Медведев рассказал об условиях сохранения украинского газового транзита

Это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

Чем больше будет таких каналов, тем надёжнее будут поставки.

Председатель правительства России дал интервью СМИ Люксембурга. Одним из вопросов, который был задан журналистом издания Luxemburger Wort, стал вопрос во возможности сохранения транзита газа через украинскую территорию. Дмитрий Медведев назвал главное условие сохранения такого транзита.По словам российского премьера, Россия готова сохранить транспортировку газа по территории Украины и после 2019 года (напомним, что именно в 2019-м истекает 10-летний контракт).Медведев об условии:При этом Дмитрий Медведев отметил, что Россия не намерена отказываться от строительства газопроводов «Северной поток-2», «Турецкий поток». По словам Медведева, это шаги по диверсификации каналов поставок на рынок Европы.Медведев:Глава российского правительства отметил, что все данные говорят о росте потребления газа европейскими партнёрами. Дмитрий Медведев добавил, что тенденция сохраняется и при учёте развития так называемой «зелёной энергетики», а также рынка СПГ. Рынок СПГ сегодня, как известно, активно пытаются развивать американцы. При этом свой сжиженный природный газ США пытаются навязать Европе, хотя он примерно на треть дороже газа, поступающего из России.Медведев готовится к визиту Люксембург, где основными вопросами, которые планируется обсудить, станут вопросы экономического сотрудничества, в том числе в условиях действия санкций и контрсанкций.