В Туле открыли памятник выдающемуся советскому оружейнику Василию Грязеву
4 марта этого года в Туле состоялось торжественное открытие памятника выдающемуся конструктору и оружейнику, Герою Социалистического Труда Василию Петровичу Грязеву.
Памятник находится в микрорайоне "Зеленстрой-2" на улице, носящей его имя знаменитого оружейника. Верхняя часть барельефа на памятнике представляет собой щит с портретом Василия Грязева в центре. В основании щита расположена композиция из арсенала военного оружия как символа основной деятельности выдающегося инженера, и знамен, приспущенных в знак поклонения и признательности. Памятник установлен на средства семьи конструктора и тульских предприятий.
Василий Петрович Грязев – выдающийся советский и российский конструктор автоматического и стрелкового оружия, ученый, долгие годы занимавший пост главного конструктора Тульского Конструкторского бюро приборостроения. 4 марта 2019 года Василию Петровичу Грязеву исполнился бы 91 год. Конструктор скончался 1 октября 2008 года на 81-м году жизни, оставив после себя завидное наследие. В качестве главного конструктора В. П. Грязев создал, сдал на вооружение и поставил в серийное производство порядка 40 образцов оружия и боеприпасов. Является автором 76 научных публикаций и 248 изобретений.
Список оружия, созданного Василием Петровичем Грязевым в тандеме с Аркадием Георгиевичем Шипуновым может занять при перечислении всю страницу. Великие советские/российские оружейники по праву носят звание "патриархов высоко скорострельного оружия".
Памятник находится в микрорайоне "Зеленстрой-2" на улице, носящей его имя знаменитого оружейника. Верхняя часть барельефа на памятнике представляет собой щит с портретом Василия Грязева в центре. В основании щита расположена композиция из арсенала военного оружия как символа основной деятельности выдающегося инженера, и знамен, приспущенных в знак поклонения и признательности. Памятник установлен на средства семьи конструктора и тульских предприятий.
Василий Петрович Грязев – выдающийся советский и российский конструктор автоматического и стрелкового оружия, ученый, долгие годы занимавший пост главного конструктора Тульского Конструкторского бюро приборостроения. 4 марта 2019 года Василию Петровичу Грязеву исполнился бы 91 год. Конструктор скончался 1 октября 2008 года на 81-м году жизни, оставив после себя завидное наследие. В качестве главного конструктора В. П. Грязев создал, сдал на вооружение и поставил в серийное производство порядка 40 образцов оружия и боеприпасов. Является автором 76 научных публикаций и 248 изобретений.
Список оружия, созданного Василием Петровичем Грязевым в тандеме с Аркадием Георгиевичем Шипуновым может занять при перечислении всю страницу. Великие советские/российские оружейники по праву носят звание "патриархов высоко скорострельного оружия".
- Использованы фотографии:
- Правительство Тульской области
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