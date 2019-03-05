В Киеве предложили создать "оружие возмездия" для сдерживания Москвы
На Украине предложили создать "оружие возмездия" для сдерживания России. В связи с приостановкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Киеве предлагают создать ракеты малой дальности, при помощи которых можно будет "сдерживать" Россию. Об этом в эфире украинского канала NewsOne заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По словам украинского эксперта, поскольку положения ДРСМД приостановлены, то Украине необходимо создать ракеты малой дальности, способные наносить удары на дальности от 500 до 1000 километров. Стариков убежден, что создание такого "оружия возмездия" поможет Киеву "адекватно ответить Москве".
-заявил экс-полковник.
Он пояснил, что хотя на Украине в настоящее время такого оружия не существует, однако построить ракету малой дальности вполне возможно. Разработку и выпуск "оружия возмездия" может освоить "Южмаш", на котором есть все необходимые мощности, научно-технический потенциал и ресурсы.
Стариков убежден, что для создания ракет осталось сделать всего ничего - это "принять военно-политическое решение: какую ракету будут строить – раз, и какой дальности – два".
Подобные высказывания различных "экспертов" на Украине звучат не в первый раз. Уже предлагалось создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, "чтобы достать до Москвы". Также предлагалось создать "оружие, способное бить вглубь России".
По словам украинского эксперта, поскольку положения ДРСМД приостановлены, то Украине необходимо создать ракеты малой дальности, способные наносить удары на дальности от 500 до 1000 километров. Стариков убежден, что создание такого "оружия возмездия" поможет Киеву "адекватно ответить Москве".
Это будет оружие сдерживания и нападения
-заявил экс-полковник.
Он пояснил, что хотя на Украине в настоящее время такого оружия не существует, однако построить ракету малой дальности вполне возможно. Разработку и выпуск "оружия возмездия" может освоить "Южмаш", на котором есть все необходимые мощности, научно-технический потенциал и ресурсы.
Стариков убежден, что для создания ракет осталось сделать всего ничего - это "принять военно-политическое решение: какую ракету будут строить – раз, и какой дальности – два".
Подобные высказывания различных "экспертов" на Украине звучат не в первый раз. Уже предлагалось создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, "чтобы достать до Москвы". Также предлагалось создать "оружие, способное бить вглубь России".
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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