Закончатся ли европейские деньги для стран Восточной Европы?
А действительно, мы часто читаем о том, сколько денег обещано Евросоюзом той же Украине. Обсуждаем, строим определенные планы (кинут/не кинут), убеждаемся в собственной правоте или разочаровываемся.
В зависимости от того, сколько отсыпали соседям.
Да и сами мы не так давно весьма ожидали этих то ли кредитов, то ли подачек... Было дело? Было.
Но реально, а что такое еврокошелек, который открыт (вроде бы) для стран бывшего Восточного блока и насколько он велик? И как велика вероятность того, что деньги в нем иссякнут и (гипотетически) бывшие союзники снова обратятся в сторону России?
На этот вопрос, что есть евроденьги и сколько их, помочь с ответом вызвался наш болгарский друг Евгений Петров, как человек, сведущий в этом деле.
Передаю слово Евгению, который выдал некоторое количество ответов на вопросы. В общем, покопаться в карманах и кошельках Евросоюза, по-моему, получилось.
Читая регулярно сайт „Военное обозрение“ и ведя дискуссию с другими пользователями, я заметил, что тема об европейском финансированием стран Восточной Европы не совсем ясна русским читателям. Как гражданин ЕС, думаю, что могу внести известную ясность в детали этого механизма и его значения для региона.
Статья не претендует на роль полностью исчерпывающего мнения, потому что необходимо рассмотреть вопрос, а не погрузить читателя в сон откровенным занудством.
Кто управляет европейскими деньгами и куда они идут?
Европейские деньги не просто переводятся в бюджеты держав – они распределяются и выдаются только согласно реализуемым программам.
Методика отработанная и простая, как автомат Калашникова. Отдельно взятое правительство не может просто взять деньги и вложить их куда хочет и во что попало. Есть утвержденные Евросоюзом целевые программы, которые правительства реализуют путем первичных вложений и непосредственного управления, а Евросоюз потом возвращает эти деньги в национальные бюджеты.
Естественно, все это время, которое реализуется программа, идут проверки правильного использования средств от самого низкого уровня до уровня правительства.
Основные фонды Евросоюза, или Где брать деньги?
1. Европейский фонд регионального развития – из него поступают деньги на городскую среду и развитие регионов.
2. Европейский социальный фонд – деньги на социальные проекты и развитие управления.
3. Когезионный фонд – деньги даются на развитие отсталых регионов в данной стране.
4. Европейский фонд земледелия финансирует развитие сельских районов.
5. Европейский фонд развития рыбной ловли и морской экономики – тут можно не объяснять.
Есть еще много более мелких фондов, финансирующих целевые программы в отдельных отраслях: Европейский социальный фонд, Европейский фонд улучшения условий жизни и труда, Европейский фонд профессиональной подготовки, фонды поддержки культуры и так далее, до окончания списка, в котором более сотни различных фондов.
Некоторые программы и фонды выделяются и управляются напрямую из Брюсселя, они безвозмездные и наднациональные (например, строительство транспортных коридоров, образовательные программы и др.).
В качестве примера: Болгария за программный период 2014-2020 годов получает от Брюсселя 11,7 миллиарда евро, из которых 9,9 — из этих целевых фондов.
Как получить европейские деньги?
Перед каждым программным периодом национальные правительства оговаривают объем и конкретные программы, которые будут финансироваться ЕС. Все эти деньги нужно обосновать в соответствием с развитием страны и европейскими директивами.
Куда идут европейские деньги?
Основная цель европейских денег — это развитие экономики державы и ее отдельных регионов, развитие инфраструктуры и субсидии на сельское хозяйство.
Конкретно для Болгарии существуют 6 основных программ (но есть и другие), по которым распределяются деньги. Не буду их перечислять, но упомяну различные проекты, чтоб иллюстрировать картинку.
Энергетическая эффективность – ЕС и правительство Болгарии финансируют реконструкцию и энергоэффективность домов населения страны. Это безвозмездная помощь, и дома граждан приводятся к стандартам бесплатно. За 2 года правительство выделило больше одного миллиарда евро по этой программе, отдельно от европейских средств.
Уменьшение расходов на энергетику, энергосбережение – это тот еще фетиш в Европе, но он весьма прибыльный для граждан, поскольку позволяет весьма неплохо экономить собственные деньги.
Водяной цикл – ЕС финансирует стройку 55 станций по очистке водяных отходов в различных болгарских городах. Все черноморское побережье страны уже имеет станции для очистки воды, и ничего не выбрасывается в море.
Переработка отходов – ЕС финансирует строительство новых заводов по переработке отходов в целой стране. В результате этой программы Болгария вышла на 4-е место в ЕС по переработке пластиковых отходов. Результат еще более впечатляющий, поскольку у нас не так много места для хранения отходов. Чем больше будет перерабатываться, тем оно выгоднее.
Транспорт и транспортные коридоры – тут вообще миллиардные инвестиции. Строятся новые железнодорожные линии и магистрали постоянно, реконструируются междугородные и даже маленькие сельские дороги.
Туризм и экология – в пример можно привести метро в Софии, которое строится на европейские деньги. Весь транспортный парк столицы (трамваи, троллейбусы, автобусы) переоснащен самыми новыми машинами, которые отвечают последним европейским экологическим стандартам. То же самое идет не только в столице, но и в многих других городах.
Метро Софии, 2019 год. Снимок: money.bg
Много денег идет на развитие маленьким, частным и семейным компаниям, которые занимаются туристическим бизнесом. Есть специальные ограничения, чтоб деньги шли не большим компаниям и корпорациям, а целенаправленно малому бизнесу.
Городская среда обитания – как и в строительство магистралей, так и в отдельные города идет, ну очень большое количество денег – обновляются центры городов, делаются парки, школы, детские сады, памятники и так далее.
Программа инноваций и помощи экономике – каждая компания, большая или маленькая, может получить средства если предлагает какой-то инновационный продукт или хочет купить новые машины, оборудование для завода, офиса и т.д.
Сельское хозяйство – субсидии сельским производителям, большим и малым. Здесь основательно поддерживают аграрный сектор. В 2017 году Болгария произвела рекордное количество пшеницы за всю свою историю: 6 миллионов тонн. Страна на первом месте в мире по производству розового масла и лаванды. Болгарский шафран по качеству уже ценится и продается дороже иранского.
Есть еще много разных программ, но, я думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы проиллюстрировать то, куда идут средства европейских налогоплательщиков.
Останутся ли Польша и Прибалтика без денег после 2020 года?
(Здесь стоит пояснить вопрос. Конечно, более интересен поток денег, который шел из Европы в Украину, но, так как последняя не член ЕС, то следующими в очередь встали наши соседи, от которых всегда много шума и негатива. Потому что ухудшение их благосостояния не может не отразиться на взаимоотношениях этих стран и России. – Прим.)
Следующий программный период, с 2021 по 2027 год включительно. Все предварительные разговоры и торги окончены, и Европейский парламент должен летом проголосовать за новый бюджет Еврокомиссии и помощи отдельным странам. Параметры уже известны:
Источник: Европейская комиссия, инфографика: газета «Капитал»
Нет, европейские деньги для Прибалтики и Польши не закончатся, своей помощи ЕС не лишит никого, но для этих стран в новом бюджете выделены значительно меньшие средства. Как видите, Польша (-23,25%), Литва (-23,75%), Латвия (-13,01%), Эстония (-23,29%), можно сказать, в лидерах по урезанию помощи.
Чехия, Венгрия и Словакия тоже среди основных потерпевших в плане урезания количества денег.
В миллиардах евро это выглядит так:
Источник: Европейская комиссия и DBRS
Все это расписано на сайте Европейской комиссии и отдельных стран, вся информация находится в свободном доступе.
Сербия и Европейский союз
Сербия — маленькая страна, с открытой экономикой и ее развитие зависит от принятия страны в ЕС.
Я встречал немало сербов, которые заявляют, что страна не хочет входить в ЕС, но логика экономического развития вообще не оставляет им иного выбора.
ЕС в качестве торгового партнера, рынка сбыта, без границ для товаров и без пошлин не имеет для сербов альтернативы. Возможно, что сербы даже выиграют от вступления. Роль Евросоюза в восстановлении сербской экономики тоже будет огромна. (Другой вопрос: кто эту экономику угробил, не Евросоюз ли, разнеся в клочья вместе с США целую страну? – Прим.)
Но посмотрим, что сделал ЕС для Сербии через присоединительные фонды.
С 2000 по 2018 гг. ЕС предоставил безвозмездную помощь в размере 3,688 миллиарда евро.
Отдельно Европейский банк реконструкции и развития предоставил инвестиции в размере 4,3 миллиарда евро (2007-2018). Инвестиции стран ЕС в Сербию составили 6 миллиардов евро (2007-2018). В общей сложности Сербия получила 12-14 миллиардов евро в последние 10-15 лет.
Это огромные деньги для маленькой державы, и без них Сербия чувствовала бы себя весьма затруднительно в плане своей экономики.
Европейские деньги расходуются во многих разных программах. По разным оценкам, общая инвестиция в Балканы будет порядка 32-34 миллиарда евро за период до 2027 года.
ЕС, например, выделяет Турции 275 миллионов евро, чтоб турки построили высокоскоростную железную дорогу от Стамбула до границы с Болгарией. Общая стоимость безвозмездной помощи ЕС для высокоскоростной железной дороги в Турции дойдет до 1 миллиарда евро.
Вот такая приблизительная картина европейского финансирования стран Восточной Европы и Балкан в частности и ее значения для них.
Может ли закончиться вся эта красивая картина светлого будущего Европы?
Вообще, цели вроде бы конкретные – подтянуть отстающие регионы Восточной Европы хотя бы до центральноевропейских показателей. Для каждой страны задачи разные, они соответствуют проблемам, которые существуют в данной стране (экономическое развитие, инновационные проекты, образование, инфраструктура, эффективность госслужб и так далее).
Хороший пример в этой области: так называемое „электронное правительство“, когда вся информация прозрачно публикуется (кстати, болгарский Госстат занял 8-е место в мире по объему публикуемой информации, корректности информации и прозрачности), когда большинство услуг для граждан можно перевести в электронный вид (я могу общаться и вести дела с государством через свой планшет), борьба с коррупцией, отсталость инфраструктуры, льготы малому бизнесу (могу открыть компанию за день и за 1 евро) и так далее.
Должен сказать, что это дает результат, и все эти вещи можно увидеть и в повседневной жизни, и в работе компании, и в работе и общении государства с гражданами. Люди довольны, что правительства не могут верстать бюджеты и «распиливать» деньги так, как им хочется, а все больше и больше чиновникам приходится играть по правилам.
По европейскими правилам.
Поэтому и поддержка ЕС в странах Восточной Европы очень большая, и она бы была еще больше, если бы не проблемы европейской бюрократии, которые весьма вредят, и противодействия неолиберальных политиков, которые пробуют развалить союз всеми силами.
Но об этом в другой раз.
Необходимое заключение: естественно, в данной евробочке меда есть не одна ложка дегтя, но... Нам однозначно есть чему поучиться у Европы. Многим вещам, некоторые из которых могут быть весьма полезны.
Скептики (да, добро пожаловать) могут сказать: видели мы эту помощь, видели мы эти кредиты. В свое время.
Как представитель российской стороны, сразу же отвечу: а кто видел исполнение этих программ и целей, на которые нам деньги давали? Все, простите, было тривиально разворовано. Да и сейчас воруют, изнемогая от тяжести. И посадки не всех пугают.
Но речь в данном случае идет не о деньгах и тем более не об участии в ЕС, нас там особо не ждут. Речь идет о том, что нам есть чему научиться в Европе, поскольку, что греха таить, в обустройстве своего дома европейцы как бы преуспели получше нашего.
В зависимости от того, сколько отсыпали соседям.
Да и сами мы не так давно весьма ожидали этих то ли кредитов, то ли подачек... Было дело? Было.
Но реально, а что такое еврокошелек, который открыт (вроде бы) для стран бывшего Восточного блока и насколько он велик? И как велика вероятность того, что деньги в нем иссякнут и (гипотетически) бывшие союзники снова обратятся в сторону России?
На этот вопрос, что есть евроденьги и сколько их, помочь с ответом вызвался наш болгарский друг Евгений Петров, как человек, сведущий в этом деле.
Передаю слово Евгению, который выдал некоторое количество ответов на вопросы. В общем, покопаться в карманах и кошельках Евросоюза, по-моему, получилось.
Читая регулярно сайт „Военное обозрение“ и ведя дискуссию с другими пользователями, я заметил, что тема об европейском финансированием стран Восточной Европы не совсем ясна русским читателям. Как гражданин ЕС, думаю, что могу внести известную ясность в детали этого механизма и его значения для региона.
Статья не претендует на роль полностью исчерпывающего мнения, потому что необходимо рассмотреть вопрос, а не погрузить читателя в сон откровенным занудством.
Кто управляет европейскими деньгами и куда они идут?
Европейские деньги не просто переводятся в бюджеты держав – они распределяются и выдаются только согласно реализуемым программам.
Методика отработанная и простая, как автомат Калашникова. Отдельно взятое правительство не может просто взять деньги и вложить их куда хочет и во что попало. Есть утвержденные Евросоюзом целевые программы, которые правительства реализуют путем первичных вложений и непосредственного управления, а Евросоюз потом возвращает эти деньги в национальные бюджеты.
Естественно, все это время, которое реализуется программа, идут проверки правильного использования средств от самого низкого уровня до уровня правительства.
Основные фонды Евросоюза, или Где брать деньги?
1. Европейский фонд регионального развития – из него поступают деньги на городскую среду и развитие регионов.
2. Европейский социальный фонд – деньги на социальные проекты и развитие управления.
3. Когезионный фонд – деньги даются на развитие отсталых регионов в данной стране.
4. Европейский фонд земледелия финансирует развитие сельских районов.
5. Европейский фонд развития рыбной ловли и морской экономики – тут можно не объяснять.
Есть еще много более мелких фондов, финансирующих целевые программы в отдельных отраслях: Европейский социальный фонд, Европейский фонд улучшения условий жизни и труда, Европейский фонд профессиональной подготовки, фонды поддержки культуры и так далее, до окончания списка, в котором более сотни различных фондов.
Некоторые программы и фонды выделяются и управляются напрямую из Брюсселя, они безвозмездные и наднациональные (например, строительство транспортных коридоров, образовательные программы и др.).
В качестве примера: Болгария за программный период 2014-2020 годов получает от Брюсселя 11,7 миллиарда евро, из которых 9,9 — из этих целевых фондов.
Как получить европейские деньги?
Перед каждым программным периодом национальные правительства оговаривают объем и конкретные программы, которые будут финансироваться ЕС. Все эти деньги нужно обосновать в соответствием с развитием страны и европейскими директивами.
Куда идут европейские деньги?
Основная цель европейских денег — это развитие экономики державы и ее отдельных регионов, развитие инфраструктуры и субсидии на сельское хозяйство.
Конкретно для Болгарии существуют 6 основных программ (но есть и другие), по которым распределяются деньги. Не буду их перечислять, но упомяну различные проекты, чтоб иллюстрировать картинку.
Энергетическая эффективность – ЕС и правительство Болгарии финансируют реконструкцию и энергоэффективность домов населения страны. Это безвозмездная помощь, и дома граждан приводятся к стандартам бесплатно. За 2 года правительство выделило больше одного миллиарда евро по этой программе, отдельно от европейских средств.
Уменьшение расходов на энергетику, энергосбережение – это тот еще фетиш в Европе, но он весьма прибыльный для граждан, поскольку позволяет весьма неплохо экономить собственные деньги.
Водяной цикл – ЕС финансирует стройку 55 станций по очистке водяных отходов в различных болгарских городах. Все черноморское побережье страны уже имеет станции для очистки воды, и ничего не выбрасывается в море.
Переработка отходов – ЕС финансирует строительство новых заводов по переработке отходов в целой стране. В результате этой программы Болгария вышла на 4-е место в ЕС по переработке пластиковых отходов. Результат еще более впечатляющий, поскольку у нас не так много места для хранения отходов. Чем больше будет перерабатываться, тем оно выгоднее.
Транспорт и транспортные коридоры – тут вообще миллиардные инвестиции. Строятся новые железнодорожные линии и магистрали постоянно, реконструируются междугородные и даже маленькие сельские дороги.
Туризм и экология – в пример можно привести метро в Софии, которое строится на европейские деньги. Весь транспортный парк столицы (трамваи, троллейбусы, автобусы) переоснащен самыми новыми машинами, которые отвечают последним европейским экологическим стандартам. То же самое идет не только в столице, но и в многих других городах.
Метро Софии, 2019 год. Снимок: money.bg
Много денег идет на развитие маленьким, частным и семейным компаниям, которые занимаются туристическим бизнесом. Есть специальные ограничения, чтоб деньги шли не большим компаниям и корпорациям, а целенаправленно малому бизнесу.
Городская среда обитания – как и в строительство магистралей, так и в отдельные города идет, ну очень большое количество денег – обновляются центры городов, делаются парки, школы, детские сады, памятники и так далее.
Программа инноваций и помощи экономике – каждая компания, большая или маленькая, может получить средства если предлагает какой-то инновационный продукт или хочет купить новые машины, оборудование для завода, офиса и т.д.
Сельское хозяйство – субсидии сельским производителям, большим и малым. Здесь основательно поддерживают аграрный сектор. В 2017 году Болгария произвела рекордное количество пшеницы за всю свою историю: 6 миллионов тонн. Страна на первом месте в мире по производству розового масла и лаванды. Болгарский шафран по качеству уже ценится и продается дороже иранского.
Есть еще много разных программ, но, я думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы проиллюстрировать то, куда идут средства европейских налогоплательщиков.
Останутся ли Польша и Прибалтика без денег после 2020 года?
(Здесь стоит пояснить вопрос. Конечно, более интересен поток денег, который шел из Европы в Украину, но, так как последняя не член ЕС, то следующими в очередь встали наши соседи, от которых всегда много шума и негатива. Потому что ухудшение их благосостояния не может не отразиться на взаимоотношениях этих стран и России. – Прим.)
Следующий программный период, с 2021 по 2027 год включительно. Все предварительные разговоры и торги окончены, и Европейский парламент должен летом проголосовать за новый бюджет Еврокомиссии и помощи отдельным странам. Параметры уже известны:
Источник: Европейская комиссия, инфографика: газета «Капитал»
Нет, европейские деньги для Прибалтики и Польши не закончатся, своей помощи ЕС не лишит никого, но для этих стран в новом бюджете выделены значительно меньшие средства. Как видите, Польша (-23,25%), Литва (-23,75%), Латвия (-13,01%), Эстония (-23,29%), можно сказать, в лидерах по урезанию помощи.
Чехия, Венгрия и Словакия тоже среди основных потерпевших в плане урезания количества денег.
В миллиардах евро это выглядит так:
Источник: Европейская комиссия и DBRS
Все это расписано на сайте Европейской комиссии и отдельных стран, вся информация находится в свободном доступе.
Сербия и Европейский союз
Сербия — маленькая страна, с открытой экономикой и ее развитие зависит от принятия страны в ЕС.
Я встречал немало сербов, которые заявляют, что страна не хочет входить в ЕС, но логика экономического развития вообще не оставляет им иного выбора.
ЕС в качестве торгового партнера, рынка сбыта, без границ для товаров и без пошлин не имеет для сербов альтернативы. Возможно, что сербы даже выиграют от вступления. Роль Евросоюза в восстановлении сербской экономики тоже будет огромна. (Другой вопрос: кто эту экономику угробил, не Евросоюз ли, разнеся в клочья вместе с США целую страну? – Прим.)
Но посмотрим, что сделал ЕС для Сербии через присоединительные фонды.
С 2000 по 2018 гг. ЕС предоставил безвозмездную помощь в размере 3,688 миллиарда евро.
Отдельно Европейский банк реконструкции и развития предоставил инвестиции в размере 4,3 миллиарда евро (2007-2018). Инвестиции стран ЕС в Сербию составили 6 миллиардов евро (2007-2018). В общей сложности Сербия получила 12-14 миллиардов евро в последние 10-15 лет.
Это огромные деньги для маленькой державы, и без них Сербия чувствовала бы себя весьма затруднительно в плане своей экономики.
Европейские деньги расходуются во многих разных программах. По разным оценкам, общая инвестиция в Балканы будет порядка 32-34 миллиарда евро за период до 2027 года.
ЕС, например, выделяет Турции 275 миллионов евро, чтоб турки построили высокоскоростную железную дорогу от Стамбула до границы с Болгарией. Общая стоимость безвозмездной помощи ЕС для высокоскоростной железной дороги в Турции дойдет до 1 миллиарда евро.
Вот такая приблизительная картина европейского финансирования стран Восточной Европы и Балкан в частности и ее значения для них.
Может ли закончиться вся эта красивая картина светлого будущего Европы?
Вообще, цели вроде бы конкретные – подтянуть отстающие регионы Восточной Европы хотя бы до центральноевропейских показателей. Для каждой страны задачи разные, они соответствуют проблемам, которые существуют в данной стране (экономическое развитие, инновационные проекты, образование, инфраструктура, эффективность госслужб и так далее).
Хороший пример в этой области: так называемое „электронное правительство“, когда вся информация прозрачно публикуется (кстати, болгарский Госстат занял 8-е место в мире по объему публикуемой информации, корректности информации и прозрачности), когда большинство услуг для граждан можно перевести в электронный вид (я могу общаться и вести дела с государством через свой планшет), борьба с коррупцией, отсталость инфраструктуры, льготы малому бизнесу (могу открыть компанию за день и за 1 евро) и так далее.
Должен сказать, что это дает результат, и все эти вещи можно увидеть и в повседневной жизни, и в работе компании, и в работе и общении государства с гражданами. Люди довольны, что правительства не могут верстать бюджеты и «распиливать» деньги так, как им хочется, а все больше и больше чиновникам приходится играть по правилам.
По европейскими правилам.
Поэтому и поддержка ЕС в странах Восточной Европы очень большая, и она бы была еще больше, если бы не проблемы европейской бюрократии, которые весьма вредят, и противодействия неолиберальных политиков, которые пробуют развалить союз всеми силами.
Но об этом в другой раз.
Необходимое заключение: естественно, в данной евробочке меда есть не одна ложка дегтя, но... Нам однозначно есть чему поучиться у Европы. Многим вещам, некоторые из которых могут быть весьма полезны.
Скептики (да, добро пожаловать) могут сказать: видели мы эту помощь, видели мы эти кредиты. В свое время.
Как представитель российской стороны, сразу же отвечу: а кто видел исполнение этих программ и целей, на которые нам деньги давали? Все, простите, было тривиально разворовано. Да и сейчас воруют, изнемогая от тяжести. И посадки не всех пугают.
Но речь в данном случае идет не о деньгах и тем более не об участии в ЕС, нас там особо не ждут. Речь идет о том, что нам есть чему научиться в Европе, поскольку, что греха таить, в обустройстве своего дома европейцы как бы преуспели получше нашего.
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