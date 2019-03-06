«Право знать» Ариэля Коэна

В программе Дмитрия Куликова выступил эксперт Атлантического совета США российского происхождения Ариэль Коэн. Ежели кто желает получить представление об уровне современной демагогии, может обратиться к этому выступлению Ариэля. Непревзойдённый пустопорожний образец, наполненный намёками на большую осведомлённость и знакомства в высших политических сферах.Перефразируя великого писателя Булгакова, можно сказать: никогда не разговаривайте с американцами, это бессмысленно. Этот американский эксперт, давно практикующий в Атлантическом совете США, организации зловеще могущественной и приближенной к власти, сыпал тем не менее пропагандистскими штампами и банальностями как из рога изобилия.Его российское происхождение позволяло ему хорошо доносить все банальности до нашего уха. Когда посол Джон Хёрбст из этой же организации говорит штампами на ломаном русском, ему невольно делаешь скидку, и так человек с трудом выражает свои мысли. Ариэль наш Коэн доказал, что он и мыслит только штампами. Или полностью находится под прессом американской цензуры, которой официально нет.В России, по мнению Ариэля, автократия. Тогда в Америке – плутократия, власть денег и лиц, обладающих деньгами в больших размерах. А демократический свой фасад плутократия частично покупают, частично запугивают своими спецслужбами. Как это делается? Очень беззастенчиво: перед голосованием в Конгрессе США по антироссийским санкциям эксперты ФБР провели личную беседу с каждым конгрессменом! Вот это «демократия»!Да, в США нет демократии, совсем нет. Права американского народа даже в лице избранного президента Трампа подвергаются обструкции и шельмованию «сговором с Путиным». Даже статьи Ариэля цензуруют. Это выяснилось, когда ему задали неудобный вопрос о его прошлых публикациях, в 2015-2016 годах он писал о тысячах украинцах, убитыми русскими военными. Как такое может писать «уважаемый эксперт», спрашивали наши журналисты, но ответа не получили. Значит, может, если его хорошо попросят.США находятся полностью во власти спецфинансов, спецслужб и спецмедиа, об этом сообщил наш алюминиевый эксперт Олег Дерипаска, когда эти спецы пытались его завербовать и сфабриковать посредством него компромат на Владимира Путина, как он Дерипаску коррумпирует. По методе компрометации своего президента Трампа.Дерипаска не принял тогда предложение от американской правящей олигархической клики, сообщил об её инсинуациях, и тут же попал под американские санкции вместе со своим «Русалом». До сих пор не может опомниться и до сих пор лично находится под санкциями, по обвинению в коррупции, конечно. Американские спецвласти всегда всех в коррупции обвиняют, универсальное обвинение: его трудно опровергать и легко сфабриковать. Дмитрий Фирташ, украинский бизнесмен, уже несколько лет ждёт экстрадиции в США из Вены по обвинению в коррупции в Индии. Австрия почему-то не верит в его коррупцию в Индии и не выдаёт Фирташа на произвол американской Фемиде.Что по-настоящему заботит Ариэля, так это «неостановимый рост Китая». Здесь он обращается к российской общественности: надо же с этим что-то делать! Американский эксперт как бы не знает, что с этим делать, и предлагает России подумать вместе с США. Заметим, сразу напрочь забыты и демократия, и все свободы и права применительно к Китаю, что ещё раз доказывает, что в Америке их нет. Их вообще в природе нет, поэтому, можно предположить, что скоро США будут громогласно обвинять Китай в отсутствии демократии, свободы и прав человека. Пока обвиняют не громогласно. Надо же как-то остановить Китай! Видимо, планируют как обычно вводить санкции, окружать и удушать Китай, вплоть до войны, а что делать? Как иначе останавливать?Простой ответ: нужно повышать конкурентноспособность американской и вообще западной экономики, — почему-то не приходит в американские экспертные головы. Нам они постоянно это советуют, а вот к себе свои советы не применяют.И об Украине. Здесь вспомнили другого эксперта Атлантического совета США – Диану Фрэнсис, старшего научного сотрудника, которая только что выступила с большой статьёй на сайте этого Совета об Украине, где обрушилась с критикой на Порошенко, обвинениями в коррупции и подвела черту: «Порошенко не заслуживает второго президентского срока». Так вот, это заявление ровно ни о чём не говорит, по мнению Ариэля Коэна, потому что в этом Совете экспертов много, и все они несут, что хотят. Он это по себе знает.Например, Ариэль и сегодня уверен, что «нацизма на Украине нет», потому что нацистская партия «Свобода» набирает на выборах ничтожные проценты. Нацистская партия, официально действующая на Украине, есть, а нацизма нет. Нацистов, которые не признаются, что они нацисты, вроде батальона «Азов», Ариэль вообще не видит, потому что он объективный эксперт, как ОБСЕ: видит только то, что уже невозможно не видеть.С таким уровнем экспертов Атлантического совета чего может стоить мнение Дианы Фрэнсис? На самом деле оно чего-то стоит. Эта Диана копает под Курта Волкера, члена этого же Совета, до сих пор не видящего коррупцию Порошенко и поддерживающего Петра непонятно за какие ценности. Всё это говорит о том, что Атлантический совет начинает мутить воду на Украине, готовится ловить какую-то рыбу, и наш Ариэль Коэн просто не знает, что это за рыба.«Никогда не стоит недооценивать непредсказуемость идиотизма», — привёл американский афоризм один из участников программы. Он полностью относится и к демагогам, которые часто выставляют себя наивными идиотами, верующими в демократию, свободу и права человека. А потом им вдруг открывается истина, что это всего лишь частные мнения, а есть ещё объективная реальность: глобальные интересы США, секретные тюрьмы ЦРУ и «временные президенты» от Госдепа.