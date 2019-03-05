СМИ Индии заявили об использовании пилотом МиГ-21 мультимедийного шлема

Индийские СМИ продолжают писать летопись воздушного боя в воздушном пространстве в районе индо-пакистанской границы. По понятным причинам, своего лётчика в Индии выставляют исключительно как героя, пакистанскую сторону - агрессором.Тем временем в изданиивышел материал, в котором утверждается, что командир авиазвена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман, пилотировавший МиГ-21, использовал инновационную разработку – мультимедийный авиационный шлем. В статье говорится, что речь идёт о шлеме, выводящем основные показатели самолёта противника (скорость, высоту и др.) непосредственно перед глазами пилота. Эта информация позволяет военному лётчику оперативно принимать решения при выполнении маневров в воздухе, включая маневры во время воздушного боя.Издание сообщает, что для ВВС Индии было закуплено «большое количество» мультимедийных шлемов у Израиля. Речь идёт об израильском производителе Elbit. Число закупленных шлемов с проекцией информации не уточняется.При этом добавлено, что индийский лётчик, благодаря использованию этого шлема, получал данные об обстановке в районе, в котором сошлись несколько истребителей ВВС Индии и Пакистана.Напомним, что МиГ-21 ВВС Индии в итоге был сбит и упал на пакистанской территории. Лётчик оказался в плену, но через несколько суток его, по решению премьера Пакистана Имрана Хана, отпустили.