СМИ: Военнослужащих НОАК для второго полка ЗРС С-400 обучат в России

Китайские военнослужащие с марта по июнь пройдут подготовку в учебном центре МО РФ по вопросам эксплуатации и боевого применения второго полкового комплекта С-400. Комплект будет поставлен в КНР во второй половине года

Китайские военнослужащие, которые будут эксплуатировать российские зенитно-ракетные системы С-400, пройдут обучение в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.Как пишет издание со ссылкой на источник, около ста китайских военнослужащих пройдут обучение в России по эксплуатации и применению зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Обучение будет проходить в период с марта по июнь этого года в учебном центре Министерства обороны России. В дальнейшем военнослужащие НОАК, прошедшие обучение, будут служить на машинах второго полка ЗРС С-400, который должен быть передан китайской стороне во второй половине года.- сообщил собеседник издания.Первый полковой комплект российских зенитный систем С-400 был поставлен в Китай в начале апреля прошлого года. Военные НОАК, служащие на машинах первого полка ЗРС С-400, поставленного в Китай, также проходили обучение под руководством российских инструкторов.Также сообщалось, что на одном из полигонов Китая расчеты первого полка ЗРС С-400 ПВО Китая произвели два боевых пуска ракет системы, поразив баллистическую и аэродинамическую цели в условиях постановки помех. По итогам тестовых стрельб, боевая эффективность российской ЗРС С-400 высоко оценена Минобороны Китая.