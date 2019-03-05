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Константин Сёмин озвучил письмо о проблемах в РКЦ "Прогресс"

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Пока самарские власти обсуждают долгосрочную перспективу развития РКЦ "Прогресс" вместе с руководством "Роскосмоса", простые сотрудники бьют тревогу. По их мнению, общая нестабильность, которая присутствует в российской экономике и науке, затронула и их предприятие, которое на протяжении многих десятилетий считалось флагманом ракетно-космической отрасли страны.

Важнейшее предприятие в Самарской области, которое занимается созданием ракет «Союз», в последнее время лихорадит от уголовных дел, возбуждённых против нескольких представителей высшего руководства, от массовых сокращений, следующих одно за другим. Завод покидают работники, за плечами которых большой и бесценный опыт работы. Молодых же специалистов, подающих надежды, руководство предприятия лишило подъёмных и надбавок, тем самым, поставив их в карьерный тупик.


Работники предприятия обеспокоены дальнейшей судьбой не только предприятия, но и отрасли в целом.

Более подробный текст письма одного из сотрудников РКЦ «Прогресс» в видео «Письма: Юра, мы всё...» представлен Константином Сёминым на канале YouTube.



В комментариях к ролику одни обвинили Константина Сёмина в культивации "всёпропальческих" настроений, другие отметили важность рассмотрения такого рода тем, когда озвучиваются письма от сотрудников предприятий.
Использованы фотографии:
https://www.samspace.ru/multimedia
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