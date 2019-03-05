Эксперт прокомментировал тенденцию с женщинами-главами Минобороны

Также многие считают, что должность министра обороны – политическая, там должен быть политик, который решает крупные стратегические и политические вопросы, не вникая и не вмешиваясь в повседневную деятельность вооружённых сил. Но на самом деле, это не так. Эти вещи связаны. Понимая устройство вооружённых сил, то, каким образом осуществляется подготовка к возможным военным конфликтам, формируется основа той политики, которую государство проводит на международной арене.

Возможно, в этих странах уже не требуется от министра такого высокого военного профессионализма. У таких стран появляется дополнительный повод заявить о том, что они стоят на страже равенства.

При равных правах всё же нужно в первую очередь учитывать профессиональную подготовку человека. Человек должен быть специалистом в том деле, которым он занимается.