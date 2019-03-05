Доренко заявил, что за Сталина "стыдно каждому из нас"

Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин - центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить.

(Во времена Сталина) мы ликвидировали безграмотность, за очень короткий срок развили науку, создали техническую базу и мощные Вооружённые силы, которые оказались способны сломать хребет фашизму, этой хваленой армии всей Европы, и водрузить Красное Знамя Победы над рейхстагом.