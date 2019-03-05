В Ливии прокомментировали материал Telegraph о "300 вагнеровцах" в Бенгази

Никто из этой газеты не приехал, но зато они продолжили публиковать свои вымышленные сюжеты.

В Ливии прокомментировали публикацию в британском изданиио якобы присутствии на ливийской территории (в Бенгази) «российских наёмников из ЧВК Вагнера». Напомним, что британское издание заявило о нахождении в Ливии 300 «вагнеровцев». Это число стало каким-то магическим для Запада. Ровно такое же число якобы «российских наёмников» они насчитали в Венесуэле, а перед этим – в Центральноафриканской Республике (ЦАР).В Ливии публикацию прокомментировал официальный представитель национальной армии страны Ахмед аль-Мисмари. По его словам, было бы странно обращать внимание на такого рода публикации, так как они появляются не впервые. Аль-Мисмари отмечает, что западная пресса «потеряла всякий стыд, публикуя откровенно ложные данные».Официальный представитель национальной армии Ливии отмечает, что Telegraph ссылается на неназванные источники по единственной причине – называть источники нельзя, так как все заинтересованные лица смогли бы легко проверить, что это очередная ложь. А потому и наличие источников - ложь.Аль-Мисмари напоминает, что некоторое время назад то же британское издание вышло с материалом, в котором было объявлено о якобы создании базы ВМФ России в порту Бенгази. Он добавил, что в редакцию Telegraph было направлено приглашение посетить Бенгази и «найти» российскую военную базу.Аль-Мисмари:Напомним, что ранее на Украине признали, что от имени якобы «вагнеровцев» занимались привлечением соискателей в ряды структуры через фейковые страницы в соцсетях. На объявление откликнулись (внимание!) порядка 300 человек... В этой связи можно констатировать, что фейки британских СМИ о «российской ЧВК в Ливии» лежат в той же плоскости, что и деятельность Украины по набору в якобы российскую ЧВК.