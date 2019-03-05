Семеро военных получили ранения на учениях в Швеции
Семь военнослужащих вооруженных сил Швеции получили ранения различной степени тяжести после того, как военный катер министерства обороны Швеции сел на мель во время учений. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на представителя шведского военного ведомства.
Как сообщается, во время проведения учений военный катер сел на мель в районе Стокгольмского архипелага. В результате инцидента семь военнослужащих шведской армии получили ранения различной степени тяжести. О тяжести полученных ранений не сообщается, но известно, что двое военных были экстренно эвакуированы в ближайшую больницу на военном вертолете, еще пять человек были доставлены на берег лодкой, где их встретили машины скорой помощи.
Как сообщил представитель шведского Минобороны Даниэль Линдблад, всего на борту во время учений находилось 18 человек. Остальные военнослужащие при инциденте повреждений не получили.
Причина, по которой военный катер сел на мель, не называется. Сообщается, что по данному факту будет проведена специальная проверка.
Как сообщается, во время проведения учений военный катер сел на мель в районе Стокгольмского архипелага. В результате инцидента семь военнослужащих шведской армии получили ранения различной степени тяжести. О тяжести полученных ранений не сообщается, но известно, что двое военных были экстренно эвакуированы в ближайшую больницу на военном вертолете, еще пять человек были доставлены на берег лодкой, где их встретили машины скорой помощи.
Как сообщил представитель шведского Минобороны Даниэль Линдблад, всего на борту во время учений находилось 18 человек. Остальные военнослужащие при инциденте повреждений не получили.
Причина, по которой военный катер сел на мель, не называется. Сообщается, что по данному факту будет проведена специальная проверка.
- Использованы фотографии:
- Dagens Nyheter
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