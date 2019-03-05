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Окружной этап конкурса "Краса Росгвардии" прошёл на Северном Кавказе

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В Северо-Кавказском округе войск национальной гвардии Российской Федерации подведены итоги окружного конкурса красоты "Краса Росгвардии". Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в адрес "Военного Обозрения".

Окружной этап конкурса "Краса Росгвардии" прошёл на Северном Кавказе



Как сообщили в пресс-службе СКО ВНГ РФ (Росгвардия), окружной этап конкурса красоты "Краса Росгвардии" проводился среди девущек и женщин, несущих службу в рядах Росгвардии наряду с мужчинами.



Как сообщается, на сегодняшний день в рядах Росгвардии несут службу около 85 тысяч женщин-военнослужащих. Они несут службу частях оперативного назначения, разведке и спецназе, подразделениях лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.



С целью показать, что несущие службу в Росгвардии "девушки в погонах" не только спортсменки и красавицы, но и творческие личности, умеющие обезоружить любого своим умом, красотой и женственностью, решено было провести конкурс "Краса Росгвардии-2019". Девушкам предлагалось презентовать свои увлечения, рассказать о служебном опыте и достижениях с помощью постановочных фотографий.



Всего на отборочный этап окружного конкурса "Краса Росгвадии" было подано 50 работ, из которых по результатам открытого голосования в соцсетях, а также работы специальной отборочной комиссии было отобрано 7 фотографий девушек. Таким образом представлять Северо-Кавказский округ войск национальной гвардии РФ на общероссийском конкурсе "Краса Росгвардии-2019" будут представлять девушки-военнослужащие из Кабардино-Балкарии, Ставрополя, Чечни и Дагестана.

Общероссийский этап конкурса красоты пройдет в День войск национальной гвардии - 27 марта. Победительниц будут определять путем открытого голосования на сайте Росгвардии, а их фотографии украсят календарь Росгварди на 2020 год.
Использованы фотографии:
СКО ВНГ РФ (Росгвардия)
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