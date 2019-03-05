Поднятый со дна норвежский фрегат Helge Ingstad решено вернуть в строй
Норвежский фрегат F 313 Helge Ingstad, затонувший 8 ноября 2018 года у западного побережья Норвегии в районе Эднесета близ Бергена в результате столкновения с танкером Sola TS, и который был поднят в результате спасательной операции 26-27 февраля этого года, планируют вернуть встрой, сообщает "Российская газета" со ссылкой на норвежское издание NRK
Как пишет издание, на сегодняшний день спасательная операция уже закончена и фрегат находится на военно-морской базе Хааконсверн. По словам коммодора службы материального обеспечения ВС Норвегии Томаса Ведерванга, на фрегате планируется проведение работ по герметизации корпуса корабля. Десятиметровая пробоина в борту будет закрыта стальными пластинами, однако это будет временное решение. Работы на фрегате должны занять пять-шесть недель, после чего его планируется вернуть в строй.
С фрегата слито топливо, проходит оценка его состояния. Уже демонтировано 1400 из 2500 важных компонентов корабля, полностью снято вооружение. По словам специалистов, множественные механические повреждения не представляют трудности с их устранением. Особую тревогу вызывает состояние дорогой электроники, которой очень много на корабле. После длительного нахождения в морской воде каждый поврежденный элемент будет оценен с целью определения рентабельности его восстановления.
Предварительная стоимость восстановления фрегата оценена в 58 млн. долларов. Однако это не окончательная стоимость. С учетом всего спектра работ, необходимых для восстановления фрегата, а также стоимости спасательной операции по его подъему, окончательная сумма может превысить предварительные расчеты в несколько раз.
Фрегат Helge Ingstad - один из пяти норвежских фрегатов класса Fridtjof Nansen. 8 ноября 2018 года, возвращаясь с учений НАТО, он столкнулся с танкером, после чего затонул.
пробоина в борту фрегата
Как пишет издание, на сегодняшний день спасательная операция уже закончена и фрегат находится на военно-морской базе Хааконсверн. По словам коммодора службы материального обеспечения ВС Норвегии Томаса Ведерванга, на фрегате планируется проведение работ по герметизации корпуса корабля. Десятиметровая пробоина в борту будет закрыта стальными пластинами, однако это будет временное решение. Работы на фрегате должны занять пять-шесть недель, после чего его планируется вернуть в строй.
фрегат Helge Ingstad на военно-морской базе Хааконсверн
С фрегата слито топливо, проходит оценка его состояния. Уже демонтировано 1400 из 2500 важных компонентов корабля, полностью снято вооружение. По словам специалистов, множественные механические повреждения не представляют трудности с их устранением. Особую тревогу вызывает состояние дорогой электроники, которой очень много на корабле. После длительного нахождения в морской воде каждый поврежденный элемент будет оценен с целью определения рентабельности его восстановления.
Предварительная стоимость восстановления фрегата оценена в 58 млн. долларов. Однако это не окончательная стоимость. С учетом всего спектра работ, необходимых для восстановления фрегата, а также стоимости спасательной операции по его подъему, окончательная сумма может превысить предварительные расчеты в несколько раз.
Фрегат Helge Ingstad - один из пяти норвежских фрегатов класса Fridtjof Nansen. 8 ноября 2018 года, возвращаясь с учений НАТО, он столкнулся с танкером, после чего затонул.
- Использованы фотографии:
- JON BOLSTAD / NRK
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