. Автомобили Volat различного назначения одинаково хорошо чувствуют себя в условиях вечной мерзлоты крайнего севера России и в жарких пустынях Ближнего Востока.
В настоящее время минский завод производит большое количество шасси для нужд российской армии, в частности для подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бал» и других видов вооружений. Нет ничего удивительного в том, что представители армии ОАЭ, когда им понадобилась тяжелая колесная техника для перевозки танков, боевых машин пехоты и другой техники и грузов военного назначения, обратились за помощью именно к специалистам МЗКТ.
Гигантский автопоезд, который проектировался для перевозки различной боевой техники по дорогам и бездорожью, внешне производит очень сильное впечатление. Специально для ОАЭ была выполнена версия автопоезда с тентом. Для эксплуатации в условиях Аравийского полуострова – это необходимость. Большую часть ОАЭ занимает обширная песчаная пустыня Руб-эль-Хали, являющаяся одной из самых крупных в мире. Также Руб-эль-Хали относится к одной из самых жарких и сухих пустынь. В таких условиях тент – это не только защита техники и экипажей от палящего солнца, но и дополнительная защита от песка и песчаных бурь. Разработанная специалистами МЗКТ уникальная система тентирования была впервые применена на подобной технике.
Главной движущей силой автопоезда является полноприводный седельный тягач МЗКТ-741351 с колесной формулой 8х8. Непосредственно к тягачу цепляются шестиосный полуприцеп и шестиосный прицеп, для того чтобы на выходе мы увидели гиганта с 32 колесами общей длиной 42 метра. Такой автопоезд за один рейс, не испытывая никаких проблем, можете увезти два основных боевых танка Leclerc массой 56 тонн каждый и одну БМП-3 массой до 20 тонн (один танк и БМП – на полуприцепе, второй танк – на прицепе). Французский «Леклерк» – это основной танк Сухопутных войск Объединенных Арабских Эмиратов, на вооружении находится 390 танков, а также как минимум 46 БРЭМ на его базе. В свою очередь российская БМП-3 – это основная БМП Сухопутных войск ОАЭ, на вооружении находится как минимум 415 таких боевых машин. Помимо различной гусеничной и колесной боевой техники автопоезд может спокойно перевезти три 20-футовых грузовых контейнера.
Седельный тягач МЗКТ-741351 оснащен шестицилиндровым турбодизельным двигателем Caterpillar C18 рабочим объемом 18,1 литра. Данный двигатель развивает максимальную мощность 597 кВт (812 л.с.) при 2100 оборотах в минуту, крутящий момент – 3300 Нм при 1400 оборотах в минуту. Дизельный двигатель американского производства работает в паре с американской же автоматической коробкой переключения передач Allison M 6620 AR с электронным управлением (6 передач вперед и 2 назад). Через двухскоростную раздаточную коробку крутящий момент передается на центральные редукторы с межосевыми дифференциалами после чего – на планетарные колесные редукторы. Подвеска тягача имеет следующую конфигурацию: первая и вторая оси – торсионная независимая, третья и четвертая оси – независимая рессорно-балансирная. Рулевое управление оснащено гидравлическим усилителем, что для машины такого класса и такой массы жизненно необходимая потребность (руль находится слева). Гидравлический усилитель имеет основную и дублирующую системы. Также конструкторами из Минска были предусмотрены бортовая информационная система, система контроля давления в шинах и система центральной накачки шин.
Кабина седельного тягача МЗКТ-741351 четырехдверная, каркасно-панельная, подрессоренная, откидываемая с возможностью бронирования. Возможно исполнение в восьмиместном варианте либо 3 сидения + спальное место. Предусмотрены: автоматический климат-контроль, закрывающийся шкаф для рюкзаков, фитинги для установки брони, кронштейны для крепления личного оружия. В крыше кабины расположен поворотный люк с креплением для размещения пулемета.
Помимо этого тягач получил системы автоматического пожаротушения, облегчения движения задним ходом, автоматической смазки, также имеется розетка внешнего запуска силовой установки. В комплектацию также включена разработанная белорусскими инженерами МЗКТ двухбарабанная лебедка с гидравлическим приводом и 100-метровым тросом, ее максимальное тяговое усилие составляет 2х250 кН. Лебедка расположена за кабиной полноприводного тягача. Данная двухбарабанная лебедка может использоваться для погрузки боевой техники на сцепку.
По информации пресс-службы МЗКТ, в варианте «тягач плюс полуприцеп» максимальная масса автопоезда-танковоза составляет 132 800 кг, а в варианте «тягач плюс полуприцеп плюс прицеп» достигает 210 800 кг. В первом случае максимальная скорость автопоезда ограничена 70 км/ч, во втором случае – 60 км/ч. Максимальный преодолеваемый подъем для связки «тягач плюс полуприцеп» составляет 27%, для связки «тягач плюс полуприцеп плюс прицеп» – 11%. Минимальный радиус разворота седельного тягача составляет 14 метров. Емкости внушительного топливного бака на 1550 литров достаточно для преодоления 1000 км в варианте «тягач плюс полуприцеп» и 800 км в варианте «тягач плюс полуприцеп плюс прицеп». Автомобиль, как и весь автопоезд, может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -40 до +55 градусов Цельсия. Аэротранспортабельность обеспечивается самолетами Ан-124 «Руслан», Ан-22, Airbus А400М и Lockheed C-5 Galaxy.
Используемый в составе автопоезда шестиосный полуприцеп МЗКТ-999421 имеет собственную снаряженную массу 28 000 кг, при этом он рассчитан на перевозку грузов общей массой до 76 000 кг, таким образом, полная масса полуприцепа может достигать 104 000 кг. Погрузочная высота – 1400 мм. На полуприцепе используется гидробалансирная подвеска. Для повышения проходимости полуприцеп опционально может быть оснащен гидравлическим приводом колес. 3, 4, 5 и 6 оси полуприцепа выполнены управляемыми. Из интересных особенностей можно также отметить наличие сигнализатора прокола шин, который есть и на прицепе.
Шестиосный прицеп МЗКТ-837211 при собственной снаряженной массе 18 000 кг обеспечивает грузоподъемность на уровне 60 000 кг. Подвеска двух передних осей – рессорно-балансирная, задних осей – гидробалансирная. В качестве специального оборудования на прицеп могут быть установлены камеры заднего вида и парктроник. И полуприцеп, и прицеп комплектуются раздвижной грузовой платформой шириной 3650 мм (с уширителями 4650 мм). Специальное решение позволяет колесной и гусеничной технике заезжать на полуприцеп через прицеп, не осуществляя разъединения сцепки, что позволяет экипажу тратить меньше времени и сил на погрузку боевой техники. Полуприцеп, так же как и прицеп имеют одинаковые шины размерности 525/65R20.5. На седельном тягаче установлены шины размерности 18.00R25 с внедорожным протектором.
Источники информации:
http://www.volatdefence.com
https://auto.mail.ru
http://www.autotruck-press.ru/articles/1119
https://safaniuk.livejournal.com
Материалы из открытых источников
Демонстрирующийся в Абу-Даби на открытой уличной экспозиции образец с боевыми машинами на борту успешно прошел испытания в ОАЭ, а до этого серию заводских испытаний на территории Белоруссии. В настоящее время в Республике Беларусь ведется активная сборка серийных моделей танкотранспортеров, которые изначально создавались для нужд армии Объединенных Арабских Эмиратов. Поставка автомобильной техники специального назначения для армии ОАЭ должна завершиться до конца 2019 года.
Автопоезд МЗКТ-741351+999421+837211
Стоит отметить, что ОАО «Минский завод колесных тягачей» (знаменитый МЗКТ) занимается разработкой и производством уникальных транспортных решений для транспортировки тяжелых грузов по дорогам общего пользования, а также в условиях труднопроходимой местности вот уже более 60 лет. Сегодня продукция минского предприятия выпускается под торговой маркой «Volat» (белорусское Волат – «богатырь»). МЗКТ специализируется на разработке техники по индивидуальным техническим заданиям клиентов и может выпускать ее как поштучно, так и сериями в несколько сотен единиц. При этом техника Volat традиционно отличается отличными ходовыми качествами, что позволяет ей уверенно себя чувствовать даже в условиях полного бездорожья. Не являются для нее преградой и суровые климатические условия. Автомобили Volat различного назначения одинаково хорошо чувствуют себя в условиях вечной мерзлоты крайнего севера России и в жарких пустынях Ближнего Востока.
В настоящее время минский завод производит большое количество шасси для нужд российской армии, в частности для подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», пусковых установок берегового ракетного комплекса «Бал» и других видов вооружений. Нет ничего удивительного в том, что представители армии ОАЭ, когда им понадобилась тяжелая колесная техника для перевозки танков, боевых машин пехоты и другой техники и грузов военного назначения, обратились за помощью именно к специалистам МЗКТ.
Гигантский автопоезд, который проектировался для перевозки различной боевой техники по дорогам и бездорожью, внешне производит очень сильное впечатление. Специально для ОАЭ была выполнена версия автопоезда с тентом. Для эксплуатации в условиях Аравийского полуострова – это необходимость. Большую часть ОАЭ занимает обширная песчаная пустыня Руб-эль-Хали, являющаяся одной из самых крупных в мире. Также Руб-эль-Хали относится к одной из самых жарких и сухих пустынь. В таких условиях тент – это не только защита техники и экипажей от палящего солнца, но и дополнительная защита от песка и песчаных бурь. Разработанная специалистами МЗКТ уникальная система тентирования была впервые применена на подобной технике.
Главной движущей силой автопоезда является полноприводный седельный тягач МЗКТ-741351 с колесной формулой 8х8. Непосредственно к тягачу цепляются шестиосный полуприцеп и шестиосный прицеп, для того чтобы на выходе мы увидели гиганта с 32 колесами общей длиной 42 метра. Такой автопоезд за один рейс, не испытывая никаких проблем, можете увезти два основных боевых танка Leclerc массой 56 тонн каждый и одну БМП-3 массой до 20 тонн (один танк и БМП – на полуприцепе, второй танк – на прицепе). Французский «Леклерк» – это основной танк Сухопутных войск Объединенных Арабских Эмиратов, на вооружении находится 390 танков, а также как минимум 46 БРЭМ на его базе. В свою очередь российская БМП-3 – это основная БМП Сухопутных войск ОАЭ, на вооружении находится как минимум 415 таких боевых машин. Помимо различной гусеничной и колесной боевой техники автопоезд может спокойно перевезти три 20-футовых грузовых контейнера.
Седельный тягач МЗКТ-741351 оснащен шестицилиндровым турбодизельным двигателем Caterpillar C18 рабочим объемом 18,1 литра. Данный двигатель развивает максимальную мощность 597 кВт (812 л.с.) при 2100 оборотах в минуту, крутящий момент – 3300 Нм при 1400 оборотах в минуту. Дизельный двигатель американского производства работает в паре с американской же автоматической коробкой переключения передач Allison M 6620 AR с электронным управлением (6 передач вперед и 2 назад). Через двухскоростную раздаточную коробку крутящий момент передается на центральные редукторы с межосевыми дифференциалами после чего – на планетарные колесные редукторы. Подвеска тягача имеет следующую конфигурацию: первая и вторая оси – торсионная независимая, третья и четвертая оси – независимая рессорно-балансирная. Рулевое управление оснащено гидравлическим усилителем, что для машины такого класса и такой массы жизненно необходимая потребность (руль находится слева). Гидравлический усилитель имеет основную и дублирующую системы. Также конструкторами из Минска были предусмотрены бортовая информационная система, система контроля давления в шинах и система центральной накачки шин.
Кабина седельного тягача МЗКТ-741351 четырехдверная, каркасно-панельная, подрессоренная, откидываемая с возможностью бронирования. Возможно исполнение в восьмиместном варианте либо 3 сидения + спальное место. Предусмотрены: автоматический климат-контроль, закрывающийся шкаф для рюкзаков, фитинги для установки брони, кронштейны для крепления личного оружия. В крыше кабины расположен поворотный люк с креплением для размещения пулемета.
Помимо этого тягач получил системы автоматического пожаротушения, облегчения движения задним ходом, автоматической смазки, также имеется розетка внешнего запуска силовой установки. В комплектацию также включена разработанная белорусскими инженерами МЗКТ двухбарабанная лебедка с гидравлическим приводом и 100-метровым тросом, ее максимальное тяговое усилие составляет 2х250 кН. Лебедка расположена за кабиной полноприводного тягача. Данная двухбарабанная лебедка может использоваться для погрузки боевой техники на сцепку.
По информации пресс-службы МЗКТ, в варианте «тягач плюс полуприцеп» максимальная масса автопоезда-танковоза составляет 132 800 кг, а в варианте «тягач плюс полуприцеп плюс прицеп» достигает 210 800 кг. В первом случае максимальная скорость автопоезда ограничена 70 км/ч, во втором случае – 60 км/ч. Максимальный преодолеваемый подъем для связки «тягач плюс полуприцеп» составляет 27%, для связки «тягач плюс полуприцеп плюс прицеп» – 11%. Минимальный радиус разворота седельного тягача составляет 14 метров. Емкости внушительного топливного бака на 1550 литров достаточно для преодоления 1000 км в варианте «тягач плюс полуприцеп» и 800 км в варианте «тягач плюс полуприцеп плюс прицеп». Автомобиль, как и весь автопоезд, может эксплуатироваться в широком диапазоне температур от -40 до +55 градусов Цельсия. Аэротранспортабельность обеспечивается самолетами Ан-124 «Руслан», Ан-22, Airbus А400М и Lockheed C-5 Galaxy.
Используемый в составе автопоезда шестиосный полуприцеп МЗКТ-999421 имеет собственную снаряженную массу 28 000 кг, при этом он рассчитан на перевозку грузов общей массой до 76 000 кг, таким образом, полная масса полуприцепа может достигать 104 000 кг. Погрузочная высота – 1400 мм. На полуприцепе используется гидробалансирная подвеска. Для повышения проходимости полуприцеп опционально может быть оснащен гидравлическим приводом колес. 3, 4, 5 и 6 оси полуприцепа выполнены управляемыми. Из интересных особенностей можно также отметить наличие сигнализатора прокола шин, который есть и на прицепе.
Шестиосный прицеп МЗКТ-837211 при собственной снаряженной массе 18 000 кг обеспечивает грузоподъемность на уровне 60 000 кг. Подвеска двух передних осей – рессорно-балансирная, задних осей – гидробалансирная. В качестве специального оборудования на прицеп могут быть установлены камеры заднего вида и парктроник. И полуприцеп, и прицеп комплектуются раздвижной грузовой платформой шириной 3650 мм (с уширителями 4650 мм). Специальное решение позволяет колесной и гусеничной технике заезжать на полуприцеп через прицеп, не осуществляя разъединения сцепки, что позволяет экипажу тратить меньше времени и сил на погрузку боевой техники. Полуприцеп, так же как и прицеп имеют одинаковые шины размерности 525/65R20.5. На седельном тягаче установлены шины размерности 18.00R25 с внедорожным протектором.
Источники информации:
http://www.volatdefence.com
https://auto.mail.ru
http://www.autotruck-press.ru/articles/1119
https://safaniuk.livejournal.com
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
- Использованы фотографии:
- volatdefence.com
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