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Медведев рассказал, что российские ракеты не угрожают огородам Люксембурга

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Накануне визита в Люксембург председателя правительства РФ Дмитрия Медведева выходит интервью российского премьера журналисту люксембургского издания Luxemburger Wort Штефану Шоллю. Одна из тем, затронутых журналистом в ходе беседы с госчиновником России – ракетная составляющая.

Медведев рассказал, что российские ракеты не угрожают огородам Люксембурга



Журналист отметил, что вокруг Люксембурга расположено определённое число натовских военных баз, на территории которых располагается ядерное оружие, после чего задал вопрос:

Стоит ли нам опасаться, что ваши новые гиперзвуковые ядерные ракеты могут приземлиться в наших огородах?


По словам российского премьера, российские ракеты точны и надёжны, а потому «вашим огородам ничего не грозит».

Медведев:

Если же говорить серьёзно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать. Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряжённости. Мы заинтересованы в том, чтобы в Европе были мир и стабильность.


Председатель российского правительства отметил факт ведения диалога с натовскими государствами. Люксембург также входит в Североатлантический военный блок.

По словам Медведева, всем в мире будет спокойнее, если американское ядерное оружие вернётся на территорию США.

После этого Штефан Шолль напомнил, что в России «постоянно проходят презентации нового оружия», которое «в 20 или 27 раз быстрее звука».

Шолль:

Вашу страну тоже сложно назвать миролюбивой.


По словам Медведева, скорость ракет – это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. Российский премьер напомнил: не Россия стала инициатором выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Соединённые Штаты Америки. Медведев указал на то, что Россия ответила зеркально.

Кстати, в США, комментируя подписанные накануне президентом России указ по ответной мере в формате ДРСМД, заявили буквально следующее:


Мы разочарованы решением Кремля.

Использованы фотографии:
Фейсбук/Медведев
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