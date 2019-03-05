На Украине обнаружили БТР и ББМ с корпусами из некачественной стали
На Украине разгорается очередной скандал с поставками некачественной стали для бронетанковых заводов. Как сообщается, некачественная сталь использовалась при производстве корпусов украинских бронетранспортеров и броневиков.
В документе, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины, указывается, что некачественная сталь поставлялась на украинские бронетанковые заводы через подставные фирмы. Из броневой стали, не соответствующей стандарту, были изготовлены корпуса украинских бронетранспортеров БТР-3Е и БТР-4, а также бронированной боевой машины (ББМ) "Дозор-Б".
Проведенным расследованием установлено, что некачественная сталь использовалась при производстве бронетехники на Львовском бронетанковом заводе. Характер поражения боевой техники, произведенной во Львове, показал сомнительное происхождение стали. Проверкой было установлено, что используемая на заводе сталь не соответствует заявленным характеристикам, а документация на нее подделана.
Установлено, что руководство Львовского бронетанкового завода действовала умышленно, из корыстных побуждений, использовав для проведения противоправных действий служебное положение. Предприятие оплачивало поступившие некачественные материалы, как броневые листы надлежащего качества и использовало их при производстве бронетехники, поставляемой в ВСУ.
В документе, размещенном на сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины, указывается, что некачественная сталь поставлялась на украинские бронетанковые заводы через подставные фирмы. Из броневой стали, не соответствующей стандарту, были изготовлены корпуса украинских бронетранспортеров БТР-3Е и БТР-4, а также бронированной боевой машины (ББМ) "Дозор-Б".
Проведенным расследованием установлено, что некачественная сталь использовалась при производстве бронетехники на Львовском бронетанковом заводе. Характер поражения боевой техники, произведенной во Львове, показал сомнительное происхождение стали. Проверкой было установлено, что используемая на заводе сталь не соответствует заявленным характеристикам, а документация на нее подделана.
Установлено, что руководство Львовского бронетанкового завода действовала умышленно, из корыстных побуждений, использовав для проведения противоправных действий служебное положение. Предприятие оплачивало поступившие некачественные материалы, как броневые листы надлежащего качества и использовало их при производстве бронетехники, поставляемой в ВСУ.
- Использованы фотографии:
- Минобороны Украины
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