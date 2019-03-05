Медведев рассказал, что российские ракеты не угрожают огородам Люксембурга
Накануне визита в Люксембург председателя правительства РФ Дмитрия Медведева выходит интервью российского премьера журналисту люксембургского издания Luxemburger Wort Штефану Шоллю. Одна из тем, затронутых журналистом в ходе беседы с госчиновником России – ракетная составляющая.
Журналист отметил, что вокруг Люксембурга расположено определённое число натовских военных баз, на территории которых располагается ядерное оружие, после чего задал вопрос:
По словам российского премьера, российские ракеты точны и надёжны, а потому «вашим огородам ничего не грозит».
Медведев:
Председатель российского правительства отметил факт ведения диалога с натовскими государствами. Люксембург также входит в Североатлантический военный блок.
По словам Медведева, всем в мире будет спокойнее, если американское ядерное оружие вернётся на территорию США.
После этого Штефан Шолль напомнил, что в России «постоянно проходят презентации нового оружия», которое «в 20 или 27 раз быстрее звука».
Шолль:
По словам Медведева, скорость ракет – это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. Российский премьер напомнил: не Россия стала инициатором выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Соединённые Штаты Америки. Медведев указал на то, что Россия ответила зеркально.
Кстати, в США, комментируя подписанные накануне президентом России указ по ответной мере в формате ДРСМД, заявили буквально следующее:
Журналист отметил, что вокруг Люксембурга расположено определённое число натовских военных баз, на территории которых располагается ядерное оружие, после чего задал вопрос:
Стоит ли нам опасаться, что ваши новые гиперзвуковые ядерные ракеты могут приземлиться в наших огородах?
По словам российского премьера, российские ракеты точны и надёжны, а потому «вашим огородам ничего не грозит».
Медведев:
Если же говорить серьёзно, то мы никому не угрожаем и уж тем более не собираемся ни на кого нападать и ни с кем воевать. Любые попытки ядерного шантажа, на наш взгляд, ведут к усилению международной напряжённости. Мы заинтересованы в том, чтобы в Европе были мир и стабильность.
Председатель российского правительства отметил факт ведения диалога с натовскими государствами. Люксембург также входит в Североатлантический военный блок.
По словам Медведева, всем в мире будет спокойнее, если американское ядерное оружие вернётся на территорию США.
После этого Штефан Шолль напомнил, что в России «постоянно проходят презентации нового оружия», которое «в 20 или 27 раз быстрее звука».
Шолль:
Вашу страну тоже сложно назвать миролюбивой.
По словам Медведева, скорость ракет – это техническая характеристика, а не показатель миролюбия. Российский премьер напомнил: не Россия стала инициатором выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а Соединённые Штаты Америки. Медведев указал на то, что Россия ответила зеркально.
Кстати, в США, комментируя подписанные накануне президентом России указ по ответной мере в формате ДРСМД, заявили буквально следующее:
Мы разочарованы решением Кремля.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Медведев
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