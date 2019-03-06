Победа СБУ: кто и какие выводы должен сделать?
В общем, наверное, СБУ можно поздравить с очередной успешной операцией. Стиснув зубы и тихо матерясь в сторону «своих».
То, что «свои», МГБ ДНР, получило оглушительную оплеуху, возможно, сыграет и некую положительную роль. Возможно, МГБ ДНР все-таки перейдет от крышевания торговцев и прессования по подвалам инакомыслящих к действительно нормальной работе. Хотя пока что в противостоянии с СБУ «спецы» республики выглядят, простите, воспитанниками кадетской школы.
Кто-то не согласен? Хорошо, как быть тогда с Гиви, Моторолой и Захарченко? Если МГБ не приложилось к этим смертям – все еще хуже. Значит, ни украсть, ни покараулить не в состоянии так называемая спецслужба.
Жаль.
Теперь вот весьма красиво исполненная операция со Светланой Дрюк. Суть не в том, что она свалила, суть в том, что она (а скорее всего, не она сама, а ее дети) вывезла на территорию Украины.
Документы… Понятно, что там могли быть не документы. Дурацким смартфоном можно наснимать таких дел, что все взмокнут, отбрехиваясь. А человеку, занимавшему такую должность, было где покопаться и что снять. К сожалению.
Но почему? И как? И зачем?
Над этими вопросами лучше думать не одной головой, потому, вполне естественно, что думали мы вдвоем. Естественно, с полковником Александром Ставером, представлять которого нет никакого смысла, его и так все знают, зато в таких вещах товарищ полковник соображает, как никто иной.
Далее мы выложим плод наших размышлений/исследований, по образцу и подобию расследований, которые мы раньше проводили в ситуациях в ЛДНР.
Итак, поехали.
Плюха, которую закатила Дрюк всей ДНР, была звонкой и неожиданной. Настолько, что представители ДНР бросились… врать!
Но вранье оказалось очень наскоро сляпанным и потому продержалось недолго. Аккурат до выступления Дрюк. Но даже до выступления бывшей военнослужащей ДНР все выглядело так себе.
Медийная личность, которую не раз показывали СМИ и России, и Украины, вдруг сошла с ума и через Украину поехала в Молдову? Ну, конечно, кто-то, кто не только умеет смотреть в завтрашний день, на это купились. Для людей умных это выглядело идиотизмом.
А вот оказалось, что Дрюк идиоткой не была. Более того, она оказалась весьма прагматичной дамочкой, неплохо все просчитавшей и продавшейся более чем выгодно.
Ну действительно, не будем же мы тут рассуждать о «великой любви до гроба» к агенту СБУ, не так ли? Понятно, что тут дело совершенно не в этой самой любви, а если и любви, то не только к агенту.
Понятно, что Дрюк пошла на контакт с СБУ не просто так. И не просто так к ней пришли. Пришли, очевидно, когда она замелькала на экранах ТВ. Когда санитарка уступила место командиру танка, а командир танка стала стремительно подниматься по служебной лестнице.
Да, СМИ свое дело сделали, распиарили. А уж толковым специалистам «расчехлить» дамочку и определить, где у нее слабые места…
Мы вряд ли узнаем, на чем ее точно взяли, романтическая «любофф» к сотруднику СБУ – более чем красивая картинка. Не спорим. Но там еще и дети, там много чего. Хотя какие-то такие чувства у дамочки средних лет мы тоже не отметаем.
Сколько могла Дрюк проработать на СБУ – вопрос. От двух до трех лет. Что она там насобирала, кому и что передала – уверены, мы скоро это узнаем. Уровень информированности у Дрюк был вполне такой, позволяющий быть более чем осведомленным в делах Корпуса ДНР.
Почему история закончилась?
А все просто. Возможно, совпадение, надоело и Дрюк служить, и Порошенко нужна к выборам перемога. Вот и срослось все. Но срослось вовремя донельзя.
Сложно разобрать все пошагово, как все выглядело. Верить СБУ – обидно, верить МГБ – глупо. СБУ говорит (и сама Дрюк подтверждает), что вывезли раньше, чем детей, МГБ говорит, что они выехали одновременно.
Дрюк ехала в Россию, лечить пошатнувшееся здоровье. Дети (довольно взрослые) ей там мало того что не нужны были, как раз такая поездка вызвала бы подозрение. Потому ясно и понятно, что дети Дрюк остались в ДНР, а она начала путешествие на Украину.
Понятно, что никаких проблем, учитывая крышу СБУ, с этим у нее не было. Украинский паспорт наверняка лежал у сердечка Светланы и грел его. Потому все просто. Границу ДНР и России пересекаем с паспортом ДНР, в той же Куйбышевской, затем в Ростове-на-Дону садимся в автобус и в Белгородской области переходим границу по паспорту Украины. Нашим пограничникам трижды пофигу, если нет в розыске, а уж украинские как родную встретили.
Далее была более сложная часть операции, вывоз деток. Но и с ним СБУ справилась, и, как только счастливое семейство воссоединилось под жовто-блакитным прапором, Дрюк открыла рот перед камерами и неслабо так вздрюкнула МГБ ДНР.
Рисковала?
О, да. Конечно. И своей шкурой, и детьми. То, что в случае подозрения МГБ скрутило бы ее в бараний рог, – факт.
Но и на Украине не все будет гладко. Уже говорят, что Дрюк – вторая Савченко. Которая может оказаться немного не той, за кого себя выдает. Так что борец против Украины в рядах ДНР, перекрасившаяся в борца за Украину, еще поимеет много беспокойства.
Так что адаптация на старой/новой родине – та еще проблема. И тут действительно стоит учитывать печальный опыт Савченко и Бабченко. Но это уже не наша головная боль, не наши проблемы.
А наши проблемы – это то, что может устроить Дрюк. Если кто-то считает в стиле «да что она там может рассказать» — глупцы. Видимо, никогда не служившие.
Начальник штаба полка – это человек, через которого проходит ВСЯ, слышите, ВСЯ оперативная полковая документация. Поступление горючего, масла, боеприпасов, техники и вооружения. Всего. Плюс возможность скопировать/отснять бухгалтерскую документацию, скажем, по выдаче денежного довольствия. Всем.
Так что, уверены, не стоит так уж легкомысленно относиться к тому, что могла вывезти с собой Дрюк.
Почему она так поступила?
Вот тут, как нам кажется, мы знаем ответ. Понятно, что госпожу бывшую ополченку поймали на женской ее составляющей, это самый распространенный способ ловили таких агентов. Наверняка ее куратор из СБУ был тот еще красавчик и Дон Жуан в одном флаконе с «виагрой».
А деток тоже не стоит сбрасывать со счетов. Детки Дрюк теперь станут гражданами Украины, получат возможность (вместе с паспортами) как говорится, «увидеть мир», но главное – у них будут настоящие дипломы настоящих вузов. А не черт знает что.
Они будут гражданами. Хреновой, но страны. С хреновыми, но перспективами. И лучше это, чем быть людьми-тенями в ОРДЛО/ЛДНР, или хуже – это тот еще вопрос.
Но то, что своими документами, с которыми она готова ехать в Гаагу, Дрюк может наделать неприятностей – это полбеды. Другой вопрос, что вслед за ней программой «тебя ждут дома» могут решить воспользоваться и другие.
Те, у кого нет родственников в России и денег, чтобы купить гражданство и нормальную жизнь. Сошлемся на луганского нашего друга, недавно получившего российское гражданство всем семейством. Три человека, полтора года и 300 000 российских рублей. Вот такая цена. Все в ЛДНР могут ее осилить? Не все.
Впрочем, кто хотел уже переехать в Россию – тот уже переехал. Другой вопрос, сколько теперь еще будет тех, кто не может или не хочет в Россию, а захочет в Украину? И какой ценой?
Действительно, пока не поздно, стоит задуматься все-таки о тех, кто еще держится там, в ЛДНР. Не о тех, кто неплохо так себя чувствует при должностях и власти, а тех, кто просто живет и просто служит.
Не хотелось бы через год-полгода осознать, что Дрюк была первой ласточкой. «Ветерком» с Украины, навевающим мысли о том, что лучше быть кем-то на Украине, чем никем в ОРДЛО.
То, что «свои», МГБ ДНР, получило оглушительную оплеуху, возможно, сыграет и некую положительную роль. Возможно, МГБ ДНР все-таки перейдет от крышевания торговцев и прессования по подвалам инакомыслящих к действительно нормальной работе. Хотя пока что в противостоянии с СБУ «спецы» республики выглядят, простите, воспитанниками кадетской школы.
Кто-то не согласен? Хорошо, как быть тогда с Гиви, Моторолой и Захарченко? Если МГБ не приложилось к этим смертям – все еще хуже. Значит, ни украсть, ни покараулить не в состоянии так называемая спецслужба.
Жаль.
Теперь вот весьма красиво исполненная операция со Светланой Дрюк. Суть не в том, что она свалила, суть в том, что она (а скорее всего, не она сама, а ее дети) вывезла на территорию Украины.
Документы… Понятно, что там могли быть не документы. Дурацким смартфоном можно наснимать таких дел, что все взмокнут, отбрехиваясь. А человеку, занимавшему такую должность, было где покопаться и что снять. К сожалению.
Но почему? И как? И зачем?
Над этими вопросами лучше думать не одной головой, потому, вполне естественно, что думали мы вдвоем. Естественно, с полковником Александром Ставером, представлять которого нет никакого смысла, его и так все знают, зато в таких вещах товарищ полковник соображает, как никто иной.
Далее мы выложим плод наших размышлений/исследований, по образцу и подобию расследований, которые мы раньше проводили в ситуациях в ЛДНР.
Итак, поехали.
Плюха, которую закатила Дрюк всей ДНР, была звонкой и неожиданной. Настолько, что представители ДНР бросились… врать!
Но вранье оказалось очень наскоро сляпанным и потому продержалось недолго. Аккурат до выступления Дрюк. Но даже до выступления бывшей военнослужащей ДНР все выглядело так себе.
Медийная личность, которую не раз показывали СМИ и России, и Украины, вдруг сошла с ума и через Украину поехала в Молдову? Ну, конечно, кто-то, кто не только умеет смотреть в завтрашний день, на это купились. Для людей умных это выглядело идиотизмом.
А вот оказалось, что Дрюк идиоткой не была. Более того, она оказалась весьма прагматичной дамочкой, неплохо все просчитавшей и продавшейся более чем выгодно.
Ну действительно, не будем же мы тут рассуждать о «великой любви до гроба» к агенту СБУ, не так ли? Понятно, что тут дело совершенно не в этой самой любви, а если и любви, то не только к агенту.
Понятно, что Дрюк пошла на контакт с СБУ не просто так. И не просто так к ней пришли. Пришли, очевидно, когда она замелькала на экранах ТВ. Когда санитарка уступила место командиру танка, а командир танка стала стремительно подниматься по служебной лестнице.
Да, СМИ свое дело сделали, распиарили. А уж толковым специалистам «расчехлить» дамочку и определить, где у нее слабые места…
Мы вряд ли узнаем, на чем ее точно взяли, романтическая «любофф» к сотруднику СБУ – более чем красивая картинка. Не спорим. Но там еще и дети, там много чего. Хотя какие-то такие чувства у дамочки средних лет мы тоже не отметаем.
Сколько могла Дрюк проработать на СБУ – вопрос. От двух до трех лет. Что она там насобирала, кому и что передала – уверены, мы скоро это узнаем. Уровень информированности у Дрюк был вполне такой, позволяющий быть более чем осведомленным в делах Корпуса ДНР.
Почему история закончилась?
А все просто. Возможно, совпадение, надоело и Дрюк служить, и Порошенко нужна к выборам перемога. Вот и срослось все. Но срослось вовремя донельзя.
Сложно разобрать все пошагово, как все выглядело. Верить СБУ – обидно, верить МГБ – глупо. СБУ говорит (и сама Дрюк подтверждает), что вывезли раньше, чем детей, МГБ говорит, что они выехали одновременно.
Дрюк ехала в Россию, лечить пошатнувшееся здоровье. Дети (довольно взрослые) ей там мало того что не нужны были, как раз такая поездка вызвала бы подозрение. Потому ясно и понятно, что дети Дрюк остались в ДНР, а она начала путешествие на Украину.
Понятно, что никаких проблем, учитывая крышу СБУ, с этим у нее не было. Украинский паспорт наверняка лежал у сердечка Светланы и грел его. Потому все просто. Границу ДНР и России пересекаем с паспортом ДНР, в той же Куйбышевской, затем в Ростове-на-Дону садимся в автобус и в Белгородской области переходим границу по паспорту Украины. Нашим пограничникам трижды пофигу, если нет в розыске, а уж украинские как родную встретили.
Далее была более сложная часть операции, вывоз деток. Но и с ним СБУ справилась, и, как только счастливое семейство воссоединилось под жовто-блакитным прапором, Дрюк открыла рот перед камерами и неслабо так вздрюкнула МГБ ДНР.
Рисковала?
О, да. Конечно. И своей шкурой, и детьми. То, что в случае подозрения МГБ скрутило бы ее в бараний рог, – факт.
Но и на Украине не все будет гладко. Уже говорят, что Дрюк – вторая Савченко. Которая может оказаться немного не той, за кого себя выдает. Так что борец против Украины в рядах ДНР, перекрасившаяся в борца за Украину, еще поимеет много беспокойства.
Так что адаптация на старой/новой родине – та еще проблема. И тут действительно стоит учитывать печальный опыт Савченко и Бабченко. Но это уже не наша головная боль, не наши проблемы.
А наши проблемы – это то, что может устроить Дрюк. Если кто-то считает в стиле «да что она там может рассказать» — глупцы. Видимо, никогда не служившие.
Начальник штаба полка – это человек, через которого проходит ВСЯ, слышите, ВСЯ оперативная полковая документация. Поступление горючего, масла, боеприпасов, техники и вооружения. Всего. Плюс возможность скопировать/отснять бухгалтерскую документацию, скажем, по выдаче денежного довольствия. Всем.
Так что, уверены, не стоит так уж легкомысленно относиться к тому, что могла вывезти с собой Дрюк.
Почему она так поступила?
Вот тут, как нам кажется, мы знаем ответ. Понятно, что госпожу бывшую ополченку поймали на женской ее составляющей, это самый распространенный способ ловили таких агентов. Наверняка ее куратор из СБУ был тот еще красавчик и Дон Жуан в одном флаконе с «виагрой».
А деток тоже не стоит сбрасывать со счетов. Детки Дрюк теперь станут гражданами Украины, получат возможность (вместе с паспортами) как говорится, «увидеть мир», но главное – у них будут настоящие дипломы настоящих вузов. А не черт знает что.
Они будут гражданами. Хреновой, но страны. С хреновыми, но перспективами. И лучше это, чем быть людьми-тенями в ОРДЛО/ЛДНР, или хуже – это тот еще вопрос.
Но то, что своими документами, с которыми она готова ехать в Гаагу, Дрюк может наделать неприятностей – это полбеды. Другой вопрос, что вслед за ней программой «тебя ждут дома» могут решить воспользоваться и другие.
Те, у кого нет родственников в России и денег, чтобы купить гражданство и нормальную жизнь. Сошлемся на луганского нашего друга, недавно получившего российское гражданство всем семейством. Три человека, полтора года и 300 000 российских рублей. Вот такая цена. Все в ЛДНР могут ее осилить? Не все.
Впрочем, кто хотел уже переехать в Россию – тот уже переехал. Другой вопрос, сколько теперь еще будет тех, кто не может или не хочет в Россию, а захочет в Украину? И какой ценой?
Действительно, пока не поздно, стоит задуматься все-таки о тех, кто еще держится там, в ЛДНР. Не о тех, кто неплохо так себя чувствует при должностях и власти, а тех, кто просто живет и просто служит.
Не хотелось бы через год-полгода осознать, что Дрюк была первой ласточкой. «Ветерком» с Украины, навевающим мысли о том, что лучше быть кем-то на Украине, чем никем в ОРДЛО.
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