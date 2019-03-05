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На Кубани школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам

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В станице Ахтанизовская Темрюкского района Краснодарского края 15-летний подросток открыл огонь из пневматического пистолета по сверстникам, причинив им незначительные повреждения. Об этом заявили в администрации района.

На Кубани школьник открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам



Как сообщается, 15-летний учащийся 8 класса школы № 10 станицы Ахтанизовской во время перемены в районе продуктового магазина начал требовать от других школьников отдать ему деньги. Получив от них отказ, открыл стрельбу по подросткам из пневматического пистолета, тем самым причинив травмы мягки тканей. Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у подростков многочисленные ссадины и гематомы, серьезных травм нанесено не было, госпитализация подростков не понадобилась.

Согласно предварительной информации, подросток приобрел пневматический пистолет у неустановленного лица с рук. 4 марта он не присутствовал на первых двух уроках, а на большой перемене директор и завуч узнали о наличии оружия у учащегося, однако он отказался отдавать оружие, после чего в школу была вызвана его мать. В 11:30 на перемене в районе продуктового магазина он открыл стрельбу по школьникам за отказ отдать ему деньги.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение по данному делу будет принято после установления всех фактов происшествия.
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