Доренко заявил, что за Сталина "стыдно каждому из нас"
В очередной раз проявили себя жаркие споры по поводу такой исторической фигуры как Иосиф Сталин. Сегодня исполнилось 66 лет со дня смерти этого советского руководителя. Пожалуй, это одна из самых обсуждаемых персоналий в истории XX века, причём обсуждаем Сталин не только в нашей стране, но и далеко за её пределами.
Сегодня могила Иосифа Сталина у кремлёвской стены вновь утопает в цветах – тысячи красных гвоздик подчёркивают серую фигуру памятника. Одни – воздают дань памяти этому человеку, другие снова поднимают вопрос о перезахоронении его останков.
Одним из тех, кто выступает за вынос праха Иосифа Сталина с Красной площади, называя самого Сталина «позором», является журналист Сергей Доренко.
Из его заявления:
По словам г-на Доренко, за Сталина "стыдно каждому из нас". "Из нас" - это из кого конкретно?
Важно отметить, что это заявление не для блога. С такими словами Доренко выступил на сайте радиостанции «Говорит Москва», адресовав их президентской администрации, правительству и Федеральному собранию.
Представители партии КПРФ традиционно высказали диаметрально противоположное суждение, отметив Сталина как выдающегося руководителя, под началом которого был совершён настоящий прорыв буквально во всех сферах деятельности: от военной до научной и промышленной.
Из заявления депутата Госдумы от фракции КПРФ, академика РАН Владимира Кашина:
Споры о фигуре столь грандиозного масштаба будут продолжаться, и это вполне очевидный факт.
Сегодня могила Иосифа Сталина у кремлёвской стены вновь утопает в цветах – тысячи красных гвоздик подчёркивают серую фигуру памятника. Одни – воздают дань памяти этому человеку, другие снова поднимают вопрос о перезахоронении его останков.
Одним из тех, кто выступает за вынос праха Иосифа Сталина с Красной площади, называя самого Сталина «позором», является журналист Сергей Доренко.
Из его заявления:
Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин - центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить.
По словам г-на Доренко, за Сталина "стыдно каждому из нас". "Из нас" - это из кого конкретно?
Важно отметить, что это заявление не для блога. С такими словами Доренко выступил на сайте радиостанции «Говорит Москва», адресовав их президентской администрации, правительству и Федеральному собранию.
Представители партии КПРФ традиционно высказали диаметрально противоположное суждение, отметив Сталина как выдающегося руководителя, под началом которого был совершён настоящий прорыв буквально во всех сферах деятельности: от военной до научной и промышленной.
Из заявления депутата Госдумы от фракции КПРФ, академика РАН Владимира Кашина:
(Во времена Сталина) мы ликвидировали безграмотность, за очень короткий срок развили науку, создали техническую базу и мощные Вооружённые силы, которые оказались способны сломать хребет фашизму, этой хваленой армии всей Европы, и водрузить Красное Знамя Победы над рейхстагом.
Споры о фигуре столь грандиозного масштаба будут продолжаться, и это вполне очевидный факт.
- Использованы фотографии:
- сайт КПРФ
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