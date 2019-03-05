Израильский "лунный" аппарат сделал снимок в космосе после перезагрузки

Израильский аппарат(англоязычный вариант –) сделал первый снимок самого себя в космическом пространстве на фоне удаляющейся Земли. Речь идёт о космическом аппарате, фактически представляющем собой техническое средство, которое в итоге приспособлено к движению по лунной поверхности прыжками. Именно поэтому «Берешит» нередко именуют даже не луноходом, а лунопрыгом.«Селфи», как сообщает израильская пресса, было сделано через несколько суток после того, как аппарат не смог выполнить один из маневров.Тогда его системы автоматически начали перезагружаться. Судя по всему, перезагрузка прошла успешно. Снимок сделан на расстоянии более 37,5 тысяч км от Земли (это примерно 10-я часть расстояния от Земли до Луны, хотя здесь нужно учитывать, что «Берешит» летит к Луне вовсе не по прямой - и это обычное явление для космических полётов, которыми правит первым делом гравитация).На снимке видны не только части самого «Берешита» с плакатом «Маленькая страна, большая мечта», но и Земной шар.Израильский министр науки и технологий отмечает, что «небольшой размер космического аппарата приносит Израилю большую радость». Также, по словам министра, само фото, пришедшее от «Берешита», является «доказательством технологической мощи Израиля».Напомним, что, по планам, израильский космический аппарат должен прилуниться в апреле текущего года и начать исследования естественного спутника Земли.