Французский авианосец направлен в Восточное Средиземноморье

Франция направила свой единственный действущий авианосец «Шарль де Голль» в Восточное Средиземноморье, сообщают французские СМИ.Отмечается, что авианосец после полутора лет ремонта и пяти месяцев испытаний направлен в Средиземное море для участия в операциях против боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ).В оборонном ведомстве Франции заявили, что в восточной части Средиземного моря авианосец присоединится к группе, в которую входят несколько фрегатов и атомная торпедная подводная лодка. На протяжении месяца они будут выполнять задачи по борьбе с ИГИЛ совместно с другими силами международной коалиции, возглавляемой США.После выполнения задач в Восточном Средиземноморье авианосец примет участие в совместных военно-морских учениях Франции и Египта «Рамзес», после чего будет участвовать в маневрах с Индией «Варуна», которые совместно проводятся с 1983 года. Кроме того, ожидаются совместные учения с Японией в Индийском океане.Также отмечается, что «Шарль де Голль» не будет заходить в Южно-Китайское море, в котором Пекин активно усиливает свое влияние.В Восточном Средиземноморье также находятся корабли ВМФ России, принимающие участие в операциях по борьбе с террористами «Исламского государства».Авианосец «Шарль де Голль» был передан ВМС Франции в ноябре 2018 года после 18 месяцев ремонта, однако в строй вернулся только спустя пять месяцев, после проверки всех систем. За полтора года в доке боевые и навигационные системы корабля, а также полетная палуба были модернизированы.