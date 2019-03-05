Шойгу рассказал о планах поступления кораблей в состав ВМФ в этом году

Министр обороны России Сергей Шойгу провел во вторник селекторное совещание, на котором был поднят вопрос оснащения Военно-морского флота России новыми подводными и надводными кораблями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Проводя совещание, глава российского военного ведомства заявил, что в этом году подводные силы российского Военно-морского флота пополнятся двумя атомными и одной дизельной подлодкой. При этом министр обороны не стал уточнять как сроков поступления субмарин на вооружение, так и тип и название новых подводных лодок.Говоря о надводных силах ВМФ, Шойгу сообщил, что в 2019 году на вооружение российского флота поступят фрегат "Адмирал Касатонов", корвет "Гремящий", большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов", два малых ракетных корабля "Меркурий" и "Ингушетия", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев, тральщик "Владимир Емельянов". Кроме этого в состав флота войдут пять патрульных катеров и двадцать судов обеспечения.Также Министерство обороны планирует провести в течении этого года заводской ремонт 11 кораблей и судов ( в заводской ремонт входят три вида ремонта: доковый, текущий и средний ремонты). Сроки постановки кораблей и судов на ремонт, а также продолжительность ремонта на совещании не озвучивались.