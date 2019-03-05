Медведев рассказал, что российские ракеты не угрожают огородам Люксембурга

Стоит ли нам опасаться, что ваши новые гиперзвуковые ядерные ракеты могут приземлиться в наших огородах?

Если же говорить серьёзно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать. Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряжённости. Мы заинтересованы в том, чтобы в Европе были мир и стабильность.

Вашу страну тоже сложно назвать миролюбивой.

Мы разочарованы решением Кремля.