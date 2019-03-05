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В Израиле сообщили о перестрелке между турками и сирийцами в районе Идлиба

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Согласно ряду сообщению израильского сайта Nziv, специализирующемуся на мониторинге ситуации в регионе, в северной части Сирии объединенные силы сирийской армии, иранские ополченцы и силы «Хизбалла» нанесли удар по одному из пунктов наблюдения, установленных турецкой армией близ района деэскалации Идлиб. Пункт был установлен с согласия России и Ирана в соответствии с соглашением в Сочи.




Турецкая армия вызвала поддержку военно-воздушных сил, и, подключив артиллерию, расположенную на сирийской границе, открыла ответный огонь. Согласно последующим сообщениям, турецкий обстрел привел к серьезному пожару и большим жертвам среди атакующей стороны, в том числе и среди старших иранских офицеров.

Утверждается, что турецкие военно-воздушные силы подняли статус боеготовности на максимум и готовы к любому развитию или любым попыткам Сирии или ее союзников перейти в наступление на линии размежевания.

В рамках соглашений в Сочи, подписанных в октябре 2018-го года, стороны создают в Идлибе демилитаризованную зону в районе разделения сил сирийской оппозиции (поддерживаемых турками) и армией Башара Асада. По периметру демаркационной линии Турция получила права установить свои укрепленные пункты. Контроль в демилитаризованной зоне должны осуществлять мобильные вооруженные патрули.

Сирийское командование боестолкновения с турками не подтверждает.
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