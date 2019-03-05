Белорусский президент обратился к сторонникам и оппонентам в России
Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями заявил, что готов к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом сообщает БЕЛТА.
На совещании, где обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. При этом основной принцип союзного государства - равные условия для граждан и субъектов хозяйствования России и Белоруссии. На иных принципах союз не возможен, рассказал он.
- подчеркнул белорусский лидер, добавив, что Белоруссия готова к пересмотру подходов к интеграции, о которой ранее заявляло российское руководство.
- пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что на данном этапе необходимо провести анализ совместной работы, выявив "неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать". При этом он подчеркнул, что наиболее актуальные проблемы взаимодействия двух стран находятся в сфере экономики.
Между тем не все так гладко в отношениях двух стран, отметил Лукашенко. Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с западными странами в условиях ограничений, вводимых со стороны России. По его словам, Белорусскую продукцию не пускают на российский рынок, давят, где только можно, выталкивают. Он отметил, что если перед государством закрывают дверь, то оно ищет еще одну для нормального существования. При этом он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась"
На совещании, где обсуждалось участие Беларуси в интеграционных структурах и сотрудничество с европейскими организациями, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. При этом основной принцип союзного государства - равные условия для граждан и субъектов хозяйствования России и Белоруссии. На иных принципах союз не возможен, рассказал он.
Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации
- подчеркнул белорусский лидер, добавив, что Белоруссия готова к пересмотру подходов к интеграции, о которой ранее заявляло российское руководство.
На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки
- пояснил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что на данном этапе необходимо провести анализ совместной работы, выявив "неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать". При этом он подчеркнул, что наиболее актуальные проблемы взаимодействия двух стран находятся в сфере экономики.
Между тем не все так гладко в отношениях двух стран, отметил Лукашенко. Белоруссия вынуждена развивать сотрудничество с западными странами в условиях ограничений, вводимых со стороны России. По его словам, Белорусскую продукцию не пускают на российский рынок, давят, где только можно, выталкивают. Он отметил, что если перед государством закрывают дверь, то оно ищет еще одну для нормального существования. При этом он призвал российских партнеров не упрекать Белоруссию в том, что она якобы "куда-то повернулась"
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter