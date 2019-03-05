Госдеп США назвал условия возвращения к переговорам по сохранению ДРСМД

Мы готовы участвовать в переговорах с Россией по контролю над вооружениями, которые отвечают этим критериям

Вашингтон готов приступить к переговорам с Москвой по контролю над вооружениями, но только при соблюдении определенных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.В американском Госдепе прокомментировали указ о приостановке выполнения условий ДРСМД , подписанный российским президентом Владимиром Путиным 4 марта 2019 года. Согласно заявлению американского чиновника, Соединенные Штаты "по прежнему привержены контролю над вооружениями, который способствует безопасности США, поддается контролю и проверке, является обязательными к исполнению и включает партнеров, которые выполняют свои обязательства".- заявил представитель Госдепа.В Госдепе в очередной раз обвинили Россию в нарушении положений договора по ликвидации ракет средней и малой дальности. Также американская сторона заявила, что "разочарована" тем фактом, что Россия не готова предпринять необходимые шаги, ведущие к сохранению ДРСМД".Ранее сообщалось, что 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке Россией положений ДРСМД под названием: "О приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".Как сообщила пресс-служба Кремля, документ подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по Договору между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года".