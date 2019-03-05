Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 22.02.19 – 28.02.19
На этой неделе количество обстрелов в ДНР снизилось на 30%, а в обстрелы ЛНР продолжают увеличиваться. Вооруженные Формирования Украины (ВФУ) меньше стали обстреливать ДНР, не потому что взялись за ум или кончились мины и снаряды. А скорее потому, что вторую неделю НМ ДНР и ЛНР начали давать ответку. Конечно же, отвечаем вооружением, не запрещенным минскими соглашениями!
Бьем в ответ аккуратно, но сильно!
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 102 раз. Обстрел производился по районам двадцати двух населенных пунктов Республики с применением минометов калибром 120 и 82 мм, ПТРК, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ЛНР 47 раз. Огонь велся из 82 и 120-мм минометов, 122-мм артиллерии, ПТУР, гранатометов различных типов, боевых машин пехоты и различного стрелкового оружия. Всего по территории Республики было выпущено более 600 мин и гранат. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенных пунктов: Лозовое, Логвиново, Веселогоровка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Молодежное, Золотое-5, Голубовское, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Сокольники, Знаменка, Желтое, Пришиб и Смелое.
С 22 по 28 февраля 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погибли восемь человек, из которых 6 военнослужащих Республики и двое мирных жителя, ранено четыре человека, двое военнослужащих и двое мирных жителей.
23 февраля, около 14:00 в районе КПВВ «Еленовка» произошел подрыв легкового гражданского автомобиля, в результате которого погиб мужчина и две женщины получили ранения. Отмечаем, что данная кровавая провокация произошла во время пребывания в Республике заместителя Главы миссии ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона. В этой связи, выражаем надежду, что это преступление украинских убийц не останется без внимания мировой общественности.
24 февраля, ночью, не отошедшие от пьяного угара украинские горе-вояки из состава 3 батальона 24 отдельной механизированной бригады устроили в районе н.п. Марьинка перестрелку, в результате которой получил ранения мирный житель Назаров Валентин Григорьевич 1970 г.р. Опасаясь за его жизнь он был передан родственниками на КПВВ «Александровский» бригаде скорой помощи. В последствии пострадавший доставлен в больницу г. Донецка, с диагнозом: проникающее ранение брюшной полости, где был прооперирован. В настоящее время Назаров находится под наблюдением врачей.
25 февраля, в 08:10 в г. Макеевка произошел подрыв взрывного устройства. Поврежден автомобиль Renault. Теракт был совершен в отношении командира подразделения МВД ДНР. Он выжил, находится в Макеевке в ЦГБ, жизни ничто не угрожает. Взрывное устройство было собрано профессионалом. Его заложили под автомобиль, исполнителем же был дилетант - сделал закладку так, что пострадал только автомобиль.
24 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, накрыли огневые точки противника. Все они были уничтожены.
Потери ВФУ: погибло шестеро и ранено восемь карателей.
Потери НМ ДНР: погиб один военнослужащий.
25 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
26 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло двое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
27 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погиб один и ранено трое карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
28 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
Разведка ДНР:
Продолжаем фиксировать усиление группировки противника националистическими подразделениями, прибывающими на линию боевого соприкосновения из пунктов постоянной дислокации.
- в районе н.п. Металлист, в зону ответственности 30 ОМБ ВФУ дополнительно прибыло более 100 человек и 8 единиц БМП 18-го отдельного полка «Азов».
Командир 128-й бригады Собко решил перевыполнить эту задачу. Его подчиненные беспорядочно устанавливают минные поля, там, где они посчитают необходимым. Например, противопехотные мины украинские боевики установили недалеко от детского сада и школы в н.п. Николаевка, а также рядом с детским садом в н.п. Гранитное, Волновахского района.
Разведка ЛНР:
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено:
- в районе н.п. Новозвановка, во дворе дома, 1 единица ЗРК «Стрела-10»;
- на железнодорожной станции н.п. Рубежное, загруженные на тягачи 10 единиц САУ «Гвоздика» калибром 122 мм.
Кроме того, на этой неделе Миссия фиксировала отсутствие в местах отвода более 300 единиц запрещенного Минскими соглашениями вооружения:
танков Т-64 – 86 единиц;
САУ «Гвоздика» - 62 единицы;
САУ «Акация» - 40 единиц;
минометов 2Б11 «Сани» - 54 единицы;
минометов M-120 «Молот» - 12 единиц;
миномет БM-37 - 1 единица;
буксируемых минометов ПM-38 – 6 единиц;
РСЗО «Град» - 21 единица;
противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» - 15 единиц;
буксируемых гаубиц Д-30 – 6 единиц;
буксируемых гаубиц Д-44 – 3 единицы;
ЗРК «Стрела-10» - 4 единицы.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
22.02.19, пятница
05:00 - 120 мм (21) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
09:20 - н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущено 8 мин калибром 120 мм;
09:30 - н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново, выпущено 4 мины калибром 120 мм;
09:30 - н.п. Широкино – н.п. Ленинское, выпущено 10 мин калибром 120 мм;
10:30 - н.п. Лебединское - н.п. Коминтерново: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
11:55 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая, произведен 1 выстрел АГС;
14:40 - н.п. Широкино – н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:40 - БМП-1 (2) – с направления Луганское – в направлении Логвиново;
13:45 - СПГ-9 (5) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
15:40 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущена 1 граната СПГ-9, применяется стрелковое оружие;
16:10 - 82 мм (7) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
16:35 - 82 мм (4) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
16:35 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 мины калибром 82 мм, 2 гранаты СПГ-9;
17:45 - 120 мм (5) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
18:20 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское, выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40-20:00 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:15-20:35 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
20:50-21:25 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 2 снаряда калибром 122 мм;
22:10-22:30 - н.п. Талаковка - н.п. Ленинское: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 14 раз, ЛНР 6 раза.
23.02.19, суббота
09:30 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:35 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:00 - СПГ-9 (12) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
12:00 - 82 мм (1), РПГ (2) – с направления Попасная – в направлении Молодежное;
12:05-12:35 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:35-14:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:40 - 82 мм (4), БМП-1 (7) – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
13:50-14:20 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:40-15:10 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:00 - СПГ-9 (2) – с направления Катериновка – в направлении Молодежное;
16:05 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведено 2 выстрела СПГ-9;
16:10-16:40 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущена 1 граната РПГ, применялось стрелковое оружие;
18:20-18:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:35-19:05 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 20 выстрелов БМП-2;
18:35-19:10 - н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55 - н.п. Павлополь - н.п. Сосновское: выпущено 20 гранат АГС;
19:10 - БМП-1 (16) – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое;
19:50-20:20 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50-20:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 5 выстрелов СПГ-9;
21:00 - 120 мм (6) – с направления Крымское – в направлении Донецкий;
22:35-23:05 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:40-23:10 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45-23:15 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:50 - 120 мм (7) – с направления Кряковка – в направлении Знаменка.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, ЛНР 7 раз.
24.02.19, воскресенье
07:30 - 120 мм (8), 82 мм (4), БМП-1 (10) – с направления Попасная – в направлении Калиново;
07:40 - 82 мм (8), БМП-1 (10) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
07:50 - 120 мм (6), 82 мм (8) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
11:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 6 мин калибром 120 мм;
12:50 - РПГ (5) – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново-Борщеватое;
13:55 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 29 гранат АГС;
14:20 - н.п. Новоселовка - н.п. Васильевка: применялось стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера;
14:45 - н.п. Павлополь - н.п. Октябрь: выпущено 29 гранат АГС;
16:55 - н.п. Металлист - н.п. Доломитное: произведено 50 выстрелов БМП-1, применялось стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Новоселовка 2 - н.п. Васильевка: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
17:50 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 14 мин калибром 120 мм;
19:50 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:35 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 2 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - 82 мм (2) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
21:05 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 6 мин калибром 120 мм и 8 мин калибром 82 мм;
22:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:10 - СПГ-9 (3), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 10 раз, ЛНР 6 раз.
25.02.19, понедельник
07:15-07:45 - н.п. Лебединское – н.п. Саханка: выпущено 12 мин калибром 120 мм;
07:45-08:10 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 11 мин калибром 120 мм;
07:50-08:15 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
09:05-09:35 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
10:45-11:15 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
11:05 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 27 мин калибром 82 мм;
11:25 - ПТУР (1) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
11:30-12:00 - н.п. Каменка - н.п. Крутая балка: крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:50 - БМП-1 (28) – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново;
12:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущена 1 мина калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:50 - СПГ-9 (3), 82 мм (4), БМП-1 (8), АГС (10) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
13:10-13:50 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера;
13:45-14:10 – н.п. Новолуганское - н.п. Доломитное, выпущено 3 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:50 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:10-14:35 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применялось стрелковое оружие;
14:30 - н.п. Пески - н.п. Жабичево, произведен 1 выстрел СПГ-9;
16:00-16:45 - н.п. Пески - Вольво-Центр, выпущено 6 мин калибром 120 мм, 4 мины калибром 82 мм;
18:10 - СПГ-9 (15), АГС (29) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
19:30 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
19:55 - РПГ (6) – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раза, ЛНР 6 раз.
26.02.19, вторник
07:40-08:10 - н.п. Широкино - н.п. Безыменное: выпущено 50 мин калибром 82 мм;
07:40-08:20 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 12 мин калибром 82 мм;
09:00-09:30 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 6 мин калибром 120 мм, 40 выстрелов БМП-2;
09:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применяют крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:50-10:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
10:00-10:30 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
10:25 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская, выпущено 3 гранаты СПГ-9;
12:40 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 9 мин калибром 120 мм;
13:25 - КК, СО – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
13:40 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9;
13:55 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 1 граната СПГ-9;
16:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 - н.п. Новоселовка 2 - н.п. Васильевка: выпущено 7 мин калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:55 - н.п. Каменка - н.п. Васильевка: выпущено 6 мин калибром 120 мм;
18:05 - н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:55 - 82 мм (3), АГС (29) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
19:00 - СПГ-9 (3), АГС (29) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
22:00 - 120 мм (5) – с направления Лобочево – в направлении Желтое;
22:00 - н.п. Авдеевка (воинская часть) – н.п. Спартак, выпущено 5 мин калибром 120 мм, 5 гранат СПГ-9, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:15 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, произведено 40 выстрелов БМП-1.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раза, ЛНР 4 раза.
27.02.19, среда
09:30 - 120 мм (4) – с направления Лобочево – в направлении Желтое;
11:30 - н.п. Каменка – н.п. Крутая Балка, применялось стрелковое оружие;
12:30 - СО – с направления Кондрашевская Новая – в направлении пам. Князю Игорю;
12:40-13:10 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), выпущено 5 мин калибром 120 мм, 7 мин калибром 82 мм;
14:05-14:35 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: произведено 2 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:30 - РПГ (9), КК – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
15:00 - 82 мм (9) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
17:30 - БМП-1 (8), СПГ-9 (7) – с направления Светлодарск – в направлении Лозовое;
19:50 - 122 мм (10) – с направления Крымское – в направлении Сокольники;
21:40 - 82 мм (5) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раза и ЛНР 7 раз.
28.02.19, четверг
06:50-07:20 - н.п. Дзержинск (пос. ш-ты Южная) - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 15 мин калибром 120 мм;
07:15-07:35 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
07:50-08:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 8 мин калибром 82 мм;
07:50-08:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 16 мин калибром 120 мм и 7 мин калибром 82 мм;
08:00 - 82 мм (20) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
08:05 - 122 мм (15) – с направления Кряковка – в направлении Знаменка;
09:40 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: выпущено 15 мин калибром 120 мм;
10:15-10:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 120 мм и 5 мин калибром 82 мм, 3 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
11:10 - 82 мм (4) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
12:15 - н.п. Авдеевка - н.п. Яковлевка: произведено 15 выстрелов БМП-2;
12:50 - н.п. Опытное – н.п. Спартак: произведено 100 выстрелов ЗУ-23;
13:20 - 82 мм (13) – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
16:05 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 4 мины калибром 120 мм, 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
16:15 - 82 мм (13), БМП-1 (5) – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
16:35-16:55 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, произведено 3 выстрела СПГ-9;
17:35 - 120 мм (26), 82 мм (30), БМП-1 (34) – с направления Новозвановка – в направлении Калиново;
17:55 - 120 мм (7) – с направления Троицкое – в направлении Веселогоровка;
18:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - 82 мм (16), КК – с направления Крымское – в направлении Фрунзе;
19:45 - БМП-1 (12), СО – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
19:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 мины калибром 120 мм;
20:50 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применялось стрелковое оружие;
20:55 - 120 мм (8) – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое;
21:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00 - 120 мм (14) – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 11 раз.
Всем терпения и здоровья!
Отдельно, по просьбе автора, выносим данные по "ответке", не попавшие в сводку:
Обращаю ваше внимание на то, что уже началась ответка. В основном накрываются минометные позиции, по арт позициям информации нет!
24 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, накрыли огневые точки противника. Все они были уничтожены.
Потери ВФУ: погибло шестеро и ранено восемь карателей.
Потери НМ ДНР: погиб один военнослужащий.
25 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
26 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло двое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
27 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погиб один и ранено трое карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
28 февраля, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено четверо карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
Уже есть информация по 1,2 и 3 марта:
1 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погиб один и ранено трое карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
2 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло трое и ранено семеро карателей.
Потери ДНР: потерь среди личного состава Народной милиции нет.
3 марта, в ответ на сильные обстрелы, подразделения НМ ДНР ответным огнем не запрещенного минскими соглашениями вооружения, огневые точки противника были подавлены.
Потери ВФУ: погибло двое и ранено трое карателей.
Потери ДНР: погиб один и ранен один военнослужащий.
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