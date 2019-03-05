Собрана последняя ракета-носитель "Союз-ФГ" с украинской системой управления
В России изготовили последнюю ракету-носитель "Союз-ФГ", где используется произведенная на Украине система управления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Как пишет издание, на сегодняшний день в России осталось три ракеты-носителя "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Все они будут использованы для проведения космических пусков в этом году. Планируется, что ракеты-носители этой модификации будут применены для отправки к МКС пилотируемых кораблей "Союз МС-12" (14 марта), "Союз МС-13" (6 июля) и "Союз МС-15" (25 сентября). Ракета-носитель "Союз-ФГ" собрана в ракетно-космическом центре "Прогресс" (Самара).
- сообщил источник издания.
Отметим, что с 2001 по 2018 год всего произведено 67 пусков ракет-носителей "Союз-ФГ", из них 66 прошли в штатном режиме, один был аварийный (октябрь 2018-го).
Система управления, установленная на носителях "Союз-ФГ", разработана и производится в Харькове. Российская система управления, установленная на ракетах "Союз-2.1а", которые сменят "Союз-ФГ", создана в екатеринбургском Научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Россия заменила украинские комплектующие на отечественные в ракетах-носителях "Ангара". Титановые шаробаллоны, изготавливаемые на украинском "Южмаше" заменили на аналогичную продукцию, разработанную и созданную в Воронеже.
Как пишет издание, на сегодняшний день в России осталось три ракеты-носителя "Союз-ФГ" с украинской системой управления. Все они будут использованы для проведения космических пусков в этом году. Планируется, что ракеты-носители этой модификации будут применены для отправки к МКС пилотируемых кораблей "Союз МС-12" (14 марта), "Союз МС-13" (6 июля) и "Союз МС-15" (25 сентября). Ракета-носитель "Союз-ФГ" собрана в ракетно-космическом центре "Прогресс" (Самара).
После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" будут продолжать пускаться ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства
- сообщил источник издания.
Отметим, что с 2001 по 2018 год всего произведено 67 пусков ракет-носителей "Союз-ФГ", из них 66 прошли в штатном режиме, один был аварийный (октябрь 2018-го).
Система управления, установленная на носителях "Союз-ФГ", разработана и производится в Харькове. Российская система управления, установленная на ракетах "Союз-2.1а", которые сменят "Союз-ФГ", создана в екатеринбургском Научно-производственном объединении автоматики имени Семихатова.
Ранее сообщалось, что в 2018 году Россия заменила украинские комплектующие на отечественные в ракетах-носителях "Ангара". Титановые шаробаллоны, изготавливаемые на украинском "Южмаше" заменили на аналогичную продукцию, разработанную и созданную в Воронеже.
- Использованы фотографии:
- Роскосмос
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