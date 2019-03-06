Проект «Буревестник». Известное и ожидаемое
Примерно год назад президент России Владимир Путин официально объявил о разработке перспективной стратегической крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, обеспечивающей ей практически неограниченную дальность полета. В дальнейшем ракета, получившая название «Буревестник», неоднократно становилась темой новых заявлений официальных лиц и различных новостей. К настоящему времени объем доступной информации позволяет составить достаточно подробную картину и представить положение дел в текущем проекте.
Несмотря на известные ограничения, официальные лица из высших эшелонов власти уже успели огласить немало информации о «Буревестнике» и дополнить ее некоторыми подробностями. Кроме того, Министерство обороны публиковало видеоролики, в которых можно было увидеть производство и испытания ракет. Также определенный вклад в общий объем данных сделали средства массовой информации, сумевшие добыть те или иные сведения из своих источников.
Ход работ
В прошлогоднем обращении к Федеральному собранию В. Путин рассказал не только о самом существовании новой ракеты, но и о прошедших работах. По его словам, в конце 2017 года состоялся успешный запуск опытной ракеты. Энергоустановка развила заданную мощность и обеспечила необходимую тягу. Подтверждением этих заявлений стала видеосъемка ракеты в полете. В недавнем послании, 20 февраля, президент вновь упомянул проект «Буревестник»: изделие успешно проходит испытания.
В конце января поступили сообщения о выполнении нового испытательного запуска. По данным зарубежной прессы, это был первый в этом году запуск и 13-й в рамках всей программы. Утверждается, что пуск был частично успешным, но какие-либо подробности не приводятся. При этом иностранным источникам известно, что предыдущие испытания состоялись примерно год назад – в феврале 2018-го. Опытно-конструкторские работы продолжаются, но сроки их завершения иностранные СМИ назвать не могут.
16 февраля информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило о завершении части испытаний. Утверждалось, что в январе на одном из полигонов был завершен важнейший этап испытаний ядерной энергетической установки для «Буревестника». Испытания подтвердили заявленные характеристики изделия, способные обеспечить практически неограниченную дальность полета.
Во второй половине февраля в зарубежной и отечественной прессе появился ряд публикаций, посвященных предполагаемому влиянию ракеты «Буревестник» на экологическую обстановку. Высказывались предположения о специфических особенностях работы ядерной энергоустановки, способной оставлять за ракетой радиоактивный след. При этом все обсуждение шло на уровне версий и предположений, поскольку точные данные на эту тему пока отсутствуют. Вследствие этого имели место разные оценки, в том числе противоположные. Одни издания писали о значительных выбросах, тогда как другие напоминали об отсутствии данных о заметных изменениях радиационного фона, что свидетельствует об относительной безопасности ракеты.
Согласно последним сообщениям, работы по проекту «Буревестник» продолжаются и должны подойти к своему завершению в ближайшие годы. Энергоустановка прошла проверку, выполнены и другие испытания, что приближает момент принятия ракеты на вооружение. Однако точные сроки этого пока не назывались.
Облик изделия
Официальные сообщения и немногочисленные видеоролики позволяют примерно представить облик изделия «Буревестник». При этом характеристики такой ракеты остаются неизвестными, и остается полагаться только на различные оценки. Некоторые такие оценки на фоне известных данных выглядят вполне правдоподобно.
В прошлом году Минобороны показало цех одного из предприятий, в котором осуществляется сборка ракет нового типа. Изделия помещаются в транспортно-пусковые контейнеры многоугольного сечения с подъемными торцевыми крышками. Также был показан запуск ракеты, очевидно, с применением твердотопливного стартового двигателя. Показали ракету в полете – но подобные съемки фигурировали и ранее.
«Буревестник» представляет собой крылатую ракету наземного базирования, оснащенную принципиально новой энергоустановкой. Ракета построена на основе планера с фюзеляжем характерной формы, свойственной современному авиационному вооружению. Используется высокорасположенное крыло и оперение с подфюзеляжным килем. На бортах фюзеляжа заметны сопла маршевой силовой установки, что позволяет строить предположения относительно компоновки изделия.
Наибольший интерес в проекте представляет главная энергоустановка. Она представляет собой некую версию воздушно-реактивного двигателя и построена на основе компактного ядерного реактора достаточной мощности. Вероятно, тепловая энергия от реактора подается на теплообменники в бортовых частях фюзеляжа. Поступающий через воздухозаборники воздух нагревается и истекает через сопло. В таком двигателе могут использоваться компрессор и турбина, аналогичные агрегатам турбореактивных двигателей.
Впрочем, точные сведения об архитектуре энергоустановки, ее характеристики и т.д. официально не публиковались. Версия об использовании ВРД с реактором в качестве источника топливной энергии пока выглядит наиболее правдоподобной. По данным СМИ, ракета является дозвуковой, что указывает на возможные характеристики двигательной установки.
«Буревестник» нуждается в системе управления и самонаведения, способной обеспечить успешное поражение цели после длительного полета на сверхбольшую дальность. Вероятно, для этого могут использоваться комбинированные системы на основе спутниковой и инерциальной навигации, а также коррекция по особенностям подстилающей местности. Оружие такого рода предназначается для уничтожения важных объектов с заранее известными координатами, что позволяет отказаться от ГСН с возможностью самостоятельного поиска цели.
Ряд характерных особенностей и возможностей делают «Буревестник» оружием стратегического назначения. В связи с этим стоит ожидать, что эта ракета получит специальную боевую часть, аналогичную применяемым на других отечественных крылатых ракетах. Применение обычного боезаряда возможно, но не имеет особого смысла.
Показанные испытательные пуски осуществлялись с наземной установки с применением транспортно-пусковых контейнеров. Вероятно, позже на вооружение поступит самоходная пусковая установка на базе одного из специальных шасси. Из опубликованных материалов следует, что изделие «Буревестник» заметно крупнее существующих крылатых ракет воздушного, морского и подводного базирования. Такое оружие вряд ли сможет поступить на вооружение существующих кораблей, подлодок и бомбардировщиков-ракетоносцев.
Впрочем, использование на суше не окажет негативного влияния на боевые качества и потенциал ракеты. Обладая практически неограниченной дальностью полета, «Буревестник» сможет выполнять полет от пусковой позиции до границ страны, после чего ложиться на заданный курс к цели – не обязательно прямой и короткий.
Считается, что неограниченная дальность полета позволит получить высочайшую боевую эффективность. Маршрут для ракеты можно будет прокладывать с учетом расположения ПВО противника и без привычных ограничений. По сути, «Буревестник» сможет заходить на цель по любой траектории и с минимальными рисками. Кроме того, такая ракета может стать неким подобием барражирующего боеприпаса: в угрожаемый период такие ракеты должны будут оставаться в воздухе в ожидании команды на атаку или отзыва.
Вопрос сроков
Очевидным является вопрос сроков завершения необходимых испытаний и принятия ракеты «Буревестник» на вооружение. К сожалению, точные данные на этот счет пока отсутствуют. Однако работы по проекту продолжаются уже достаточно давно, что может говорить о скором их завершении и старте поставок оружия в войска.
В прошлом году издание «Известия» сообщило, что разработка перспективной крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой началась еще в 2001 году. К работам привлекли несколько отечественных научных и проектных организаций. Поводом для старта нового проекта называется выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Это означает, что будущий «Буревестник» должен был обеспечить российской армии требуемую ударную мощь в условиях развития ПРО потенциального противника.
В течение следующих лет, вплоть до 2018 года, работы по теме новой ракеты велись в закрытом режиме. Какие-либо сведения о ней не публиковались, а слухи о возможном появлении такого оружия появлялись крайне редко и не получали широкого распространения. Лишь 1 марта прошлого года на официальном уровне впервые подтвердили существование нового проекта, причем к тому времени уже были выполнены некоторые испытания опытных изделий.
Согласно данным зарубежной и отечественной прессы, уже выполнено более десятка тестовых запусков, часть которых признана успешными. Также завершены испытания ядерной энергоустановки ракеты. Это означает, что процесс проверок и доводки может приближаться к своему завершению. Таким образом, принятие «Буревестника» на вооружение уже не за горами, хотя точные сроки остаются неизвестными.
Проект крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» уже получил широкую известность и активно обсуждается не только в нашей стране. По всей видимости, российское руководство впредь продолжит соблюдать требуемую секретность в отношении технических и организационных подробностей работ, но не станет делать тайны из основных новостей. Поэтому стоит ожидать, что о завершении разработки и принятии на вооружение объявят открыто и без каких-либо существенных задержек.
По материалам сайтов:
http://kremlin.ru/
https://tass.ru/
https://iz.ru/
https://vz.ru/
https://inosmi.ru/
Несмотря на известные ограничения, официальные лица из высших эшелонов власти уже успели огласить немало информации о «Буревестнике» и дополнить ее некоторыми подробностями. Кроме того, Министерство обороны публиковало видеоролики, в которых можно было увидеть производство и испытания ракет. Также определенный вклад в общий объем данных сделали средства массовой информации, сумевшие добыть те или иные сведения из своих источников.
Ход работ
В прошлогоднем обращении к Федеральному собранию В. Путин рассказал не только о самом существовании новой ракеты, но и о прошедших работах. По его словам, в конце 2017 года состоялся успешный запуск опытной ракеты. Энергоустановка развила заданную мощность и обеспечила необходимую тягу. Подтверждением этих заявлений стала видеосъемка ракеты в полете. В недавнем послании, 20 февраля, президент вновь упомянул проект «Буревестник»: изделие успешно проходит испытания.
В конце января поступили сообщения о выполнении нового испытательного запуска. По данным зарубежной прессы, это был первый в этом году запуск и 13-й в рамках всей программы. Утверждается, что пуск был частично успешным, но какие-либо подробности не приводятся. При этом иностранным источникам известно, что предыдущие испытания состоялись примерно год назад – в феврале 2018-го. Опытно-конструкторские работы продолжаются, но сроки их завершения иностранные СМИ назвать не могут.
16 февраля информагентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщило о завершении части испытаний. Утверждалось, что в январе на одном из полигонов был завершен важнейший этап испытаний ядерной энергетической установки для «Буревестника». Испытания подтвердили заявленные характеристики изделия, способные обеспечить практически неограниченную дальность полета.
Во второй половине февраля в зарубежной и отечественной прессе появился ряд публикаций, посвященных предполагаемому влиянию ракеты «Буревестник» на экологическую обстановку. Высказывались предположения о специфических особенностях работы ядерной энергоустановки, способной оставлять за ракетой радиоактивный след. При этом все обсуждение шло на уровне версий и предположений, поскольку точные данные на эту тему пока отсутствуют. Вследствие этого имели место разные оценки, в том числе противоположные. Одни издания писали о значительных выбросах, тогда как другие напоминали об отсутствии данных о заметных изменениях радиационного фона, что свидетельствует об относительной безопасности ракеты.
Согласно последним сообщениям, работы по проекту «Буревестник» продолжаются и должны подойти к своему завершению в ближайшие годы. Энергоустановка прошла проверку, выполнены и другие испытания, что приближает момент принятия ракеты на вооружение. Однако точные сроки этого пока не назывались.
Облик изделия
Официальные сообщения и немногочисленные видеоролики позволяют примерно представить облик изделия «Буревестник». При этом характеристики такой ракеты остаются неизвестными, и остается полагаться только на различные оценки. Некоторые такие оценки на фоне известных данных выглядят вполне правдоподобно.
В прошлом году Минобороны показало цех одного из предприятий, в котором осуществляется сборка ракет нового типа. Изделия помещаются в транспортно-пусковые контейнеры многоугольного сечения с подъемными торцевыми крышками. Также был показан запуск ракеты, очевидно, с применением твердотопливного стартового двигателя. Показали ракету в полете – но подобные съемки фигурировали и ранее.
«Буревестник» представляет собой крылатую ракету наземного базирования, оснащенную принципиально новой энергоустановкой. Ракета построена на основе планера с фюзеляжем характерной формы, свойственной современному авиационному вооружению. Используется высокорасположенное крыло и оперение с подфюзеляжным килем. На бортах фюзеляжа заметны сопла маршевой силовой установки, что позволяет строить предположения относительно компоновки изделия.
Наибольший интерес в проекте представляет главная энергоустановка. Она представляет собой некую версию воздушно-реактивного двигателя и построена на основе компактного ядерного реактора достаточной мощности. Вероятно, тепловая энергия от реактора подается на теплообменники в бортовых частях фюзеляжа. Поступающий через воздухозаборники воздух нагревается и истекает через сопло. В таком двигателе могут использоваться компрессор и турбина, аналогичные агрегатам турбореактивных двигателей.
Впрочем, точные сведения об архитектуре энергоустановки, ее характеристики и т.д. официально не публиковались. Версия об использовании ВРД с реактором в качестве источника топливной энергии пока выглядит наиболее правдоподобной. По данным СМИ, ракета является дозвуковой, что указывает на возможные характеристики двигательной установки.
«Буревестник» нуждается в системе управления и самонаведения, способной обеспечить успешное поражение цели после длительного полета на сверхбольшую дальность. Вероятно, для этого могут использоваться комбинированные системы на основе спутниковой и инерциальной навигации, а также коррекция по особенностям подстилающей местности. Оружие такого рода предназначается для уничтожения важных объектов с заранее известными координатами, что позволяет отказаться от ГСН с возможностью самостоятельного поиска цели.
Ряд характерных особенностей и возможностей делают «Буревестник» оружием стратегического назначения. В связи с этим стоит ожидать, что эта ракета получит специальную боевую часть, аналогичную применяемым на других отечественных крылатых ракетах. Применение обычного боезаряда возможно, но не имеет особого смысла.
Показанные испытательные пуски осуществлялись с наземной установки с применением транспортно-пусковых контейнеров. Вероятно, позже на вооружение поступит самоходная пусковая установка на базе одного из специальных шасси. Из опубликованных материалов следует, что изделие «Буревестник» заметно крупнее существующих крылатых ракет воздушного, морского и подводного базирования. Такое оружие вряд ли сможет поступить на вооружение существующих кораблей, подлодок и бомбардировщиков-ракетоносцев.
Впрочем, использование на суше не окажет негативного влияния на боевые качества и потенциал ракеты. Обладая практически неограниченной дальностью полета, «Буревестник» сможет выполнять полет от пусковой позиции до границ страны, после чего ложиться на заданный курс к цели – не обязательно прямой и короткий.
Считается, что неограниченная дальность полета позволит получить высочайшую боевую эффективность. Маршрут для ракеты можно будет прокладывать с учетом расположения ПВО противника и без привычных ограничений. По сути, «Буревестник» сможет заходить на цель по любой траектории и с минимальными рисками. Кроме того, такая ракета может стать неким подобием барражирующего боеприпаса: в угрожаемый период такие ракеты должны будут оставаться в воздухе в ожидании команды на атаку или отзыва.
Вопрос сроков
Очевидным является вопрос сроков завершения необходимых испытаний и принятия ракеты «Буревестник» на вооружение. К сожалению, точные данные на этот счет пока отсутствуют. Однако работы по проекту продолжаются уже достаточно давно, что может говорить о скором их завершении и старте поставок оружия в войска.
В прошлом году издание «Известия» сообщило, что разработка перспективной крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой началась еще в 2001 году. К работам привлекли несколько отечественных научных и проектных организаций. Поводом для старта нового проекта называется выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Это означает, что будущий «Буревестник» должен был обеспечить российской армии требуемую ударную мощь в условиях развития ПРО потенциального противника.
В течение следующих лет, вплоть до 2018 года, работы по теме новой ракеты велись в закрытом режиме. Какие-либо сведения о ней не публиковались, а слухи о возможном появлении такого оружия появлялись крайне редко и не получали широкого распространения. Лишь 1 марта прошлого года на официальном уровне впервые подтвердили существование нового проекта, причем к тому времени уже были выполнены некоторые испытания опытных изделий.
Согласно данным зарубежной и отечественной прессы, уже выполнено более десятка тестовых запусков, часть которых признана успешными. Также завершены испытания ядерной энергоустановки ракеты. Это означает, что процесс проверок и доводки может приближаться к своему завершению. Таким образом, принятие «Буревестника» на вооружение уже не за горами, хотя точные сроки остаются неизвестными.
Проект крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» уже получил широкую известность и активно обсуждается не только в нашей стране. По всей видимости, российское руководство впредь продолжит соблюдать требуемую секретность в отношении технических и организационных подробностей работ, но не станет делать тайны из основных новостей. Поэтому стоит ожидать, что о завершении разработки и принятии на вооружение объявят открыто и без каких-либо существенных задержек.
По материалам сайтов:
http://kremlin.ru/
https://tass.ru/
https://iz.ru/
https://vz.ru/
https://inosmi.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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