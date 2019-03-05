США планируют разместить дополнительные вооружённые силы в Европе

С учетом модернизирующегося и все более агрессивного военного присутствия России EUCOM рекомендует увеличить численность наших сил, чтобы усилить наши возможности сдерживания. Также ЕUCOM рекомендует дополнительные инвестиции для расширения европейской логистики и возможностей для быстрого развертывания сил США в Европе

Россия превращается в стратегического конкурента и остается главной угрозой стабильности

Европейское командование вооруженных сил США (EUCOM) нуждается в размещении в Европе дополнительных авиационных и морских сил для сдерживания России в рамках "Европейской оборонной инициативы". Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.На слушаниях в Сенате генерал объяснил рекомендации по увеличению численности американских вооруженных сил в Европе, размещенных на постоянной основе и на основе ротации, модернизацией и все более агрессивным присутствием России.- заявил Скапаротти.По словам генерала растущий военный потенциал российской армии угрожает уже в скором времени нейтрализовать военные преимущества США.- подчеркнул командующий ОВС НАТО.На сегодняшний день США сохраняют глобальное военное превосходство над Россией. Однако продолжающееся ее развитие угрожает военному преимуществу Соединенных Штатов, добавил генерал. С целью сдерживания России на европейском направлении необходимо значительно усилить авиационный и морской компоненты сил сдерживания, а также расширить архитектуру ПВО и ПРО в Европе.