Пушилин решил: интеграция с Россией отменяется!

Конец февраля и начало марта стали продуктивным периодом для Дениса Пушилина. Он то организовывал Общественную палату, то заботился о молодежной политике, а в итоге появилась… концепция внешней политики. Если кратко, то освобождать остальную часть Донбасса мы не будем, интегрироваться с ЛНР и стремиться в состав РФ — тоже.Можно было бы подумать, что разработка документа является не частной инициативой правительства ДНР, а спущена сверху, чтобы объяснить людям, как республика будет жить дальше. Однако в этом случае кураторы, скорее всего, привели бы концепцию в более или менее пристойный вид. В нынешнем состоянии ее могли породить разве что талантливейшие менеджеры аппарата Дениса Пушилина. Опять же, если бы директива пришла сверху, то пришла бы одновременно и в Донецк, и в Луганск.Вынос мозга начинается практически сразу, когда в концепции недвусмысленно заявляются две взаимоисключающие вещи: а) ДНР будет полностью придерживаться Минских договоренностей; б) ДНР – «суверенное, независимое, демократическое, правовое и светское государство».Даже в программных задачах сначала указывается достижение признания права ДНР на суверенитет и независимость, а уже через несколько пунктов «урегулирование вооруженного конфликта на территории Донецкой Народной Республики посредством исключительно мирных, равноправных политических переговоров на основе принципов, заложенных в Минских соглашениях».Понятно, что выполнить Минские соглашения, параллельно отстаивая государственную независимость и прописанное в задачах вступление в ООН, СНГ, ОДКБ и т. д. и т. п., могут только Денис Пушилин и его свита. Простым людям задачка не по зубам.Зато в том, что касается вполне логичной интеграции с ЛНР, а паче чаяния вхождения в состав России, все полностью в рамках Минских протоколов. С ЛНР мы братья (отношения характеризуются как братские и имеют большой потенциал для своего развития), но жить будем порознь. С Россией – тоже братья. Будем приоритетно развивать дружественные отношения. Стремиться к интеграции с РФ – не будем.Когда речь идет об Украине, все тоже по Минским: «…взаимосвязь между народами ДНР и Украины предопределяет необходимость добрососедских отношений… ДНР выступает за строгое и неукоснительное выполнение обязательств, взятых на себя обеими сторонами конфликта в рамках Минских соглашений». Вообще, если действовать в рамках Минска, то в ДНР не должно быть никакого Министерства иностранных дел и никакой внешней политики…Кстати, что впечатлило в документе, так это полное отсутствие упоминаний о том, что Донецк планирует или хотя бы будет стремиться к возвращению исконных территорий Донбасса, временно оккупированных ВСУ. То есть вступить в ООН Пушилин будет стремиться, а в Славянск не будет. Ну дела!В общем, правительство ДНР во главе с Денисом Пушилиным дали всему миру недвусмысленно понять следующее: 1. За Донбасс воевать не будем. 2. Объединяться с ЛНР и Россией не будем. 3. Хотим в ООН и СНГ.Есть еще четвертый вывод, закономерный после прочтения документа. В Донецке в правительстве сидят люди, у которых головы непригодны для управления чем-то крупнее супермаркета, непригодны для законотворчества и вообще всего, что связано с госслужбой.То есть распределить собранные и присланные деньги они еще могут. Какой-то рынок отжать могут или даже наоборот, вернуть отжатое – крайне редко тоже справляются. А вот на что-то большее неспособны.Где взять других – неизвестно. Наверное, пора бы уже сюда ударную группу кризис-менеджеров из России направить, а местным под страхом казни запретить какие-то бумажки составлять, говорить на камеру и вообще отсвечивать. Пусть просто появляются перед объективами, нарядные, машут ручкой и улыбаются. Большего не надо.